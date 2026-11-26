Le prix du gazole ne cesse de baisser depuis début octobre. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)
Du gazole à moins de deux euros le litre dans toutes les stations-service Leclerc d'ici la fin de la semaine : voici la promesse de Michel-Édouard Leclerc. Ce serait d'ailleurs déjà le cas dans « 30-35% des centres » , a indiqué le patron du groupe sur RTL , ce mercredi 25 novembre.
Une situation toujours tendue dans le nord-est
Selon lui, la libération de 10 millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques de l'Etat a été une réussite, malgré un certain scepticisme lorsque le gouvernement a pris cette mesure. L'effet de cette opération exceptionnelle a été décuplé par la baisse des cours du pétrole. « On répercute complètement la baisse des marchés » sur les prix à la pompe, a assuré le dirigeant français. « On sera en dessous du bouclier de mon concurrent et fournisseur Total » , a-t-il martelé.
C'est toujours dans le nord-est du pays que la situation est la plus tendue. L'approvisionnement est difficile en raison du manque d'eau dans le Rhin et le Rhône. Les prix ont donc tendance à baisser moins vite dans cette région.