Vanille, crème et zéro sucres : Coca-Cola dévoile une nouvelle boisson pour Noël

Cette nouvelle boisson, produite à Gand, en Belgique, a été lancée le 1er octobre 2026 en Europe. (illustration) (alleksana / Pexels)

Coca-Cola prépare les fêtes de Noël. Le géant américain a lancé en Europe une nouvelle saveur avec une édition limitée zéro sucres de sa célèbre boisson, associant le goût de la vanille et de la crème, rapporte RMC Conso .

Un goût qui rappelle la glace à la vanille

La canette prend des allures festives en arborant des couleurs beige et dorées. La boisson avait déjà été testée l'an passé aux États-Unis sous le nom de « Creamy Vanilla », mais dans une version classique, soit avec 42 grammes de sucre par canette. Le choix du sans sucres sur le marché français s'explique car « les consommateurs recherchent de plus en plus cela » , précise Coca-Cola.

Cette nouvelle boisson « associe le goût inimitable de Coca-Cola à la douceur onctueuse de la vanille et propose un profil aromatique plus rond et crémeux, rappelant davantage la glace à la vanille » , indique la marque. Selon l'équipe de RMC Conso qui a goûté la boisson, le goût caractéristique du soda reste bien présent, accompagné de notes de vanille qui évoquent également le caramel.

En deux formats

Cette nouvelle boisson, produite à Gand, en Belgique, a été lancée le 1er octobre 2026 en Europe. Le déploiement reste progressif sur le territoire français. Deux formats sont disponibles : les bouteilles de 1,25 litre et les packs de six canettes de 33 cl. Chez E.Leclerc, les packs de six canettes sont affichés à plus de 4 euros, soit environ 0,66 euro l'unité. Un tarif comparable à celui du Coca-Cola vanille classique, soulignent nos confrères.

Le groupe Coca-Cola a pris l'habitude de faire des déclinaisons saisonnières de ses sodas. En 2018, les consommateurs français avaient pu profiter d'un Coca-Cola Zéro Sucres à la cannelle. Aux États-Unis, le Sprite existait à la canneberge épicée.