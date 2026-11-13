Noël : le budget moyen des Français en légère hausse, voici à combien il s'élève cette année

Les Français ont prévu de dépenser en moyenne 478 euros pour les préparatifs de Noël cette année, soit huit euros de plus que l'an passé. (JillWellington / Pixabay)

Malgré un contexte économique tendu, les Français comptent se faire plaisir à Noël. Selon un sondage Ankorstore dévoilé par RTL mardi 10 novembre 2026, ils prévoient de dépenser en moyenne 478 euros pour les cadeaux, le repas, la décoration, etc... Ce budget est en légère hausse par rapport à 2025 (huit euros de plus) mais surtout, il s'agit de la première hausse observée depuis près de dix ans.

Quelles priorités ?

D'après cette étude publiée par Ankorstore, il existe des disparités en fonction des régions. L'Ile-de-France affiche par exemple le budget moyen le plus élevé avec 612 euros, soit beaucoup plus que le budget moyen dans le Grand Est (383 euros). En outre, 45 % des 25-34 ans ont affirmé prévoir un budget supérieur à 500 euros.

Quelles sont les priorités budgétaires ? Pour 53 % des Français, ce sont les cadeaux (-6,1 points par rapport à 2025), tandis que pour 26 %, ce sont le repas et les boissons (+ 2,2 points par rapport à 2025). Beaucoup plus loin, on retrouve les décorations (4 %), les tenues et accessoires (3,3 %) et les arts de la table (2 %).

Le prix comme critère principal

« Les Français ne renoncent pas à la magie des fêtes de fin d’année, mais ils abordent cette période avec davantage de prudence, dans un contexte social tendu et marqué par de nombreuses incertitudes. La hausse du budget moyen ne doit pas masquer une réalité : le prix est devenu le principal arbitre des achats » , a déclaré Grégoire de Tilly, CEO d’Ankorstore.

En effet, l'enquête démontre que 41 % des Français estiment que le prix est le critère principal d'achat. La qualité (14%), le choix des produits (13%) et leur originalité (9%) arrivent loin derrière. Concernant le lieu d'achat, les sites marchands arrivent en tête (52 %), devant les supermarchés, hypermarchés et discounters (36 %), puis les grandes enseignes et centres commerciaux (35 %).