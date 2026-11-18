Fender veut protéger la Stratocaster: la guerre des copies de guitares est lancée

La Fender Stratocaster, instrument iconique de Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour ou Mark Knopfler, est la guitare la plus copiée au monde. (crédit: Adobe Stock)

L'essentiel :

Le géant de la guitare électrique Fender a mis en demeure ses concurrents afin qu'ils cessent d'imiter la silhouette de la célèbre Stratocaster.

Cette offensive illustre la diversité des moyens mis en œuvre par les acteurs monopolistiques pour rester maîtres de leur secteur.

L'exemple de Fender met en lumière le dilemme des marques patrimoniales : vaut-il mieux protéger la propriété intellectuelle d'un produit ou favoriser son universalité ?

En mai 2026, le monde de la guitare électrique s'est embrasé. Fender Musical Instruments Corporation, le géant américain dont le chiffre d'affaires avoisine les 900 millions de dollars (environ 803 millions d'euros) a envoyé une vague de lettres de mise en demeure à de nombreux fabricants de guitare à travers le monde.

Leur ordre : cesser immédiatement la production de tout instrument inspiré de la silhouette de la célèbre Stratocaster, instrument pionnier du monde de la guitare électrique créé en 1954 par Leo Fender, sous peine de sanctions pouvant atteindre 250.000 euros par infraction.

La Stratocaster, une œuvre d'art protégée

Cette offensive fait suite à un jugement du tribunal régional de Düsseldorf en Allemagne, rendu en mars 2026, qui a reconnu la silhouette de la Stratocaster comme une « œuvre d'art appliquée », protégeable au titre du droit d'auteur européen.

Le jugement visait initialement un contrefacteur low cost chinois. Fender a rapidement élargi le spectre de ses cibles en visant de nombreux producteurs, du luthier local aux grandes marques, comme le fabricant états-unien haut de gamme PRS (Paul Reed Smith) Guitars et son modèle Silver Sky, guitare signature de John Mayer, célèbre artiste qui a travaillé auparavant avec… Fender.

En France, la polémique a rapidement embrasé les réseaux sociaux, portée par plusieurs influenceurs de la communauté de la guitare. Julien Bitoun, NeoGeoFanatic, Gaël Liger, Romain Morlot ont, entre autres, évoqué la stratégie du géant américain.

Derrière cette action en justice se cachent des enjeux stratégiques profonds : la défense de barrières à l'entrée, la capture de rentes de monopole et la gestion du paradoxe inhérent aux marques patrimoniales.

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Fender, champion d'un marché sous tension

Pour mieux comprendre cette offensive, il faut d'abord en saisir les enjeux économiques. Le marché mondial de la guitare électrique pèse environ 6,1 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) en 2026.

Fender, qui détient 16,2% de la part du marché mondial de la guitare et emploie plus de 2.000 personnes, domine le secteur au côté de Gibson. Les deux marques se concentrent à elles seules environ 29% du marché.

Le dynamisme du marché reste modéré, avec un taux de croissance annuel d'environ 6,5% au niveau mondial. La défense de la propriété intellectuelle devient ainsi un levier stratégique pour protéger les marges sous pression.

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Application de la théorie des «barrières à l'entrée»

Fender est détenu par Servco Pacific, un conglomérat familial basé à Hawaï aux États-Unis. Comme toute entreprise, Fender subit une pression actionnariale croissante pour valoriser son portefeuille d'actifs intangibles, notamment sa propriété intellectuelle. L'action de Fender pour protéger juridiquement le design de la Stratocaster devient une stratégie de création de valeur.

La théorie économique des «barrières à l'entrée», développée par l'économiste Joe Bain dans les années 1950 puis affinée par Michael Porter éclaire cette stratégie. Joe Bain distingue trois types de barrières :

les économies d'échelle: Fender les possède

la différenciation des produits: Fender la cultive

les avantages absolus de coûts: Fender les maîtrises

Fender ajoute une quatrième barrière, juridique. En transformant la forme de la Stratocaster en propriété intellectuelle protégée, l'entreprise crée un obstacle légal que nul concurrent ne peut franchiser, du moins en Europe, pour le moment.

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Un standard industriel : enracinement et «lock-in»

La Stratocaster n'est pas qu'un produit; c'est un standard industriel. En économie, selon les chercheurs Pascal Corbel, Sophie Reboud et Frank-Mahé Lentz, un standard définit une spécification technique qui s'impose progressivement dans un secteur, créant une convergence autour d'une norme commune.

La Stratocaster a progressivement imposé sa silhouette comme le standard de la guitare électrique. Des décennies de musique rock, blues et pop ont consolidé ce statut. Les musiciens connaissent sa maniabilité, les fabricants savent la reproduction et l'écosystème s'est construit autour d'elle.

Cet enracinement crée un phénomène appelé lock-in. C'est-à-dire que le coût pour changer de fournisseur devient prohibitif. Par exemple, un musicien qui a investi dans des pédales d'effets, des pièces détachées et des années de pratique sur une Stratocaster ne peut pas facilement basculer vers un autre modèle, fût-il techniquement supérieur.

Ce phénomène de standard est renforcé par ce que les économistes appellent les « externalités de réseau » : la valeur d'un standard augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Plus il y a de guitaristes utilisant ce standard, plus l'écosystème est riche (accessoires, tutoriels, pièces de rechange ou culture musicale partagée), ce qui renforce l'attractivité du standard pour les nouveaux entrants. Paradoxalement, c'est cette universalité qui rend le standard si puissant, et si tentant à verrouiller pour celui qui le contrôle.

Et la rente de monopole fut

En s'appropriant juridiquement la Stratocaster, Fender espère transformer un standard ouvert en source de rente captive. Seul Fender pourrait fabriquer légalement une guitare de forme « Strat », ce qui lui permettra de pratiquer des prix plus élevés sans risque de concurrence.

L'entreprise crée alors ce que l'on appelle une « rente de monopole ». Elle tire de sa position dominante un profit plus élevé que ce qu'elle obtiendrait en concurrence parfaite. Mais cette stratégie comporte un risque majeur : étouffer l'innovation et l'écosystème qui ont précisément créé la valeur du standard.

Universalité contre exclusivité

Fender est confronté au paradoxe classique des entreprises historiques. La force d'une marque patrimoniale réside dans son universalité. La Stratocaster est ainsi devenue un symbole culturel, au même titre que le Coca-Cola ou la Ferrari. Mais cette universalité rend impossible toute appropriation exclusive. Plus une marque est universelle, moins elle peut être exclusive, et vice versa.

Le risque de retour de bâton est d'autant plus élevé que la communauté musicale est attachée aux valeurs d'authenticité et de liberté créative. Des valeurs que Fender a lui-même cultivées pendant des décennies en présentant la Stratocaster comme «la guitare la plus copiée au monde».

Cette contradiction entre le discours marketing passé et les actions juridiques présente ce que les théoriciens du marketing appellent un « coût de réputation ». Chaque lettre de mise en demeure envoie à un petit luthier ou à un fabricant artisanal renforce l'image d'une entreprise devenue prédatrice, éloignée de ses racines contre-culturelles.

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Affaiblir le marché de la guitare

L'industrie de la guitare électrique illustre de manière frappante la tension entre deux stratégies concurrentes dans un marché monopolistique : innover pour se différencier ou imiter les succès concurrents en proposant des variantes à prix inférieur.

Fender cherche à éliminer la stratégie d'imitation, mais prend alors le risque de réduire la diversité de l'écosystème. Les petits fabricants et luthiers qui proposaient des guitares de type Strat (avec leurs propres innovations en termes de micros, de matériaux, de finitions) risquaient de disparaître, remplacées par un duopole Fender-Gibson.

Cette réduction de la diversité peut paradoxalement affaiblir l'écosystème global en impliquant le dynamisme du marché par une baisse des innovations. Les consommateurs peuvent également sortir perdants à la fois quantitativement par une hausse des prix et qualitativement par une baisse de la diversité.

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Jusqu'où peut-on s'approprier un standard ?

L'affaire Fender illustre de manière saisissante les tensions croissantes entre stratégie de propriété intellectuelle, logique actionnariale et attentes d'une communauté de consommateurs passionnés. Elle pose une question fondamentale en économie industrielle : jusqu'où une entreprise peut-elle légitimement s'approprier un standard qu'elle a contribué à créer, mais que le marché a collectivement adopté et transformé en bien commun ?

Les exemples concrets sont nombreux et parfois cocasses : Adidas et ses trois bandes, Nestlé et la forme du KitKat ou même Harley-Davidson qui a essayé de déposer le son de son moteur V-Twin comme marque sonore.

Par Nicolas Jean (IÉSEG School of Management)