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Made in France : ces marques de vêtements qui veulent rendre la mode française plus accessible
information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/11/2026 à 12:24
Temps de lecture: 2 min

Certaines enseignes assument un positionnement haut de gamme. (Pexels / Pixabay)

Certaines enseignes assument un positionnement haut de gamme. (Pexels / Pixabay)

Alors que le Made in France souffre d'une réputation de prix élevés, plusieurs marques textiles cherchent à rendre leurs collections plus accessibles, sans renoncer à la qualité, ni à la production locale. Du prêt-à-porter aux chaussures, certaines enseignes revoient leurs tarifs et misent sur la durabilité pour convaincre de nouveaux consommateurs.

Près de neuf Français sur dix estiment que produire davantage de biens en France devrait être une priorité du prochain président de la République, selon un sondage OpinionWay réalisé pour CCI France et rapporté par Le Parisien . Pourtant, seulement 3,3 % des vêtements consommés dans l'Hexagone sont fabriqués sur le territoire.

Des vêtements pensés pour durer

Le prix reste un frein pour de nombreux consommateurs, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat et de difficultés pour le secteur textile. En septembre, son chiffre d'affaires a ainsi reculé de 17 %, selon l'Institut français de la mode (IFM). Certaines enseignes assument un positionnement haut de gamme. C'est le cas de Paraboot, dont la célèbre chaussure Michaël est vendue 485 euros. La marque défend des produits conçus pour durer.

Même argument chez Saint James. « 160 euros pour un pull de qualité qui dure 10 ans, cela fait 16 € par an » , explique Luc Lesénécal, président de l'entreprise. La marque constate d'ailleurs un rajeunissement de sa clientèle, qui est passée d'un âge moyen de 50 à 40 ans en dix ans. Chez Sessile, les baskets fabriquées en France sont commercialisées 169 euros. Elles peuvent ensuite être intégralement réparées pour 55 €, en moyenne tous les 22 mois. Un investissement que l'entreprise présente comme compétitif sur la durée.

Des marques qui baissent leurs prix

D'autres fabricants misent sur des tarifs plus accessibles. Le Slip français propose des boxers à 15 euros, contre 40 euros à ses débuts, et des chaussettes fabriquées en France à 9 euros la paire. Pour y parvenir, l'entreprise a investi dans son outil industriel. De son côté, la marque 1083 prépare une gamme de jeans à 99 euros, contre 129 euros auparavant. « Pour les jeans, par exemple, vous pouvez acheter du Kiabi à 35 euros, du Jules à 59 euros, ou du 1083 à 129 et bientôt à 99 euros, donc achetez celui qui vous plaît, mais achetez français ! » , insiste le fondateur de la marque, Thomas Huriez.

Le président de l'association Origine France Garantie, Gilles Attaf, rappelle qu'un sweat ou un tee-shirt certifié peut coûter aussi cher qu'un modèle équivalent chez Uniqlo. Reste à mieux faire connaître ces produits et à distinguer les véritables fabrications françaises des arguments marketing, grâce, par exemple, aux labels certifiés.

© Boursorama avec Newsgene
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