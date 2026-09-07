Logements étudiants : comment multiplier vos chances ?

Trouver un logement étudiant à Paris, relève parfois du parcours du combattant. Face à des centaines de dossiers pour un même bien, réactivité, souplesse et solutions alternatives peuvent vraiment faire la différence.
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Aujourd'hui, les médias en ligne peuvent suivre en temps réel les audiences de leurs articles et les réseaux sociaux analysent ce que vous lisez pour vous proposer d'autres contenus censés être plus en phase avec vos centres d'intérêt. Regard sur cette «mécanique ... Lire la suite
Les whiskys rares ont vu leur valeur progresser de 190% en dix ans. Les raisons évoquées: la rareté, la passion, les valeurs refuges et, surtout, la diversification des portefeuilles financiers des grandes fortunes. N'y a-t-il pas d'autres raisons? Début 2024, ... Lire la suite
Dans l'imaginaire collectif, les années étudiantes sont souvent associées à une période d'insouciance et d'émancipation. Pourtant, les recherches récentes nuancent fortement ce tableau. À Lille, une enquête menée auprès d'environ 3.000 étudiants de première année ... Lire la suite
Revendre son surplus d'électricité lorsqu'on est un particulier producteur peut devenir contre-productif lors des périodes où les prix sur le marché deviennent négatifs. Pour préserver la rentabilité de vos panneaux solaires, mieux vaut consommer soi-même l'énergie ... Lire la suite