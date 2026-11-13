 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Noël : le budget moyen des Français en légère hausse, voici à combien il s'élève cette année
information fournie par Boursorama avec Newsgene 13/11/2026 à 12:48
Temps de lecture: 1 min

Les Français ont prévu de dépenser en moyenne 478 euros pour les préparatifs de Noël cette année, soit huit euros de plus que l'an passé. (JillWellington / Pixabay)

Les Français ont prévu de dépenser en moyenne 478 euros pour les préparatifs de Noël cette année, soit huit euros de plus que l'an passé. (JillWellington / Pixabay)

D'après un sondage révélé par RTL mardi 10 novembre 2026, les Français ont prévu de dépenser en moyenne 478 euros pour les préparatifs de Noël cette année, cadeaux, repas et décoration compris. Un budget moyen en hausse de huit euros, et ce malgré un pouvoir d'achat sous pression.

Malgré un contexte économique tendu, les Français comptent se faire plaisir à Noël. Selon un sondage Ankorstore dévoilé par RTL mardi 10 novembre 2026, ils prévoient de dépenser en moyenne 478 euros pour les cadeaux, le repas, la décoration, etc... Ce budget est en légère hausse par rapport à 2025 (huit euros de plus) mais surtout, il s'agit de la première hausse observée depuis près de dix ans.

Quelles priorités ?

D'après cette étude publiée par Ankorstore, il existe des disparités en fonction des régions. L'Ile-de-France affiche par exemple le budget moyen le plus élevé avec 612 euros, soit beaucoup plus que le budget moyen dans le Grand Est (383 euros). En outre, 45 % des 25-34 ans ont affirmé prévoir un budget supérieur à 500 euros.

Quelles sont les priorités budgétaires ? Pour 53 % des Français, ce sont les cadeaux (-6,1 points par rapport à 2025), tandis que pour 26 %, ce sont le repas et les boissons (+ 2,2 points par rapport à 2025). Beaucoup plus loin, on retrouve les décorations (4 %), les tenues et accessoires (3,3 %) et les arts de la table (2 %).

Le prix comme critère principal

« Les Français ne renoncent pas à la magie des fêtes de fin d’année, mais ils abordent cette période avec davantage de prudence, dans un contexte social tendu et marqué par de nombreuses incertitudes. La hausse du budget moyen ne doit pas masquer une réalité : le prix est devenu le principal arbitre des achats » , a déclaré Grégoire de Tilly, CEO d’Ankorstore.

En effet, l'enquête démontre que 41 % des Français estiment que le prix est le critère principal d'achat. La qualité (14%), le choix des produits (13%) et leur originalité (9%) arrivent loin derrière. Concernant le lieu d'achat, les sites marchands arrivent en tête (52 %), devant les supermarchés, hypermarchés et discounters (36 %), puis les grandes enseignes et centres commerciaux (35 %).

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi
  • Qui aurait pu croire, quand le livre de poche a été lancé en 1953, qu’il serait toujours là 70 ans plus tard? (crédit: Adobe Stock)
    Le livre de poche, un objet aussi simple que précieux
    information fournie par The Conversation 13.11.2026 08:30 

    L'essentiel: Lancé en France en 1953, le livre de poche est toujours un objet emblématique de la culture populaire. Malgré l'apparition de nouvelles collections aux prix encore plus modiques ou l'avènement du livre numérique, son succès ne se dément pas. Une longévité ... Lire la suite

  • Cette nouvelle boisson, produite à Gand, en Belgique, a été lancée le 1er octobre 2026 en Europe. (illustration) (alleksana / Pexels)
    Vanille, crème et zéro sucres : Coca-Cola dévoile une nouvelle boisson pour Noël
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 12.11.2026 15:11 

    Coca-Cola a lancé depuis octobre en Europe une nouvelle saveur en édition limitée pour les fêtes de fin d’année. Il s'agit d'un coca-cola zéro sucres qui associe le goût du soda à des notes de vanille et de crème. Cette boisson existe en bouteille de 1,25 litre ... Lire la suite

  • Certaines enseignes assument un positionnement haut de gamme. (Pexels / Pixabay)
    Made in France : ces marques de vêtements qui veulent rendre la mode française plus accessible
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 12.11.2026 12:24 

    Alors que le Made in France souffre d'une réputation de prix élevés, plusieurs marques textiles cherchent à rendre leurs collections plus accessibles, sans renoncer à la qualité, ni à la production locale. Du prêt-à-porter aux chaussures, certaines enseignes revoient ... Lire la suite

  • On n'est jamais trop prudent quand on effectue un paiement sur internet... (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)
    4 conseils pratiques pour sécuriser tous vos paiements en ligne
    information fournie par BoursoBank 12.11.2026 11:30 

    Pour sécuriser tout paiement en ligne, assurez-vous d'être sur un site internet fiable, exigez l'authentification forte, sans oublier de choisir une solution bancaire dédiée qui protège vos données confidentielles. Suivez nos 4 conseils pratiques ! 1) Sélectionnez ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank