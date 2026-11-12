CAC 40 : ce que vous achetez vraiment quand vous investissez dans l’indice

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 12/11/2026 à 15:54

Investir dans le CAC 40 permet de suivre les performances de grandes entreprises cotées, notamment grâce aux ETF, tout en tenant compte des frais et des risques ( Shutterstock )

On parle du CAC 40 chaque jour, mais sait-on vraiment ce que représente un investissement dans cet indice ? Quelques notions changent la façon de le regarder.

À l’approche de la 25e édition des Investor Awards, organisée par BoursoBank et dont le palmarès sera dévoilé le 17 novembre, les grandes entreprises cotées attirent les regards. Mais investir dans le CAC 40 ne revient pas à miser indistinctement sur quarante sociétés, ni même à financer directement leur activité. Derrière ce nom familier des journaux télévisés se cache un mécanisme précis. Pour comprendre où va son épargne, encore faut-il savoir ce que mesure l’indice, qui décide de sa composition et comment un particulier peut s’y exposer.

Un indice français largement influencé par l’économie mondiale

Le CAC 40 est le principal baromètre de la Bourse de Paris . Lancé en 1988, avec une base de 1 000 points fixée au 31 décembre 1987, il suit l’évolution de quarante grandes valeurs cotées sur Euronext Paris. On y retrouve des groupes comme LVMH, TotalEnergies, Sanofi, Airbus ou Schneider Electric. Cette sélection ne constitue toutefois ni un classement des entreprises les plus rentables ni une photographie complète de l’économie française. Beaucoup de ces multinationales réalisent une large part de leur activité à l’étranger : leurs cours dépendent donc aussi de la conjoncture mondiale.

Autre idée reçue : chaque entreprise ne représente pas un quarantième du CAC 40. L’indice accorde davantage d’importance aux sociétés dont la valeur des actions disponibles sur le marché est la plus élevée. C’est le principe de la capitalisation boursière « flottante », avec une pondération plafonnée à 15 % par valeur. Au 31 mars 2026, les dix principales lignes représentaient ainsi près de 60 % de l’indice, selon Euronext. Une variation du cours d’un poids lourd peut donc compter davantage que celles de plusieurs entreprises réunies. Cette concentration concerne aussi certains secteurs, notamment le luxe, l’industrie et la finance.

Les ETF, une solution pour investir dans le CAC 40 en une seule opération

La liste des quarante entreprises n’est d’ailleurs pas figée. Tous les trimestres, un comité scientifique indépendant examine leur poids en Bourse et les échanges sur leurs actions. Une société peut sortir de l’indice tandis qu’une autre y entre, sans que l’épargnant ait à modifier lui-même son placement indiciel. En septembre 2026, Euronext n’a annoncé aucun changement de composition, ce qui montre que ces révisions ne débouchent pas systématiquement sur des remplacements. L’indice évolue malgré tout chaque jour au gré des variations de cours et des pondérations de ses membres.

Pour investir dans cet ensemble, inutile d’acheter séparément quarante actions. Un ETF, ou « tracker », est un fonds coté qui cherche à reproduire les fluctuations du CAC 40, moyennant des frais. Selon sa méthode, il détient les titres de l’indice ou utilise des instruments financiers pour en répliquer la performance. L’investisseur achète des parts du fonds, et non directement des actions de chacune des sociétés. Sur le marché secondaire, son argent revient généralement au vendeur des parts : il n’est pas directement versé aux entreprises, même si l’investissement indiciel peut contribuer indirectement à la demande pour leurs titres.

PEA, compte-titres ou épargne programmée : comment faire son choix ?

Chez BoursoBank, un ETF éligible peut notamment être acheté dans un Plan d’épargne en actions (PEA) ou via un compte-titres ordinaire (CTO). Le premier offre, sous conditions, une exonération d’impôt sur le revenu sur les gains après cinq ans, hors prélèvements sociaux ; le second donne accès à un univers de placements plus large. BoursoBank propose aussi un Plan d’Épargne programmé dès 10 euros par mois, sans frais de transaction, mais avec 0,59 % de frais annuels. Parmi les fonds proposés figure Bourso France. Attention cependant : ce fonds ne doit pas être confondu automatiquement avec un ETF reproduisant précisément le CAC 40. Il faut vérifier son indice de référence.

Dernier détail décisif : le CAC 40 affiché dans les médias ne tient pas compte des dividendes réinvestis. Pour apprécier une performance intégrant ces revenus, il faut regarder les versions CAC 40 GR, avant fiscalité, ou NR, après retenues théoriques à la source. Avant de choisir un ETF , mieux vaut donc examiner l’indice suivi, la politique de distribution des dividendes, les frais et le document d’informations clés. La diversification entre quarante valeurs limite l’exposition à une seule entreprise, mais ne supprime ni les baisses de marché ni le risque de perte en capital.