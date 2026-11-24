Les députés ont voté une loi autorisant l’usage de tickets repas pour l’achat de produits alimentaires. Le Sénat devrait suivre… (crédit: Adobe Stock)

L'essentiel:

Créé en 1967 pour financer le repas des salariés sans cantine, le titre-restaurant sert de plus en plus à faire les courses. Près d'un tiers de sa valeur est dépensé en grande distribution.

La réforme adoptée par l'Assemblée nationale, le 12 octobre 2026, pérennise cet usage, sans que ses effets sur la pause déjeuner aient été mesurés.

Financer un repas, soutenir le pouvoir d'achat des salariés, contribuer à préserver une pause déjeuner: ces trois fonctions ne se confondent pas. Une évaluation publique permettrait de déterminer quelles sont celles que la collectivité entend soutenir.

Un dispositif conçu pour le repas de midi sert désormais aussi à remplir le réfrigérateur. La même carte règle le plat du jour d'une brasserie et le paquet de pâtes du dîner familial. Mais que finance-t-elle vraiment?

Le 12 octobre 2026, l'Assemblée nationale a adopté, par 87 voix pour et aucune contre, une proposition de loi réformant les titres-restaurant. En première lecture, le texte rend permanente, à partir de 2028, la possibilité de payer avec un titre-restaurant tout produit alimentaire en supermarché. À la même date, il autorise l'usage des titres le dimanche et met fin au format papier. Le Sénat doit l'examiner en séance le 19 novembre 2026, en procédure accélérée.

Un avantage pensé pour la journée de travail

Le titre-restaurant naît d'une ordonnance de 1967. L'employeur qui ne dispose pas de restaurant d'entreprise finance une partie du repas de ses salariés. Le critère légal est simple: le repas doit être compris dans la journée de travail. L'idée était d'offrir à ces salariés un équivalent de la cantine.

Selon le rapport parlementaire consacré à la réforme, il concernait en 2024 environ 6 millions de salariés et 235.000 employeurs, pour plus de 10 milliards d'euros de titres émis. Il repose aussi sur «une niche socio-fiscale». Le même rapport évalue les exonérations à environ 2,1 milliards d'euros pour la Sécurité sociale et 555 millions pour l'État en 2025. Le marché est enfin très concentré: quatre émetteurs détiennent environ 99% des parts. En 2019, l'Autorité de la concurrence avait infligé aux émetteurs historiques près de 415 millions d'euros d'amendes pour entente, une procédure toujours pendante devant la justice.

Le titre ne bénéficie pas à tous les salariés. Selon une enquête de l'Ifop de mars 2026 réalisée auprès de 2.500 actifs et commandée par Edenred, l'un des principaux émetteurs, seuls 31% des personnes interrogées déclarent en disposer. Les exonérations, elles, pèsent sur l'ensemble des finances publiques. Cette situation justifie de s'interroger sur les objectifs du dispositif.

Du restaurant au panier de courses

En 2022, face à l'inflation, une dérogation a permis d'acheter avec les titres tous les produits alimentaires, même non consommables immédiatement. Prolongée depuis, elle a modifié les usages, au point de faire craindre que le titre-restaurant devienne «un titre alimentaire». Selon les chiffres présentés à l'Assemblée, la part des titres dépensés en grandes et moyennes surfaces est passée de 22,4% à 30,8%, entre la de fin 2022 et la mi-2024.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), l'une des principales organisations patronales de la restauration, estime le manque à gagner des restaurateurs à près d'un milliard d'euros . C'est une estimation professionnelle, non une donnée publique, et une perte de chiffre d'affaires n'est pas une perte de bénéfices. Les députés ont rejeté les amendements qui visaient un plafond plus bas en supermarché qu'au restaurant. La grande distribution défend la liberté d'usage des salariés.

Cette opposition entre restaurateurs et grande distribution masque les premiers concernés. Pour un salarié au budget serré, pouvoir acheter des pâtes ou des légumes avec ses titres répond à une contrainte bien réelle. Il en va de même pour celui qui travaille loin de tout restaurant, qui dispose de vingt minutes de pause, ou qui organise les repas de sa famille. Mais cette utilité individuelle ne suffit pas, à elle seule, à définir les objectifs que la collectivité assigne au dispositif.

Trois fonctions, un seul titre

Le titre-restaurant remplit donc plusieurs fonctions à la fois. La première est alimentaire : contribuer au financement d'un repas pris pendant la journée de travail. La deuxième est économique. Financé en partie par l'employeur, le titre soutient le pouvoir d'achat des salariés. Son ouverture à tous les produits alimentaires renforce cette dimension, en l'intégrant au budget alimentaire du ménage. La troisième concerne la dimension sociale du repas, mais elle reste à démontrer. Le titre peut aider à préserver la pause déjeuner: 54% des bénéficiaires interrogés par l'Ifop disent qu'il les incite à ne pas la sauter.

Mais préserver cette pause ne signifie pas nécessairement la partager. Or, la sociologie de l'alimentation a montré que la commensalité, le fait de manger ensemble, participe aux relations sociales bien au-delà de la nutrition. Si le titre maintient l'occasion de ce partage, il pourrait aussi le favoriser. Les données disponibles invitent cependant à la prudence.

La même enquête de l'Ifop indique que, parmi ceux qui font une pause, 51% déjeunent avec des collègues ou des clients et 35% mangent seuls. Près des deux tiers mangent un plat préparé à la maison. Acheter au supermarché ne signifie donc pas manger seul, et inversement. Ces chiffres décrivent les pratiques actuelles. Ils ne disent pas ce que l'élargissement des usages a changé.

Le droit rappelle d'ailleurs que le titre ne suppose pas de déjeuner entre collègues. Le 8 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé qu'un employeur ne peut pas priver ses télétravailleurs de titres-restaurant au seul motif qu'ils travaillent à domicile. Cette décision porte sur l'égalité entre les salariés, non sur la finalité du dispositif. Elle confirme toutefois que le droit au titre ne dépend pas du lieu où le salarié prend son repas.

Ce qu'il faudrait mesurer

Le débat parlementaire pourrait aussi porter sur ce que la collectivité veut financer à travers ces exonérations. Qui utilise ses titres en supermarché? Et pourquoi? Ces usages modifient-ils la durée de la pause, le lieu du repas ou la fréquence des déjeuners partagés? Les effets diffèrent-ils selon les revenus, les métiers ou le télétravail?

Les données publiques disponibles ne permettent pas d'y répondre. Ce vide est en soi un argument. Avant de pérenniser la réforme, une évaluation publique permettrait de mesurer ses effets, plutôt que de trancher le débat sur la seule base des chiffres d'affaires de chaque secteur.

Le titre-restaurant devient ainsi un objet hybride. Son nom évoque encore la nappe, la table dressée et le repas partagé, mais une part croissante de ses usages le rapproche d'un bon alimentaire. La question n'est donc pas de choisir entre le restaurant et le supermarché. Elle est de savoir ce que nous voulons vraiment soutenir, et comment vérifier que nous y parvenons.

Par Khuong Nguyen Huy (Université Paris-Panthéon-Assas), Jean-Baptiste Welté (Université Paris-Panthéon-Assas) et Thao Duyen Tran (Université Bourgogne Europe)

Cet article est issu du site The Conversation