La dépression affecte une femme enceinte sur cinq. (crédit: Adobe Stock)

Traiter la dépression des femmes enceintes grâce à une brève prise en charge psychothérapeutique n'améliore pas seulement leur santé : cela peut aussi influencer le développement cérébral de leur bébé avant même sa naissance. C'est en substance ce que disent les résultats de la nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications que nous avons cosigné.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme de recherche qui explore les effets du protocole MOMCare sur les femmes enceintes souffrant de dépression et sur leurs nourrissons. MOMCare est une forme de psychothérapie interpersonnelle brève, spécialement conçue pour le traitement de la dépression prénatale. Cette intervention se compose de 8 séances de 50 minutes axées sur le développement des compétences relationnelles, la réduction des conflits et le renforcement du soutien social.

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Comment cette découverte a-elle été effectuée ?

Pour notre étude, nous avons recruté 234 femmes enceintes ayant signalé des symptômes dépressifs lors de leurs consultations prénatales de routine. Les participantes, qui ont intégré le programme au cours du premier ou du deuxième trimestre de grossesse, ont été réparties de manière aléatoire en deux groupes.

Les femmes du premier groupe ont bénéficié du programme MOMCare. Celles du second ont reçu des informations sur la santé mentale, des stratégies de gestion des symptômes dépressifs, et ont été orientées vers des dispositifs de soutien psychologique déjà en place, tels que des consultations thérapeutiques en ville. Les deux groupes ont continué de bénéficier de leur suivi médical habituel, qui pouvait lui aussi inclure une orientation vers un thérapeute ou un traitement médicamenteux.

Une publication antérieure avait déjà attesté de l'efficacité de MOMCare: ces précédents travaux avaient révélé qu'avant d'intégrer le programme, 36% des participantes présentaient un diagnostic de dépression, contre seulement 6% après l'intervention. Les femmes ayant bénéficié de MOMCare avaient également davantage de chances de mener leur grossesse à terme, de rester moins longtemps à l'hôpital après leur accouchement. Nous avons également constaté l'amélioration de nombreux aspects de la santé et du développement de l'enfant, y compris de meilleures performances scolaires.

Dans la présente étude, afin d'évaluer l'effet de cette psychothérapie sur le cerveau en développement du nourrisson, nous avons mesuré le volume de différentes régions cérébrales par imagerie par résonance magnétique (IRM), dans les semaines suivant la naissance. Nous avons constaté que l'hippocampe (une structure cérébrale impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et la régulation des émotions) présentait un volume inférieur de 5% chez les nourrissons dont les mères avaient bénéficié de MOMCare, par rapport à ceux du groupe témoin.

Six mois plus tard, nous avons observé, en conditions de laboratoire, les réactions émotionnelles des nourrissons face à des situations nouvelles, telles que la découverte d'un robot-jouet bruyant, se déplaçant de façon imprévisible. Des travaux antérieurs avaient démontré que les bébés qui réagissent plus négativement à ce type de stimuli présentent des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété à l'adolescence.

Dans notre étude, les nourrissons dont le volume hippocampique était plus petit à la naissance tendaient à réagir de manière moins négative que ceux présentant un volume plus important.

Il peut sembler contre-intuitif qu'un volume cérébral moindre soit associé à une meilleure régulation émotionnelle, d'autant que chez l'adulte, un volume cérébral réduit est souvent lié à des effets délétères. Toutefois, le cerveau des nourrissons est en pleine croissance, et une maturation plus rapide n'est pas toujours synonyme de bénéfice. Certains avancent, par exemple, l'hypothèse que le stress pourrait accélérer le développement cérébral précoce.

En quoi cette découverte est-elle importante?

La dépression touche jusqu'à une femme enceinte sur cinq. Elle accroît également le risque de complications obstétricales, notamment l'hypertension artérielle et la prématurité. En outre, subir une dépression pendant la grossesse augmente le risque de troubles psychiques chez l'enfant.

Durant leur grossesse, les femmes sont plus en contact avec le système de soins qu'à tout autre moment de leur vie. Il s'agit là d'une occasion unique d'améliorer leur santé, et celle de leur enfant à naître. Traiter une dépression durant cette période est bénéfique pour deux générations.

Au cours de notre étude, l'accompagnement des femmes a été bénéfique dans les deux cas, qu'elles aient été intégrées dans le dispositif MOMCare ou qu'elles aient fait partie du groupe témoin, offrant un niveau de prestations plus élevé que celui procuré habituellement aux femmes enceintes présentant des symptômes dépressifs.

Nous avons néanmoins observé une différence significative entre les deux groupes, ce qui laisse entendre qu'une intervention ciblée, même non invasive et relativement peu coûteuse, comme MOMCare, peut avoir un réel impact positif.

Notre étude est la première à démontrer que le traitement de la dépression pendant la grossesse peut influencer le développement cérébral du nourrisson. Elle s'inscrit dans un corpus encore restreint, mais croissant, d'essais cliniques randomisés montrant que la réduction de la dépression maternelle bénéficie aux nouveau-nés, notamment en favorisant un meilleur développement émotionnel et en modifiant les taux d'hormones liées au stress. Si ces résultats se confirment, ils pourraient participer à mieux comprendre les mécanismes biologiques qui expliquent pourquoi le traitement de la dépression prénatale a des effets si importants.

Ils plaident en outre pour la mise en place d'initiatives de santé publique permettant d'améliorer l'accès au soutien psychologique pendant la grossesse.

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Ce qui reste à élucider

On ignore encore par quels mécanismes la réduction de la dépression maternelle pendant la grossesse entraîne des modifications du cerveau du nourrisson. Il est possible, par exemple, que les hormones liées au stress ou à l'inflammation associées à la dépression puissent influencer la croissance cérébrale.

Une autre question reste en suspens : celle de l'impact à long terme des modifications cérébrales que nous avons enregistrées sur le développement des enfants. Pour y répondre, nous envisageons de poursuivre le suivi des mères et de leurs enfants au cours de la petite enfance.

En surveillant l'apparition éventuelle de troubles, tels que la dépression et l'anxiété à mesure que les enfants grandissent, nous espérons être à même de déterminer si le traitement de la dépression maternelle pendant la grossesse procure des bénéfices durables pour la santé mentale et le bien-être de leurs enfants.

Par Elysia Poggi Davis (Université de Denver), Benjamin L. Hankin (Université de l'Illinois Urbana-Champaign) et Catherine Demers (Université du Colorado Anschutz)

Cet article est issu du site The Conversation