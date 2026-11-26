information fournie par Boursorama avec Editorialink • 26/11/2026 à 14:27

Combiner apport personnel et crédit permet de financer l’achat d’une voiture tout en préservant son épargne de précaution et son équilibre financier ( Shutterstock )

L’achat d’une voiture ne doit pas nécessairement se faire au détriment de ses économies. Plusieurs solutions permettent de préserver son équilibre financier.

Disposer de suffisamment d’argent sur ses comptes pour acheter une voiture ne signifie pas nécessairement qu’il faille régler son acquisition au comptant. Si cette solution présente l’avantage d’éviter les intérêts d’un crédit, elle peut aussi fragiliser un équilibre financier patiemment construit. À l’inverse, emprunter la totalité du prix du véhicule pour préserver ses économies représente un coût supplémentaire qui n’est pas toujours justifié. Entre ces deux possibilités, il existe une troisième voie : mobiliser une partie de son épargne et financer le montant restant à crédit. Tout l’enjeu consiste à déterminer la somme que l’on peut raisonnablement consacrer à cet achat sans compromettre ses autres projets.

Un budget automobile compatible avec ses objectifs d’épargne

Avant même de choisir son mode de financement, mieux vaut mesurer ce que représentera la voiture dans son budget quotidien . Selon le site La Finance pour tous , le budget automobile annuel s’élève en moyenne à 5 107 euros, soit environ 425 euros par mois. Assurance, carburant, entretien, stationnement ou encore péages constituent autant de dépenses auxquelles peuvent s’ajouter les mensualités d’un emprunt. Les frais d’immatriculation et l’éventuel malus écologique doivent également être anticipés. Établir un budget prévisionnel permet ainsi de fixer une enveloppe d’achat cohérente avec ses revenus, plutôt que de se fier uniquement au montant de ses économies .

Il convient ensuite de distinguer l’épargne destinée à financer ses projets de celle qui doit permettre de faire face aux aléas de la vie. Une dépense de santé imprévue, une baisse de revenus ou des réparations dans son logement peuvent rapidement nécessiter plusieurs milliers d’euros. À titre indicatif, conserver l’équivalent de trois à six mois de dépenses courantes constitue un repère intéressant, à ajuster selon sa situation professionnelle et familiale. Cette réserve doit rester facilement accessible. Chez BoursoBank, le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) répondent notamment à ce besoin, avec un capital garanti et des intérêts exonérés d’impôt.

Le financement partiel, un compromis entre épargne et crédit

Prenons le cas d’un automobiliste disposant de 20 000 euros d’épargne disponible et souhaitant acquérir un véhicule à 15 000 euros. En payant intégralement sa voiture au comptant, il ne conserverait que 5 000 euros. S’il estime avoir besoin d’un matelas de sécurité de 10 000 euros, il pourrait envisager un apport personnel de 10 000 euros, complété par un emprunt de 5 000 euros. Un financement intégral à crédit lui permettrait, quant à lui, de conserver toutes ses économies, mais entraînerait, à taux et durée identiques, des mensualités et un coût de financement plus élevés. Chaque scénario mérite donc d’être étudié.

Pour effectuer cet arbitrage, il est pertinent de mettre en perspective le rendement net de son épargne et le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit, qui intègre les frais obligatoires liés à l’emprunt. Lorsque le coût du financement dépasse la rémunération de ses placements, utiliser une partie de ses économies peut présenter un intérêt financier. Ce seul calcul ne suffit toutefois pas : la disponibilité de l’argent a aussi une valeur, particulièrement lorsque d’autres dépenses importantes se profilent. Il faut également examiner sa capacité à supporter une mensualité supplémentaire et ses conséquences sur un éventuel projet immobilier.

Des solutions bancaires pour financer sa voiture sans épuiser ses économies

Pour financer tout ou partie de l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion, BoursoBank propose à ses clients un prêt personnel compris entre 200 et 100 000 euros, sous réserve d’acceptation du dossier. Un simulateur accessible depuis l’espace client permet d’évaluer sa capacité d’emprunt et d’étudier différentes modalités de remboursement avant de s’engager. La banque propose également un prêt personnel écoresponsable, de 3 000 à 100 000 euros, assorti d’un taux remisé pour l’acquisition d’un véhicule électrique ou l’installation d’une borne de recharge, sur présentation d’un justificatif. Les démarches de souscription s’effectuent entièrement en ligne.

Enfin, lorsque le changement de voiture peut être anticipé, constituer progressivement une épargne dédiée reste une solution intéressante. Des versements réguliers sur un livret permettent de préparer un apport sans toucher à sa réserve de précaution. En complément des livrets réglementés, BoursoBank propose notamment le Livret Bourso+ , un support d’épargne rémunéré, sans plafond de versement et dont les fonds restent disponibles à tout moment. L’objectif n’est pas nécessairement d’éviter tout recours au crédit, mais de disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour choisir son financement, sans renoncer à sa sécurité financière.