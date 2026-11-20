L'étude de Radin Malin s'appuie sur l'analyse de plus de 430 000 prix dans 248 drives. (analogicus / Pixabay)

Le site Radin Malin a comparé les prix des grandes enseignes de distribution pour établir son palmarès des supermarchés les moins chers du pays. Pour 2026, Lidl reste en tête du classement devant Aldi (0,6 % plus cher que Lidl) et Leclerc (+ 2,8 %), qui est le premier distributeur traditionnel du palmarès, rapporte Capital . Hyper U (+ 6 %) et Intermarché Hyper (+ 6,2 %) complètent le top 5.

L'étude de Radin Malin s'appuie sur l'analyse de plus de 430 000 prix dans 248 drives. Pour Lidl et Aldi, qui n'ont pas de drive, les relevés ont été effectués directement dans les magasins sur 84 produits comparables. Un panier pondéré a été appliqué : 55 % de grandes marques, 30 % de marques de distributeurs (MDD) et 15 % de premiers prix pour les enseignes classiques, contre 80 % de MDD et 20 % de grandes marques pour les discounters.

Des écarts marqués au sein d’une même enseigne

Le classement met en avant des enjeux de taille. Ainsi, les magasins Intermarché Super (+ 7,8 %) sont un cran derrière les Hyper de la même enseigne, classés cinquièmes (+ 6,2 %). Super U (+ 8,8 %) est en 9e position du classement, contre la 4e place pour Hyper U (+ 6 %), avec un écart de prix significatif. L'écart est plus fin entre Carrefour Hyper (+ 8,6 %), à la huitième place, et Carrefour Market, en dernière position. Les prix de Carrefour Market sont en moyenne 9,8 % plus élevés que ceux de Lidl.

À noter qu'Auchan Supermarché, qui était l'enseigne la plus chère l'an passé, n'apparaît pas dans le classement cette année. Ses magasins sont en effet progressivement repris par Intermarché et Netto. Par ailleurs, le choix de l'établissement peut compter autant que celui de l'enseigne. Ainsi, pour Super U, les prix peuvent varier jusqu'à 15 % d'un point de vente à l'autre. L'écart est plus réduit chez Carrefour Hyper (9,7 %) et chez Intermarché Hyper (6,8 %). En conclusion, mieux vaut comparer les points de vente proches de chez soi plutôt que de se fier à une chaîne.