Selon Foodwatch, 56 % des Français ignorent où trouver les informations sur les rappels alimentaires. (Alexas_Fotos / Pixabay)

L'association de défense des consommateurs Foodwatch dénonce les défaillances du système français de rappel alimentaire, notamment du portail officiel Rappel Conso, lancé en 2021, rapporte Le Parisien . Les consommateurs ignorent où s'informer et les entreprises tardent à signaler les aliments dangereux, parfois déjà consommés au moment de l'alerte, souligne l'association à l'appui d'un sondage Ifop commandé en septembre 2026.

Plus d’un Français sur deux ne sait pas où s’informer

On recense en moyenne cinq à six rappels par jour, soit plus de 14 000 depuis 2021. Selon Santé publique France, 2 096 toxi-infections alimentaires collectives (Tiac) ont été signalées en 2024, touchant 20 045 personnes et causant six décès. S'y ajoute le cas d'une jeune femme décédée après avoir mangé des morilles, rappelées par la suite.

Selon Foodwatch, 56 % des Français ignorent où trouver les informations sur les rappels alimentaires. 64 % ne les consultent pas avant leurs courses, une proportion qui atteint 73 % chez les plus de 65 ans. Les moins de 35 ans sont davantage soucieux de s'informer, même si 55 % passent devant les affichettes sans s'arrêter. Ils sont principalement informés par leur magasin (38 %), les médias (32 %) ou les réseaux sociaux (30 %), et seulement à 17 % via Rappel Conso.

Foodwatch réclame des alertes plus visibles et des contrôles renforcés

Foodwatch réclame une refonte du dispositif d'alerte. Camille Dorioz, directeur des campagnes de l'association, plaide pour obliger les marques et distributeurs à informer activement le public, notamment par des pastilles sur les sites de drive et des affichages près des caisses. Autre dysfonctionnement pointé par Foodwatch : certains rappels interviennent très tardivement après la mise en vente des produits. En 2026, un riz à sushi a été rappelé 358 jours après sa mise en vente, une farine 533 jours après et un cumin 1 150 jours après.

Reposant largement sur les autocontrôles des fabricants, le système souffre aussi, selon Camille Dorioz, d'un manque de contrôles publics et de sanctions trop rares, malgré l'obligation légale des autorités de protéger les consommateurs. Pour obtenir ces changements, Foodwatch a lancé une pétition en ligne . L'association demande que les marques et les distributeurs soient tenus de relayer les alertes sanitaires et que les laboratoires transmettent automatiquement aux autorités les résultats d'analyses révélant un risque pour la sécurité alimentaire.