Un sac un peu éraflé remplit toujours parfaitement sa mission, mais cela suffit parfois à donner envie d’en acheter un nouveau. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

D'après plusieurs études, ceux qui tiennent le plus aux objets sans défaut sont plus prompts à remplacer un produit, moins intéressés par sa réparation et moins enclins à donner un objet imparfait.

Ce désir est lié au perfectionnisme mais s'en distingue: il porte sur ce que l'on achète et possède, pas sur soi-même.

Décrire de subtiles variations comme rendant les objets uniques a atténué, dans une expérience, les réactions négatives de ces consommateurs.

Imaginez que vous ayez un sac que vous aimez beaucoup. Il vous avait semblé être «le bon» au moment de l'acheter.

Avec le temps, il commence à avoir l'air usé. Il présente quelques éraflures. Rien ne cloche vraiment avec ce sac, qui fonctionne toujours exactement comme il le doit. Pourtant, une fois que vous avez remarqué ces imperfections, vous vous mettez à penser à en acheter un nouveau pour le remplacer.

Les consommateurs font cela en permanence. Ils remplacent des téléphones qui fonctionnent encore, des meubles rayés et des pulls avec un petit accroc. Souvent, ce qui a changé, c'est la façon dont les gens voient ces objets.

Nous sommes chercheurs en marketing et étudions les raisons pour lesquelles les gens achètent, utilisent et se débarrassent de leurs affaires. Cette obsession de la perfection est née lorsque l'une d'entre nous, Aprajita Gautam, a quitté l'Inde pour les États-Unis en 2019. Elle a été frappée de voir à quel point la culture de l'achat et de la possession d'objets différait entre les deux pays.

Dans notre article de recherche évalué par les pairs, publié en août 2026 dans le Journal of Consumer Research , nous avons identifié l'une des raisons de cette tendance: certaines personnes tiennent beaucoup plus que d'autres à posséder des objets sans défaut. Nous appelons ce penchant le désir de produits parfaits.

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Pas la même chose que le perfectionnisme

Nous avons commencé par interroger 17 personnes à Austin, au Texas, en 2023. Il y avait parmi elles des agents immobiliers, des entrepreneurs, des mères au foyer et des salariés d'une association à but non lucratif qui promeut le réemploi. Nous les avons interrogées sur leurs possessions et sur ce qui rendait les objets parfaits ou imparfaits à leurs yeux. Nous avons ensuite sondé environ 540 personnes de plus, certaines en ligne et d'autres dans un laboratoire de recherche universitaire.

Les résultats laissaient penser que les personnes qui préféraient fortement les objets sans défaut avaient des idées plus élaborées de ce que serait leur produit idéal et se montraient sensibles à des écarts, même minimes, par rapport à ces idées. Par ailleurs, leurs exigences ne cessaient de monter. Voir quelque chose de mieux que ce qu'elles possédaient pouvait relever encore davantage la barre pour elles.

Nous avons ensuite élaboré des questions pour évaluer à quel point les gens tiennent à posséder des objets sans défaut. Nous avons utilisé leurs réponses pour déterminer l'intensité de leur désir de produits parfaits.

Nous avons aussi constaté que cette tendance est liée au perfectionnisme tout en s'en distinguant. Alors que les perfectionnistes s'imposent à eux-mêmes des exigences élevées, voire impossibles, les personnes qui veulent des objets parfaits placent la barre très haut pour ce qu'elles achètent et possèdent. Vous pouvez facilement passer l'éponge sur une mauvaise journée au bureau, mais être bien moins indulgent envers une rayure sur votre table basse neuve.

Pour les personnes qui ont le sentiment de devoir posséder des produits parfaits, même une petite imperfection peut éclipser tout ce qu'elles apprécient par ailleurs dans un objet qui leur appartient.

Enfin, nous avons mené 12 expériences, pour lesquelles nous avons recruté des participants (des étudiants de l'Université du Texas à Austin et des travailleurs en ligne inscrits sur des plateformes de production participative) afin de tester les effets comportementaux du désir de posséder des objets parfaits.

Cela peut influencer votre manière de faire vos achats

Dans notre première expérience en ligne, nous avons demandé à 402 consommateurs de tout le pays d'imaginer qu'ils réservaient un hôtel dans la vallée de Napa, en Californie, à l'aide de filtres semblables à ceux des sites de voyage, comme le nombre d'étoiles, le wifi ou un spa.

Les consommateurs qui désiraient des produits parfaits ont utilisé davantage de filtres et fixé des seuils plus élevés, restreignant leur recherche aux hôtels qui se rapprochaient davantage de leurs exigences.

La nouveauté elle-même avait aussi de la valeur à leurs yeux.

Dans une autre expérience en ligne menée auprès de 301 consommateurs, ceux qui tenaient le plus à posséder des objets sans défaut étaient plus prompts à passer au dernier iPhone, même lorsqu'il n'apportait guère d'amélioration réelle par rapport au précédent.

Cette envie peut coûter cher. Elle peut conduire à payer davantage pour un produit neuf alors que l'ancien fonctionne très bien, ou à passer plus de temps à chercher un produit qui répond à tous les critères, alors que ceux-ci n'ont peut-être pas vraiment d'importance.

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Moins d'ouverture à la réparation

Cette préférence influe aussi sur ce que les gens font des objets qu'ils possèdent déjà.

Dans notre expérience en ligne suivante, nous avons demandé à 1.004 participants états-uniens de choisir entre deux options: un mug isotherme à café et une gourde isotherme. Lorsqu'on leur indiquait que le produit choisi avait une petite bosse sur le fond, ceux que les défauts de leurs possessions gênaient le plus étaient plus enclins à l'échanger contre l'autre option.

Nous avons observé une tendance similaire pour les réparations. Dans une expérience en ligne auprès de 601 consommateurs, nous avons constaté que ceux qui veulent posséder des produits parfaits étaient moins intéressés par la réparation d'un clavier cassé lorsque la touche de remplacement ne serait pas de la même couleur que les autres touches.

Cela met en lumière un problème de la réparation qui ne figure généralement pas dans les discussions sur la consommation durable: réparer un objet peut rétablir sa fonction sans nécessairement lui redonner l'aspect du neuf.

Un facteur pour les dons

Les consommateurs aux exigences élevées pour leurs biens ont aussi appliqué ces exigences aux objets dont ils se débarrassaient.

Dans une expérience menée dans un laboratoire de recherche comportementale d'une université, nous avons demandé à 339 étudiants de participer à une collecte intitulée «Videz votre placard» ( Clean Out Your Closet ). Ils ont examiné des vêtements jetés par d'autres et les ont triés dans deux bacs: l'un pour le don, l'autre pour le recyclage.

Ceux qui préféraient fortement les objets sans défaut étaient moins enclins à donner des vêtements imparfaits mais encore utilisables. Cette attitude peut raccourcir la durée de vie utile d'un produit.

Cette conclusion a des implications pour la durabilité. Une grande partie des recherches universitaires sur la consommation durable se concentre sur ce que les gens achètent. Mais une autre façon de consommer moins consiste à garder les produits en usage plus longtemps.

Cela devient plus difficile si de petites imperfections font paraître moins précieux des produits par ailleurs utiles.

Apprendre à valoriser l'imperfection

Nos recherches suggèrent que la manière dont une personne réagit aux défauts de ses affaires peut varier selon ce que ces défauts signifient pour elle. Nous nous sommes inspirés en partie du concept japonais de wabi-sabi, qui trouve de la beauté et de la valeur dans l'imperfection et le changement.

Dans notre dernière expérience en ligne, 1.203 consommateurs ont découvert des sweats à capuche présentant de subtiles variations de couleur et de motif. Lorsque ces variations étaient décrites comme rendant chaque sweat unique, les consommateurs qui aiment avoir des produits parfaits y réagissaient moins négativement.

Une marque sur un objet qui a beaucoup servi peut être vue comme un défaut, mais elle peut aussi devenir une part de son histoire. Et remplacer des produits à cause d'imperfections mineures peut conduire les consommateurs à gaspiller leur argent.

Rien de tout cela ne signifie que les consommateurs devraient tout garder pour toujours. Les mugs se cassent, les vêtements et les chaussures s'usent. Parfois, les gens veulent simplement quelque chose de neuf.

Mais repensez à ce sac. Ses éraflures peuvent signifier qu'il n'est plus le sac parfait que vous aviez acheté au départ. Ou elles peuvent signifier que vous l'avez porté des centaines de fois parce que vous l'aimez.

Par Rebecca Walker Reczek (The Ohio State University), Aprajita Gautam (Texas A&M University) et Rajagopal Raghunathan (The University of Texas at Austin)

Cet article est issu du site The Conversation