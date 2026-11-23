Prix des carburants : dans cette région, le litre de gazole passe sous la barre des deux euros chez Leclerc

Dans certaines stations Leclerc, le litre de gazole est en train de passer sous les deux euros. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay)

Le gazole sous les deux euros, de nombreux automobilistes n'y croyaient plus. Pourtant, la chute des prix se poursuit et Michel-Edouard Leclerc a annoncé, ce dimanche 22 novembre sur LCI , que le litre était en train de passer sous cette barrière symbolique dans plusieurs stations de son groupe. C'est le cas notamment en Normandie.

Comment expliquer une telle baisse alors que les tarifs culminaient encore à près de 2,40 euros il y a quelques semaines ? En premier lieu, par la libération de dix millions de barils de diesel provenant des stocks de l'Etat, début novembre. Cette opération a permis de faire chuter les prix à la pompe de 12 à 18 centimes d'euro quasi instantanément. « Ça a crédibilisé auprès des marchés la résilience des pays non-producteurs » , estime le patron des magasins Leclerc.

« Je prie pour que ça dure »

Ce dernier explique aussi que le secteur s'est aussi adapté au blocage du détroit d’Ormuz : « Avec les oléoducs, les convois de camions, de trains, on a contourné la difficulté (...), donc les stocks continuent maintenant à arriver, c’est quand même plus stable » .

A quoi s'attendre dans les semaines à venir ? Michel-Edouard Leclerc refuse de s'avancer, rappelant que le marché des carburants est très aléatoire et dépend de nombreux facteurs. « Je prie pour que ça dure » , confie-t-il. Les Français aussi, à un mois des vacances de Noël.