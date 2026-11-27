Pour briller lors des fêtes de fin d'année, Swatch lance une gamme de montres aux prix abordables

Swatch lance une gamme de montres pour les fêtes de fin d'année. (illustration) (Pixabay)

Swatch lance une nouvelle gamme de six montres pour ce Noël 2026, rapporte GQ . Bracelets scintillants, design ultra-plat et élégant, couleurs festives : elles vous permettront de briller lors des réveillons ou de faire plaisir à un proche sous le sapin.

Entre 75 et 160 euros

Les trois premiers modèles sont en fait une déclinaison en trois coloris de la même montre baptisée « Glittering », qui veut dire « briller ». « Glittering in Black », « Glittering in Golden » et « Glittering in Rose » offrent ainsi le choix entre une version noire relevée de paillettes dorées, une version entièrement dorée et une version rose scintillante. Ces trois modèles sont vendus 75 euros sur le site de la marque .

Avec « Pink Classiness », une autre montre rose, et « Golden Weave », qui a des airs de bijou, Swatch misent ensuite sur deux montres ultra-plates, parfaites pour accompagner une tenue de soirée. La première est vendue 125 euros et la seconde 160 euros. Enfin, la montre « New Page » mise sur un blanc immaculé et un design épuré.