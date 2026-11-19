Pour réussir son achat de voiture électrique, encore faut-il prendre en compte les critères qui correspondent à l’usage que l’on en fera. (crédit: Adobe Stock)

L'essentiel:

L'électrification du parc automobile est l'un des leviers incontournables permettant d'atteindre la neutralité carbone.

L'achat d'une voiture électrique neuve ou d'occasion est davantage accessible, avec une offre de plus en plus large, mais plusieurs critères doivent présider au choix d'un modèle, à la fois d'ordre technique et pratique, dépendant de l'usage qui en sera fait.

L'Agence de la transition écologique a passé ces critères au crible pour guider le consommateur dans le choix d'un véhicule. De quoi s'y retrouver aussi bien sur le plan économique (en minimisant le coût du véhicule) que sur le plan environnemental (en en minimisant l'impact).

Le constat est connu de tous: la voiture particulière est l'une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle représente 53% de celles des transports, qui comptent elles-mêmes pour un tiers des émissions nationales.

Dans ce contexte, l'électrification du parc automobile est un levier incontournable de diminution des émissions de GES, même si elle ne se substituera pas à d'autres leviers de sobriété, à commencer par la réduction du taux de «solovoiturage» (conducteurs seuls dans leur véhicule). Ce phénomène encore massif doit être contrecarré en privilégiant les modes de transport actifs (vélo, marche…), en développant des infrastructures de transports collectifs et en réduisant la part de certains déplacements.

Le passage à la voiture électrique prend de l'ampleur, puisque 42% des voitures neuves vendues aujourd'hui sont électriques, contre 20% en 2025. Mais cette progression reste freinée par un prix plus élevé à l'achat. Pourtant, le calcul à terme est souvent plus intéressant qu'on ne le croit : grâce aux différentes aides de l'État, désormais étendues aux véhicules électriques d'occasion, mais aussi à un coût à l'usage plus faible.

Le prix de l'électricité est en outre moins sujet aux variations que l'essence, et le véhicule électrique demande moins d'entretien. Seule l'assurance est plus coûteuse. De fait, en 2024, 41% des véhicules électriques neufs ont été acquis par la moitié des ménages aux revenus les plus bas, contre 20% en 2022.

Pour autant, faire le choix le plus pertinent, qui aligne intérêts économiques et environnementaux n'est pas évident face à la diversité de l'offre, l'évolution constante du marché, et les idées reçues. Quelques critères, mis en lumière par un avis publié en octobre 2026 par l'Agence de la transition écologique (Ademe) peuvent nous guider.

Se poser la question de l'usage

La première étape dans une démarche d'achat d'un véhicule électrique, estime l'Ademe, est d'interroger l'usage que l'on fait de sa voiture. Sur les trajets du quotidien en voiture, 90 % sont en effet opérés dans un rayon de moins de 30km, selon les statistiques de l'enquête sur la mobilité des personnes. En moyenne, un ménage ne s'éloigne que quatre fois par an à plus de 100km de son domicile.

En tenant compte de ce constat et des spécificités liées au véhicule électrique, il n'est pas forcément pertinent d'entrer dans la recherche d'un véhicule électrique en aspirant à la même autonomie que celle de son véhicule thermique: sur une voiture électrique, une grosse autonomie exige inévitablement une grosse batterie. Celle-ci implique non seulement un impact environnemental plus élevé et une plus forte dépendance aux matières minérales métalliques importées pour sa fabrication, mais aussi un coût bien plus élevé à l'achat. Des milliers d'euros différencieront ainsi un véhicule d'une autonomie de 300km d'un autre atteignant 400 ou 600km.

Mettre en perspective la réalité de nos usages, en distinguant l'usage le plus fréquent (celui du quotidien) du plus dimensionnant (les départs ponctuels en vacances), peut nous aider à raisonner différemment. Quitte à envisager des alternatives de transport pour les quelques trajets longs de l'année: la multimodalité entre le train et la location de voiture ou l'autopartage, le covoiturage, etc.

Notons en outre que 40% des personnes qui habitent à 1km de leur travail s'y rendent en voiture. Pour eux, la réponse sera peut-être moins à chercher dans l'acquisition d'une voiture électrique qu'en substituant le vélo ou la marche à pied au véhicule motorisé.

Quid de la consommation électrique?

Une fois l'usage déterminé, certains critères techniques peuvent nous orienter. Un premier indicateur intéressant est la consommation électrique du véhicule : il s'agira de choisir la plus faible possible au kilomètre. Celle-ci peut en effet varier du simple au double (de 12 à 24 kilowattheures [kWh] aux 100km), y compris entre des véhicules de taille similaire.

Dans le cas où l'on opterait pour un véhicule plus gros pour des raisons d'autonomie, il s'agit de rester critique vis-à-vis de sa performance, qui ne répond pas qu'à des facteurs de taille: la technologie embarquée, notamment, peut participer à réduire la consommation.

Dans ce contexte, se référer à la consommation homologuée constitue un bon indicateur pour comparer deux voitures entre elles. En outre, ne négligez pas le marché de l'occasion, qui vaut la peine dans la mesure où les batteries présentent une bonne durée de vie (généralement comprise entre 13 et 30 ans, ndlr) et qu'une voiture électrique se dévalue plus vite qu'un véhicule thermique.

Quelle puissance pour la recharge?

Toujours si l'on souhaite intégrer au choix de son véhicule les trajets longs, il est utile de considérer une autre caractéristique: l'aptitude de la voiture à la recharge rapide. L'avis de l'Ademe préconise ainsi d'opter pour une puissance de recharge d'au moins 100 kW, qui permet en une demi-heure de récupérer 80% de la charge de la batterie.

C'est un moyen d'augmenter très rapidement son rayon d'action, lorsque l'on sait qu'une courte pause suffira à récupérer une forte autonomie. La capacité à la recharge rapide est aujourd'hui presque généralisée sur les véhicules électriques, et ne se limite pas aux grosses voitures haut de gamme.

En outre, si le coût de la recharge reste moins cher à domicile qu'en cours de route, le réseau français a l'atout d'être l'un des plus développés d'Europe : toutes les stations d'autoroute sont équipées en bornes ultrarapides et plus de 200.000 points de charge au total sont ouverts au public en France. Ce chiffre aura doublé d'ici à 2030 si le plan d'électrification du gouvernement atteint ses objectifs.

Des abonnements au tarif raisonnable existent pour les recharges. La recharge de sa voiture électrique, pour un particulier, demeure globalement 2,5 à 3 fois moins chère que le plein de son véhicule thermique.

Le rôle de l'écoconduite

Une fois le véhicule acquis, c'est par la suite le mode de conduite adopté au quotidien qui va influencer le coût économique et environnemental lié à l'usage de la voiture.

Plus encore qu'avec la voiture thermique ou hybride, l'écoconduite est intéressante en véhicule électrique, en particulier grâce à la récupération d'énergie. Au lever de pied, au freinage ou en descente, le « frein moteur » (lorsque l'on relâche l'accélérateur) permet, en récupérant de l'énergie cinétique («l'élan» de la voiture), de produire de l'électricité qui recharge la batterie au lieu que l'énergie soit simplement dissipée sous forme de chaleur dans les disques de freins.

C'est une spécificité exclusive de la voiture électrique précieuse pour minimiser les dépenses à l'usage.

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Le choix gagnant

En considérant ces différents aspects, on comprend qu'il peut tout à fait exister, dans le choix d'une voiture électrique, une cohérence entre l'avantage économique, qui demeure le premier critère pour la majorité des acquéreurs d'une voiture, et le bénéfice environnemental.

L'électrification, sans être miraculeuse, apparaît dès lors comme la solution la plus efficace et la plus économique pour décarboner l'automobile et atteindre la neutralité carbone visée à 2050 tout en contribuant à notre souveraineté énergétique, pour deux raisons:

le prix de l'électricité, qu'à la différence du pétrole nous savons produire en France, demeure moins sensible aux soubresauts géopolitiques

si les critiques pointent le risque de troquer une dépendance pour une autre (la dépendance au pétrole contre celle aux matériaux des batteries), ces dépendances présentent une différence de taille: la fin de vie des ressources.

Le pétrole, une fois émis dans les gaz d'échappement, n'a d'autre horizon que de charger l'atmosphère en CO₂, tandis que les métaux utilisés dans les batteries peuvent être recyclés et réutilisés par l'industrie.

Certes, nous n'avons pas encore la capacité industrielle nécessaire pour le faire, le gisement de batteries étant à ce stade très faible. Mais la forte hausse de la part de marché des véhicules électriques et la réglementation européenne qui déjà impose que soit organisée cette économie circulaire, le permettront à terme. Et de là réduiront notre dépendance à l'importation de ces matériaux.

Par Bertrand-Olivier Ducreux (Ademe)

Cet article est issu du site The Conversation