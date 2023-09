Investissement en nue-propriété ou locatif : faites le bon choix pour votre avenir !

L’investissement en nue-propriété vs l’investissement locatif : des calculs qui parlent d’eux-mêmes !

Contenu sponsorisé. Si vous avez des liquidités à placer, vous serez tenté par l'investissement immobilier. En effet, la pierre rassure et apporte à l'acquéreur une garantie matérielle dans le temps. Pourtant, tous les achats immobiliers ne se valent pas. Retrouvez les principales différences entre investissement en nue-propriété dans l'ancien et investissement locatif pour éviter les confusions et déconvenues. A chaque profil d'investisseur son projet immobilier.

Quel est le concept de l'investissement en nue-propriété ?

L'investissement en nue-propriété consiste à acheter "les murs" d'un bien immobilier dont le vendeur reste l'occupant. Le vendeur, l'usufruitier, perçoit la totalité du montant de la vente immédiatement.

L'investisseur, le nu-propriétaire, bénéficie d'une décote importante sur le prix du bien, correspondant aux loyers prépayés des années d'occupation du bien. A la fin du démembrement, le nu-propriétaire devient plein propriétaire.

En résumé : investir en nue-propriété, c'est acheter un bien occupé avec une forte réduction de prix en contrepartie de l'absence de loyers pendant une durée déterminée.

Pourquoi investir en nue-propriété plutôt qu'en locatif ?

L'investissement en nue-propriété rime avec rentabilité et sérénité. En effet, les principales contraintes et dépenses liées à l'investissement locatif sont écartées pour maximiser la rentabilité du projet immobilier et la tranquillité d'esprit du nu-propriétaire. Voici les points différenciants qui rendent la nue-propriété particulièrement attractive par rapport à un simple achat immobilier destiné à la location :

Un prix de vente qui intègre une décote : cette minoration du prix est la juste contrepartie d'acheter un bien occupé pendant une période déterminée sans percevoir de loyers. Le prix ainsi obtenu défie toute concurrence sur des biens immobiliers de taille et standing comparables et offre une possibilité élevée de forte plus-value à terme.

cette minoration du prix est la juste contrepartie d'acheter un bien occupé pendant une période déterminée sans percevoir de loyers. Le prix ainsi obtenu défie toute concurrence sur des biens immobiliers de taille et standing comparables et offre une possibilité élevée de forte plus-value à terme. Une absence de fiscalité du fait de loyers prépayés (donc non comptabilisés en revenus fonciers), de la taxe foncière prise en charge par l'usufruitier et d'une fiscalité très avantageuse au final puisque l'administration fiscale considère comme prix de revient, la valeur vénale du bien à l'achat et non le prix payé pour la nue-propriété.

du fait de loyers prépayés (donc non comptabilisés en revenus fonciers), de la taxe foncière prise en charge par l'usufruitier et d'une fiscalité très avantageuse au final puisque l'administration fiscale considère comme prix de revient, la valeur vénale du bien à l'achat et non le prix payé pour la nue-propriété. Une minimisation des charges courantes périodiques qui sont à la charge de l'usufruitier (hors travaux exceptionnels) et non imputables au nu-propriétaire.

qui sont à la charge de l'usufruitier (hors travaux exceptionnels) et non imputables au nu-propriétaire. Des économies sur les droits notariés : lors de l'achat, ils sont réduits car basés sur la valeur de la nue-propriété.

lors de l'achat, ils sont réduits car basés sur la valeur de la nue-propriété. Une neutralisation totale des risques d'impayés , des frais de remise en état entre deux locations et des périodes de vacance du logement inoccupé entre deux locataires.

, entre deux locations et des du logement inoccupé entre deux locataires. Une gestion locative inexistante du fait de l'occupant unique, qui ne varie pas dans le temps. Plus besoin de rechercher des candidats sérieux, solvables et disponibles le plus tôt possible.

La simplicité de la nue-propriété et la réduction des frais propres au dispositif font de cet investissement immobilier une aubaine à ne pas manquer par rapport à l'investissement locatif, certes plus démocratisé mais générateur de coûts additionnels et de risques, pour celui qui le tente.

Dans quelles situations opter pour l'investissement en nue-propriété vs l'investissement locatif ?

Chaque type d'achat immobilier ne convient pas à tous les profils d'investisseur. Il est important de bien se connaître et de se projeter dans le temps pour choisir posément entre investissement en nue-propriété et investissement locatif.

Si vous avez l'intention d'habiter à terme le bien acquis selon un cahier des charges très précis, l'investissement locatif offre plus de choix. Dans ce cas, vous choisirez l'appartement ou la maison avant tout pour vous, en étant sensible à des critères personnels : niveau sonore, étage, environnement, espaces extérieurs, climat… Il s'agira alors d'acquérir un logement vide ou occupé, en ayant en tête la possibilité de le récupérer pour vous en cas de départ du locataire ou de rupture du bail selon la réglementation en vigueur.

L’achat en nue-propriété d’un bien : un investissement immobilier serein et rentable en ville, comme en périphérie.

Si vous visez avant tout l'optimisation fiscale car vous êtes déjà un investisseur chevronné et cherchez un placement sans loyers qui seraient très fiscalisés, la nue-propriété répondra pleinement à vos attentes. Seul prérequis : ne pas être pressé d'en disposer en pleine propriété.

car vous êtes déjà un investisseur chevronné et cherchez un placement sans loyers qui seraient très fiscalisés, la nue-propriété répondra pleinement à vos attentes. Seul prérequis : ne pas être pressé d'en disposer en pleine propriété. Si vous souhaitez vous affranchir définitivement des inconvénients de l'investissement locatif que vous avez déjà expérimentés (risques d'impayés, manque à gagner de loyers en cas d'inoccupation du bien, charges de copropriété, frais de gestion ou recherches fastidieuses de locataires, logement dégradé…), c'est sûrement le bon moment pour basculer sur la nue-propriété, avec tout ce qu'elle comporte d'attractif pour un investisseur : une meilleure rentabilité à long terme et une absence de soucis au quotidien.

que vous avez déjà expérimentés (risques d'impayés, manque à gagner de loyers en cas d'inoccupation du bien, charges de copropriété, frais de gestion ou recherches fastidieuses de locataires, logement dégradé…), c'est sûrement le bon moment pour basculer sur la nue-propriété, avec tout ce qu'elle comporte d'attractif pour un investisseur : une meilleure rentabilité à long terme et une absence de soucis au quotidien. Si vous ne souhaitez pas mettre d'affect dans un investissement immobilier et que vous n'achetez un bien ni pour vous ni pour vos proches, mais pour sa valeur sur le marché à l'issue du contrat passé avec le vendeur, alors la nue-propriété est faite pour vous.

Comment préparer dès aujourd'hui votre avenir avec l'investissement en nue-propriété ?

Il s'agit de vous adresser à un spécialiste qui dispose d'un portefeuille de biens à la hauteur de vos attentes, dans un quartier ou une ville de votre choix, remplissant les critères que vous vous êtes fixés : lieu, standing, budget, durée maximale etc. Vous devrez veiller à ce que les experts que vous sollicitez vous proposent des garde-fous pour sécuriser votre projet à chaque étape.

Avec les offres de Monetivia, vous bénéficiez d'un dispositif global, incluant :

La présentation de biens éligibles et adaptés à votre projet d'investissement ou à défaut, une recherche ciblée sur demande.

et adaptés à votre projet d'investissement ou à défaut, une recherche ciblée sur demande. Un accompagnement personnalisé assuré par des spécialistes, y compris sur la rédaction de l'acte notarié.

assuré par des spécialistes, y compris sur la rédaction de l'acte notarié. Un montage gagnant-gagnant qui protège le vendeur, mais aussi l'investisseur.

qui protège le vendeur, mais aussi l'investisseur. Un large choix de durées d'investissement, pouvant aller de 8 à 25 ans.

Chaque investisseur immobilier a sa propre stratégie. Ses projets évoluent avec le temps, en fonction de ses besoins financiers, son appétence au risque et ses aspirations personnelles.

Si vous aussi, vous êtes las des investissements locatifs souvent chronophages, aléatoires ou coûteux, c'est sans doute parce que vous n'avez pas encore exploré le potentiel de l'investissement en nue-propriété sécurisé, qui sur le long terme offre un couple rendement-risque inégalé.

Pour un investissement serein, rentable et sans surprise, renseignez-vous sur les solutions Monetivia .

A lire aussi sur le thème : «Investisseurs : connaissez-vous le potentiel très riche de la nue-propriété ?»

Sophie Perquey