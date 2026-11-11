information fournie par Boursorama avec LabSense • 11/11/2026 à 08:30

Actionnariat salarié : comment ça marche ? / iStock.com - Andrii Yalanskyi

Quand salarié et actionnaire ne font plus qu’un

Avec l’actionnariat salarié, les collaborateurs peuvent mettre un pied dans les bureaux... et un autre au capital de leur entreprise. En devenant actionnaires, ils peuvent percevoir d’éventuels dividendes et, parfois, participer aux décisions collectives. L’objectif est double : associer davantage les salariés aux performances de l’entreprise et partager la valeur créée. Un dispositif qui profite aussi aux employeurs en renforçant l’engagement et la fidélisation des équipes. Longtemps l’apanage des grands groupes cotés, l’actionnariat salarié ne cesse de s’y développer - 36,6 % des salariés des entreprises du SBF 120 détenaient des actions de leur employeur en 2025 - mais le principe se démocratise aussi progressivement. De plus en plus de PME et d’ETI y voient un moyen de partager la réussite collective tout en attirant et en conservant les talents. Lorsqu’un plan est mis en place, il est généralement accessible à l’ensemble des salariés, sous réserve parfois d’une condition d’ancienneté. Pour rejoindre l’aventure, nul besoin de jouer les traders entre deux réunions. La formule la plus courante consiste à souscrire à une augmentation de capital réservée aux salariés, souvent assortie d’une décote permettant d’acheter les actions à un tarif préférentiel. D’autres mécanismes existent : achat d’actions détenues par l’entreprise, attribution gratuite d’actions ou encore stock-options. Pour rendre l’opération plus attractive, l’employeur peut également compléter l’investissement du salarié grâce à un abondement. Les titres sont ensuite détenus directement ou via un fonds intégré à un plan d’épargne salariale.

Une opportunité pas complètement dénuée de risque...

Si l’actionnariat salarié permet au collaborateur de récolter une partie des fruits de la croissance à laquelle il contribue au quotidien, il ne faut toutefois pas occulter la part de risque qu’il comporte : la valeur des titres peut grimper... mais aussi reculer. Si l'entreprise traverse une zone de turbulences, l'investissement peut perdre de sa valeur. Et dans certaines sociétés non cotées, revendre ses actions ne se fait pas toujours d'un simple clic : il faut parfois s'armer d'un peu de patience avant de pouvoir récupérer sa mise. Ainsi, l'actionnariat salarié peut constituer un excellent moyen de participer plus directement à la réussite de son entreprise tout en développant son patrimoine, mais il est important de garder à l'esprit qu'il reste soumis aux aléas des marchés et aux performances de l'entreprise.