En attendant la fameuse peluche du loup, les autres animaux du conte seront disponibles en magasin dès le 1er décembre. (Bru-nO / Pixabay)

Il devait être l'une des stars des fêtes de fin d'année. Pourtant, le loup devenu célèbre grâce à la publicité de Noël d'Intermarché ne sera finalement pas vendu sous forme de peluche cette année, rapporte BFM Business .

L'enseigne a pris cette décision après avoir détecté un problème de conformité lors des contrôles qualité. « L'un de nos fournisseurs approvisionnant nos PME partenaires n'a pas respecté notre cahier des charges, sans nous en informer » , a déclaré Thierry Cotillard, le président du groupe Les Mousquetaires, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mercredi 18 novembre. Selon nos confrères, certaines pièces fournies par un prestataire asiatique ne correspondaient pas aux exigences fixées, notamment au niveau des yeux de la peluche. Par précaution, Intermarché a donc préféré retirer le produit de la commercialisation.

D'autres peluches disponibles à partir du 1er décembre

Le projet n’est toutefois pas abandonné. La fabrication doit reprendre et de nouvelles peluches devraient être proposées dans les prochains mois, notamment sur précommande. En attendant la fameuse peluche du loup, les autres animaux du conte seront disponibles en magasin dès le 1er décembre : écureuil, mouton, lapin et hérisson seront proposés en peluches à 15,90 euros. Ils seront également vendus sous forme de porte-clés. Une version en chocolat du loup a également été fabriquée par une entreprise près de Mulhouse (Haut-Rhin).

Le loup avait été révélé au grand public dans la campagne de Noël d'Intermarché lancée l’an dernier. Dans cette histoire imaginée par l’agence Romance et réalisée avec le studio montpelliérain Illogic, l'animal, d'abord présenté comme une menace pour les autres habitants de la forêt, apprend finalement à cuisiner des légumes afin de ne plus manger les autres animaux de la forêt. La publicité avait rencontré un succès spectaculaire, dépassant le milliard de vues à travers le monde.