Heures creuses saisonnalisées : avez-vous le droit de refuser ce changement annoncé par EDF ?

Les heures creuses vont évoluer pour quelque 9 millions de foyers et clients professionnels à partir du 1er décembre. (markusspiske / Pixabay)

Près de 9,3 millions de foyers et de clients professionnels sont concernés par la deuxième phase de la réforme des heures creuses qui débutera le 1er décembre . Jusqu’ici principalement concentrées la nuit, ces plages horaires vont être réparties dans la journée, en fonction des périodes de production d’électricité. Mais cette évolution ne sera pas laissée au choix des consommateurs, explique Le Parisien .

En effet, il n’est pas possible de choisir ses heures creuses lors de la souscription d’un contrat d’électricité, ni de demander leur modification en cours de contrat. Changer de fournisseur ne permet pas non plus de contourner cette règle, car c’est Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution, qui détermine les plages horaires de chaque client, en fonction des contraintes techniques du réseau.

Les horaires sont fixés par Enedis

À noter que la réforme ne modifie pas la durée quotidienne des heures creuses : chaque client continue de bénéficier de huit heures à tarif réduit, dont au moins cinq heures consécutives pendant la nuit. En revanche, leur répartition évolue selon les saisons. Du 1er novembre au 31 mars, elles ne pourront pas être programmées entre 7 et 11 heures, ni entre 17 et 21 heures.

Du 1er avril au 31 octobre, les créneaux interdits seront compris entre 7 et 10 heures et entre 18 et 23 heures, indiquent nos confrères. Comme l'explique EDF sur son site Internet , cette nouveauté a pour but de « s’adapter au mieux à nos habitudes de consommation et à la production d’électricité actuelle » .

Jusqu'à fin 2027

Les heures creuses/heures pleines avaient été mises en place dans les années 1960 pour déplacer vers la nuit une partie de la consommation. Débutée en novembre 2025, la première phase de la réforme a consisté à introduire des heures creuses vers l'après-midi pour 1,7 million de clients et a permis de déplacer 1 gigawatt (GW) de consommation en journée, soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris.

La deuxième phase débutera donc le 1er décembre et se poursuivra progressivement jusqu'à fin 2027. Sur son site, EDF précise que les clients ayant opté pour l'option Tempo ne sont pas concernés par ce changement. « De même, ces nouvelles règles ne s'appliquent pas en Corse et dans les territoires d'outre-mer » , est-il indiqué.