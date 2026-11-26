Le gazole à moins deux euros le litre dans toutes les stations Leclerc d'ici la fin de semaine, promet le patron du groupe

Le prix du gazole ne cesse de baisser depuis début octobre. (illustration) (Planet_fox / Pixabay)

Du gazole à moins de deux euros le litre dans toutes les stations-service Leclerc d'ici la fin de la semaine : voici la promesse de Michel-Édouard Leclerc. Ce serait d'ailleurs déjà le cas dans « 30-35% des centres » , a indiqué le patron du groupe sur RTL , ce mercredi 25 novembre.

Une situation toujours tendue dans le nord-est

Selon lui, la libération de 10 millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques de l'Etat a été une réussite, malgré un certain scepticisme lorsque le gouvernement a pris cette mesure. L'effet de cette opération exceptionnelle a été décuplé par la baisse des cours du pétrole. « On répercute complètement la baisse des marchés » sur les prix à la pompe, a assuré le dirigeant français. « On sera en dessous du bouclier de mon concurrent et fournisseur Total » , a-t-il martelé.

C'est toujours dans le nord-est du pays que la situation est la plus tendue. L'approvisionnement est difficile en raison du manque d'eau dans le Rhin et le Rhône. Les prix ont donc tendance à baisser moins vite dans cette région.