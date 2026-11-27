Les prix payés en caisse étaient supérieurs à ceux affichés en rayon : deux supermarchés sanctionnés

Les supermarchés affichaient des prix en rayon inférieurs à ceux payés en caisse. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Deux supermarchés Monoprix du Nord, à Dunkerque et à Marcq-en-Barœul, et une station-service de Montrond (Jura) ont reçu une amende administrative en raison de pratiques trompeuses sur les prix, rapporte TF1 Info .

Les deux supermarchés ont été contrôlés en mars et en mai 2026 par les agents de la Répression des fraudes, qui ont relevé 57 écarts de prix en rayon. Les inspecteurs ont relevé une « discordance entre les prix affichés et les prix effectivement payés en caisse » , selon la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord. Ces magasins ont écopé d'une sanction administrative de 8 550 euros.

Des étiquettes papier moins fiables

Contactée par la chaîne, l'enseigne explique que les anomalies concernent uniquement les étiquettes en papier. Des étiquettes numériques, plus fiables, doivent bientôt les remplacer.

Les écarts de prix toucheraient environ 10 % des produits en rayon chaque année. Quand vous constatez une erreur en caisse, vous êtes en droit de réclamer le prix indiqué en rayon. Vous avez cinq ans pour mener une action et obtenir un remboursement. Il faut évidemment des preuves, comme un cliché du prix en rayon et votre ticket de caisse.

Un totem en panne

Dans le cas de la station-service jurassienne, les tarifs des carburants indiqués étaient inférieurs à ceux réellement facturés aux automobilistes. La faute au totem qui, à la suite d'une panne électrique, affichait des prix 30 centimes moins chers. Le commerce a été sanctionné de 15 000 euros d'amende. Toute erreur sur le prix peut être signalée sur la plateforme Signal Conso.