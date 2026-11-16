information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/11/2026 à 08:30

Crédit immobilier : comment renforcer son apport sans avoir beaucoup d’épargne ? / iStock.com - Jinda Noipho

L'apport personnel, clé de voûte d'un projet immobilier

L'acquisition d'un bien contraint le plus souvent l'acheteur à recourir un prêt bancaire, pour lequel un apport personnel est généralement demandé. L'apport représente le plus souvent 10 % minimum du prix d'achat, ce qui couvre en général les frais de notaire et de garantie. Ce montant n'est néanmoins pas encadré par la loi, et les banques restent libres d'imposer leurs propres conditions. Le profil de l'emprunteur est d'autant plus intéressant que son apport est important, ce qui lui permet également de négocier plus facilement le taux d'emprunt et le montant des frais de dossier. L'apport financier est donc la problématique centrale d'un projet d'achat et la préoccupation majeure de tout nouvel acquéreur. Celui-ci doit par ailleurs respecter la règle du taux d'endettement inférieur à 35 % fixé par le HCSF (Haut conseil de stabilité financière). Selon le baromètre MeilleurTaux-Leboncoin de novembre 2026, l'apport pour l'achat d'un bien immobilier est d'environ 42 000 €, et il représente en moyenne 17,8 % du montant du bien. Au-delà du montant de l'apport, la banque évalue également le profil global de l'épargnant et sa capacité à gérer son budget. Elle scrute à la loupe les derniers relevés bancaires, en prenant en compte l'ensemble des ressources (salaires nets, bénéfices pour les entrepreneurs, primes, pensions, retraites, loyers perçus, etc.) et des charges. Une épargne régulière vers un livret, une assurance-vie ou un PEL est toujours appréciée.

Comment renforcer son apport et optimiser sa demande de prêt ?

Avant d'envisager la souscription d'un prêt, il appartient tout d'abord à l'acheteur potentiel d'évaluer sa capacité d'endettement pour être sûr de pouvoir honorer ses mensualités sur le long terme. Des outils de simulation de prêt, disponibles en ligne, permettent d'estimer sa capacité d'emprunt et le montant de ses mensualités. Négocier au mieux le prix d'achat en amont est également une étape incontournable pour minimiser au maximum la charge financière. Une fois ces conditions de base remplies, différents leviers peuvent être utilisés pour optimiser une demande de prêt, tels que revendre des biens non essentiels pour générer des liquidités ou solder des petits crédits à la consommation pour diminuer son taux d'endettement. Fusionner des crédits pour réduire ses mensualités peut aussi permettre d'améliorer sa capacité d'emprunt. Tous les produits d'épargne existants peuvent être mobilisés pour optimiser son apport. C'est le cas des livrets réglementés (Livret A, LDDS…), qui permettent de disposer d'un apport personnel facilement et rapidement, mais aussi d'autres produits tels que les PEL (Plans épargne logement) ou les CEL (Comptes épargne logement), qui favorisent l'accès à des financements attractifs. De même, les fonds d'une assurance-vie, d'un PEE (Plan épargne entreprise) ou d'un placement retraite (PER ou ancien Perco) peuvent être rachetés ou débloqués par anticipation pour financer un achat immobilier. Cette démarche présente l'inconvénient de parfois générer des frais et d'amputer les avantages fiscaux, mais elle remplit la mission d'augmenter un avoir. La donation familiale est un autre moyen efficace pour gonfler son apport personnel. Plusieurs dispositifs peuvent se cumuler : chaque parent peut donner jusqu’à 100 000 € à chacun de ses enfants sans droits de donation, somme renouvelable tous les 15 ans. Pour les grands-parents, cet abattement est de 31 865 € par petit-enfant. S’y ajoute le don familial de sommes d’argent, exonéré dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé. Au total, un parent de moins de 80 ans peut ainsi transmettre 131 865 € à un enfant majeur sans droits. Au-delà de ces plafonds, des droits de donation s’appliquent en fonction du lien de parenté. Les acheteurs d’un logement neuf disposent, jusqu’au 31 décembre 2026, d’un levier supplémentaire. Chaque donateur peut verser jusqu’à 100 000 € à un enfant, un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant en franchise de droits, dans la limite de 300 000 € par bénéficiaire. Aucune condition d’âge n’est exigée. La somme doit être utilisée dans les six mois pour acheter un logement neuf ou sur plan, ou pour financer des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale. Le logement doit ensuite être conservé et affecté à l’habitation principale pendant au moins cinq ans. Ce dispositif se cumule avec les deux précédents.

Des prêts à envisager

Différents types de prêts, tels que le PTZ (Prêt à taux zéro), le prêt Action Logement ou le PAS (Prêt d'accession sociale), de même que les aides locales pour les primo-accédants, sont par ailleurs des dispositifs intéressants, et qui présentent l'avantage de pouvoir se cumuler. Dans tous les cas, faire appel à l'expertise d'un professionnel permet de s'orienter vers les meilleures stratégies en fonction de son profil.