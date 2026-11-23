Sortie de GTA VI : de Burger King au café U, ces marques qui cherchent à profiter du phénomène

La sortie événement de GTA VI a inspiré de nombreuses marques qui tentent de surfer sur le phénomène. (illustration) (Christianladewig0 / Pixabay)

Attendu depuis 13 ans, GTA VI est arrivé sur PlayStation 5 et Xbox dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2026. Un événement qui dépasse le seul monde du jeu vidéo. Si Rockstar Games a noué des partenariats commerciaux avec PlayStation, Netflix, Spotify, YouTube ou Nike, d'autres entreprises non partenaires cherchent aussi à profiter du phénomène. Cette pratique a un nom : le « newsjacking », précise RMC Conso .

La méthode peut être payante pour les enseignes proches de l'univers du jeu, comme les constructeurs automobiles. Les personnages de GTA ont en effet pris l'habitude de se déplacer en voiture ou à moto. Certaines sociétés mettent en avant un produit qui augmente l'immersion, comme Philips avec l'Ambilight sur ses téléviseurs. « Autant avoir les gyrophares qui continuent jusque sur les murs » , vante Virginie Guimaraes, responsable marketing France de la marque, dans un post LinkedIn .

Des marques qui n'ont rien à voir avec l'univers du jeu

JBL et Turtle Beach ont habillé leurs casques audio aux couleurs du jeu. Là encore, la musique a son importance dans l'univers GTA. Mais parfois, le lien entre la marque et GTA est plus mince. La Coopérative U fait la promotion de ses capsules de café « Expresso Lungo » Max Havelaar, alliées de choix pour une longue nuit de jeu.

D'autres entreprises sans véritable rapport avec GTA, comme Burger King, Axe ou le Paris FC, ont également choisi de surfer sur le phénomène GTA VI. Mais selon RMC Conso , le danger est de se retrouver diluer dans l'effet de masse. Le timing est important et il faut à tout prix se montrer original pour garder son identité propre.