Tendances voyage 2027 : les nouvelles façons de voyager qui vont marquer l'année

De nouvelles manières de voyager émergent ou se confirment en 2027 (Crédits: Adobe Stock)

Partir moins longtemps mais plus souvent, choisir un hôtel pour son atmosphère ou encore réserver un voyage après avoir découvert une destination dans une série TV : ce sont les principales tendances voyage 2027 identifiées par Expedia Group.

Les micro-breaks s'imposent comme le nouveau réflexe voyage

Aux emplois du temps surchargés et aux budgets serrés, les voyageurs répondent par l'envie de s'évader plus souvent !

A défaut d'économiser toute l'année pour faire un seul gros séjour pendant les grandes vacances d'été, 79% des voyageurs prévoient de réserver un hébergement d'une nuit pour l'année à venir, et ce chiffre grimpe à 83% chez la génération Z et la génération Y (1).

Les principales motivations des adeptes du micro-break

Désormais, de nombreux événements du quotidien sont prétextes à s'offrir ce que l'étude d'Expedia Group appelle un «micro-break» (autrement dit un séjour d'une nuit à l'hôtel) : parmi les voyageurs adeptes de la pratique, leurs principales motivations pour s'offrir un micro-break sont :

Pour 34%, la célébration d'un événement marquant de leur vie.

Pour 32%, la participation à un concert, un spectacle ou un événement sportif.

Pour 28%, le besoin de se ressourcer brièvement entre deux longs voyages.

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L'hôtel devient une destination à part entière

Quand l'expérience hôtelière guide le choix du voyage

Selon l'étude, l'hôtel où l'on séjourne n'est plus un simple lieu où poser ses bagages et passer ses nuits entre deux activités. Au contraire, plus de la moitié (56%) des voyageurs réservent déjà un hôtel uniquement pour son ambiance ou son esthétique.

L'essor des escapades gothiques

En la matière, l'étude pointe l'engouement émergent pour les «escapades gothiques», «portées par l'essor de la fiction fantastique sombre (dark fantasy) et des récits imprégnés de la culture populaire, les escapades gothiques constituent désormais une tendance qui perdure toute l'année et qui reflète un appétit croissant pour des expériences hôtelières uniques» (1).

A la recherche d'une ambiance sombre, d'une architecture néo-gothique et de lieux empreints de mystère et d'histoire pour leurs vacances, 46% des voyageurs qui réservent un hôtel de style gothique le font par intérêt pour les hôtels historiques au riche passé et 35% parce qu'ils s'intéressent aux destinations de voyage liées au folklore, aux légendes et au surnaturel.

Le set-jetting continue de transformer le tourisme mondial

Identifiée comme un phénomène émergent par Expedia Group depuis maintenant 5 ans, la tendance du set-jetting, c'est-à-dire choisir ses vacances en fonction de lieux vus dans des films ou des séries TV, est maintenant solidement établie.

Près d'un voyageur sur cinq dans le monde, et 30% des voyageurs français, a déjà réservé une destination de vacances après l'avoir vue dans un film ou une série télé.

Les productions les plus influentes pour les voyages en 2027

En 2027, l'étude Expedia Group (1) analyse que «les films et séries qui contribueront à populariser le set-jetting seront principalement de nouvelles saisons très attendues, des suites et de nouvelles déclinaisons de franchises et d'univers chers aux voyageurs».

En clair, les épisodes ne sont même pas encore sortis sur les plateformes mais ils influencent déjà les recherches des fans pour leurs futurs voyages :

Près de la moitié des voyageurs interrogés ont déclaré rechercher ou réserver activement des voyages vers des destinations présentées dans des séries télévisées et des films qui ne sont pas encore sortis, ce chiffre atteignant 58% chez la génération Z et la génération Y.

Les recherches concernant Monaco ont également bondi de plus de 120% au cours des 30 jours qui ont suivi l'annonce par la série Emily in Paris que la saison 6 y était tournée.

Les mentions sur les réseaux sociaux concernant les voyages à Miami ont augmenté de 64% d'une année sur l'autre depuis que la nouvelle version de Miami Vice (Deux Flics à Miami) a été programmée.

Les destinations qui devraient bénéficier du phénomène set-jetting en 2027

L'étude Expedia Group a même dressé la liste des destinations de tourisme qui devraient particulièrement attirer les voyageurs qui pratiquent le set-jetting en 2027 :

Grèce - Emily in Paris, saison 6.

Monaco - Emily in Paris, saison 6, et le préquel d'Ocean's Eleven.

Cannes et Saint-Tropez - The White Lotus, saison 4.

Wellington, Nouvelle-Zélande - The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum.

Miami, États-Unis - Miami Vice '85.

Séoul, Corée du Sud - K-Pop: The Debut.

Lac Michigan, États-Unis - Beach Read.

Tenerife, Espagne - Day Drinker.

Entre micro-breaks, hôtels chargés d'Histoire et set-jetting, les tendances de voyage en 2027 témoignent d'une volonté de continuer à découvrir de nouveaux lieux même dans un contexte économique et géopolitique incertain et de faire de chaque escapade un souvenir chargé d'émotions.

(1) «Horizons 2027 : les tendances du voyage», Expedia Group, 14/10/2026.

À retenir des tendances voyage 2027

Les micro-breaks se généralisent : face à un budget serré, les voyageurs privilégient les escapades courtes et fréquentes plutôt qu'un unique grand voyage annuel.

L'hôtel devient une expérience à part entière : ambiance, design, patrimoine et immersion dans la culture locale influencent de plus en plus le choix de la destination.

Le set-jetting s'installe durablement : films et séries TV continuent de façonner les envies de voyage et les réservations.

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