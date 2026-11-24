La France permettra-t-elle bientôt aux automobilistes de personnaliser leur plaque d'immatriculation ? (illustration) (MikesPhotos / Pixabay)

Personnaliser sa plaque d'immatriculation en choisissant les lettres et les chiffres : cette mesure fait l'objet d'une proposition de loi déposée au Sénat par Édouard Courtial (Union centriste et indépendants), le 29 avril 2025, rapporte TF1 Info . Au-delà de permettre un peu de fantaisie aux automobilistes, l'objectif est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État puisque ce service serait payant. Mais le texte n'a pas avancé depuis son dépôt.

Monaco a déjà sauté le pas. Auparavant, dans la Principauté, les combinaisons à quatre chiffres ou une lettre et trois chiffres étaient attribuées gratuitement, avec un choix possible si elles étaient disponibles. Annoncé le lundi 16 novembre 2026, le nouveau dispositif permet de choisir une combinaison personnalisée de lettres seules ou associées à des chiffres, rapporte RMC Conso .

10 000 € par lettre à Monaco

Mais le tarif est vertigineux : 10 000 € par lettre. Les chiffres resteront gratuits. Ce tarif élevé vise à « préserver le caractère rare et exceptionnel » de ces plaques, justifie le gouvernement. Il faut aussi prévoir une redevance annuelle de 2 500 € dès l'attribution. L'administration se réserve le droit d'accepter ou non la demande.

D'autres pays proposent également la personnalisation des plaques comme le Royaume-Uni et la Belgique depuis 2014, ou encore le Québec, la Lituanie et Hong Kong. En France, le système d'immatriculation des véhicules (SIV) attribue au hasard un numéro composé de deux lettres, trois chiffres et deux lettres. Toute modification est passible d'une amende de 135 €.