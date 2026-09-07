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Logements étudiants : comment multiplier vos chances ?
information fournie par BoursoBank Clients 07/09/2026 à 08:30

Trouver un logement étudiant à Paris, relève parfois du parcours du combattant. Face à des centaines de dossiers pour un même bien, réactivité, souplesse et solutions alternatives peuvent vraiment faire la différence.

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