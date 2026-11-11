Épargne : les comptes à terme prennent-ils leur revanche sur les livrets ?

information fournie par Mingzi • 11/11/2026 à 08:42

Les comptes à terme sont-ils plus intéressants que les livrets bancaires ? ( Crédits photo: Shutterstock)

Votre banque vous propose de placer une partie de vos économies sur un compte à terme. Le taux paraît séduisant, mais combien gagnerez-vous vraiment après impôt ? Et cet écart vaut-il la peine de vous engager pour plusieurs années quand votre argent reste disponible sur un livret A ?

En septembre, les ménages français détenaient 1.880 milliards d'euros de dépôts bancaires, dont 552 milliards sur des comptes à vue. Pour qui dispose d'un peu d'argent à placer, les chiffres publiés le 2 novembre par la Banque de France invitent à regarder de plus près le compte à terme.

Le principe est simple : vous confiez une somme à la banque pour une durée convenue et, en échange, elle vous verse des intérêts.

Ce que les banques ont proposé en septembre

Les ménages qui ont ouvert un compte à terme pour deux ans ou moins ont obtenu en moyenne 2,53 % brut par an en septembre, contre 2,42 % en août. Pour ceux qui se sont engagés au-delà de deux ans, la rémunération moyenne est passée de 2,90 % à 3,06 %.

Ces taux donnent un point de repère pour lire une offre. Le taux que vous proposera votre banque peut être différent.

Du côté des livrets, tout dépend de celui que vous détenez. Les livrets bancaires ordinaires rapportaient en moyenne 0,81 % brut en septembre. La moyenne atteignait 1,78 % pour l'ensemble des livrets réglementés. Le livret A, lui, rapportait 1,70 %, et ses intérêts échappent à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Sur 10.000 euros, combien reste-t-il ?

Prenons 10.000 euros placés pendant une année entière, en supposant que les taux restent les mêmes.

Sur un livret A à 1,70 %, vous touchez 170 euros. Sur un compte à terme à 2,53 %, la banque calcule 253 euros d'intérêts bruts. Une fois déduit le prélèvement forfaitaire de 31,4 % applicable par défaut en 2026, il vous reste 173,56 euros. Le compte à terme rapporte donc 3,56 euros de plus sur l'année. Le résultat peut varier si vous optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Si vos économies sont sur un livret ordinaire à 0,81 % brut, la comparaison change : après le même prélèvement, vos 10.000 euros rapportent environ 56 euros sur l'année. Quant au compte à terme à 3,06 %, il procure environ 210 euros nets par an, soit 40 euros de plus que le livret A. C'est toutefois pour des engagements de plus de deux ans que les banques ont servi ce taux moyen.

Quand aurez-vous besoin de vos économies ?

C'est sans doute la question la plus personnelle du choix. Sur un livret A, vous pouvez retirer l'argent quand vous en avez besoin. Sur un compte à terme, une sortie avant la date convenue peut vous coûter une partie des intérêts. Si vous hésitez, demandez à votre banque combien vous toucheriez en cas de retrait anticipé. Pour une réserve qui doit rester disponible au pied levé, quelques euros de plus par an peuvent peser bien peu. Pour une somme dont vous connaissez déjà la date d'utilisation, choisir une échéance qui précède cette date donne tout son sens au compte à terme.