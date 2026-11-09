Prix du gaz : après les hausses d'octobre et novembre, voici ce qui attend les consommateurs en décembre

Une nouvelle hausse du prix du gaz est attendue en décembre. (Magnascan / Pixabay)

Après des hausses de 6,3 % en octobre et de 6,6 % en novembre, le tarif du gaz devrait à nouveau augmenter de 6 % au 1er décembre, selon Hello Watt. Le directeur du comparateur, Maxime Detony, juge cette nouvelle évolution « quasi certaine » dans une interview accordée à RMC . Elle va toucher environ 60 % des clients, ceux qui ont souscrit « un contrat à prix indexé au prix repère » .

Passer à un tarif fixe pour éviter les hausses

Mi-octobre, la Commission de régulation de l'énergie estimait que la facture annuelle de gaz en 2026 pourrait être en moyenne 11 % plus élevée qu'en 2025, soit une augmentation d'environ 135 euros TTC, si la situation restait stable jusqu'à la fin de l'année. L'écart de prévision entre les quelque 20 % de hausse attendus au dernier trimestre 2026 et les 11 % annoncés tient au lissage sur l'ensemble des 12 mois de l'année.

Face à cette situation, Maxime Detony recommande aux ménages disposant d'un contrat indexé de se tourner vers une offre à prix fixe. « Il y a encore auprès des fournisseurs d'énergie des offres à prix fixe compétitives sur des durées longues, jusqu'à trois ans » , explique le spécialiste. Une solution qui permettrait aux consommateurs de mieux maîtriser leur budget et de se prémunir contre les prochaines fluctuations des prix.

Pompe à chaleur : une alternative au chauffage au gaz

Pour les ménages qui en ont les moyens, le directeur de Hello Watt conseille également de remplacer leur chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Il présente ce système comme l'une des solutions les plus économiques et performantes pour se chauffer : « L'électricité est l'énergie la plus stable et sur laquelle on s'attend à le moins d'augmentation (…) même sans intervention du gouvernement ou d'EDF, les prix seraient globalement restés stables. »

En attendant, Maxime Detony préconise d'utiliser des outils et applications de suivi quotidien de la consommation disponibles sur smartphone. Ils permettraient une réduction de 10 à 15 % de l'énergie consommée.