SNCF : les billets pour l'été 2027 mis en vente jeudi 12 novembre, pourquoi réserver tôt permet de payer moins cher

Les billets les moins chers sont donc souvent proposés au début de la commercialisation. (Inkflo / Pixabay)

Les voyageurs qui aiment organiser leurs déplacements à l'avance vont pouvoir réserver leurs billets de train pour une bonne partie de l'année prochaine. La SNCF a programmé une ouverture des ventes jeudi 12 novembre, avec une période de réservation étendue pour plusieurs catégories de trains, rapporte RMC Conso .

Les billets des TGV Inoui seront notamment disponibles pour des trajets prévus entre le 7 janvier et le 2 juillet 2027, indique la SNCF sur son site . Près de six mois de circulation seront ainsi accessibles à la réservation en une seule fois, une période plus longue que lors des ouvertures habituelles.

Un calendrier spécifique pour chaque catégorie de train

Les autres trains disposent de leur propre calendrier. Pour les Intercités, les billets mis en vente jeudi 12 novembre concerneront les trajets du 7 janvier au 31 mars 2027. Les voyageurs souhaitant partir à l'étranger pourront également réserver leurs billets TGV Lyria vers la Suisse et TGV Inoui vers l'Italie et l'Espagne, pour des départs compris entre le 1er avril et le 2 juillet 2027.

Du côté des OUIGO Grande Vitesse et des OUIGO Train Classique entre Paris et Bruxelles, les réservations jusqu'au 2 juillet 2027 sont déjà ouvertes depuis le 30 septembre. Les OUIGO Train Classique en France sont, eux, accessibles à la réservation 60 jours avant le départ. Enfin, les TER suivent des calendriers propres à chaque région. Les billets sont généralement disponibles trois à cinq mois avant le départ.

Pourquoi réserver ses billets dès leur mise en vente ?

Réserver tôt peut permettre de profiter de tarifs plus intéressants. La SNCF applique en effet une tarification dynamique : les prix évoluent notamment en fonction de la demande et du remplissage des trains. Les billets les moins chers sont donc souvent proposés au début de la commercialisation.

Cette ouverture anticipée permet aussi de mieux organiser ses vacances et ses week-ends, en particulier pendant les périodes de forte affluence. Attention, certains trains peuvent faire l'objet de mises en vente décalées, notamment en raison de travaux. Il est donc conseillé de consulter régulièrement SNCF Connect pour vérifier les disponibilités et connaître les prochaines dates d'ouverture.