Échange de maisons : que diriez-vous de partir en vacances sans payer de location ?

Et si l'échange de maisons vous offrait presque vos prochaines vacances ? (Crédit Unsplash - Photo Frames For Your Heart)

Échanger sa maison peut ressembler à un «Vis ma vie» à l'autre bout du monde. Pour les adeptes de cette formule, c'est l'opportunité de voyager à petits prix dans de nombreux pays et de faire partager son mode de vie local à des visiteurs. Si ce concept de vacances séduit sur le papier, il y a des modalités et règles à connaître avant de commencer cette aventure touristique.

Le principe est simple : vous mettez votre logement à disposition d'autres voyageurs et profitez, en contrepartie, du leur. L'échange peut être réciproque, simultané ou à des dates différentes. Certaines plateformes permettent aussi d'accueillir d'abord chez soi pour cumuler des points, que l'on utilise ensuite pour partir ailleurs à son tour.

C'est notamment le fonctionnement proposé par HomeExchange avec ses GuestPoints. Son adhésion annuelle coûte actuellement 175 euros et donne accès à des échanges illimités ainsi qu'à quelque 600.000 maisons dans le monde.

D'autres prestataires de renom existent, dont HomeLink, réseau créé en 1953 et présent dans plus de 70 pays qui propose un tarif dégressif à partir de 145 euros sur 12 mois, et People Like Us, qui revendique plus de 10.000 annonces dans 120 pays, avec un abonnement annuel premium de 159 dollars.

Généralement, des points de bienvenue lors de l'adhésion récompensent le parrain et son filleul dès l'activation du logement sur le site, ce qui permet également de commencer à envisager ses premiers voyages sans même avoir encore accueilli de visiteurs.

Bon à savoir : vous n'êtes pas obligé de faire affaire pour votre séjour personnel avec quelqu'un qui est déjà venu ou qui viendra chez vous. Les choix respectifs des abonnés peuvent être complétement dissociés et désynchronisés.

Pourquoi l'échange de maisons est-il avantageux ?

Partir loin ou plusieurs fois par an à moindres coûts : c'est possible ! Le principal intérêt consiste à supprimer ou réduire très fortement le prix de l'hébergement. Restent à intégrer dans votre budget le transport, les repas, les visites et les éventuels autres frais spécifiques.

Ce levier n'est pas anodin. Selon une enquête menée en 2025, le budget moyen envisagé pour les vacances d'été atteignait 1.820 euros, tandis que 39% des Français souhaitant partir prévoyaient de réduire leur budget vacances (1). Le phénomène d'échanges de maisons permet ainsi d'échapper à la hausse des tarifs relevée depuis cinq ans sur les hébergements saisonniers payants (2).

Attention toutefois : l'absence de frais de location ne signifie pas pour autant que l'échange de maisons est entièrement gratuit. Selon la plateforme choisie, l'adhérent doit s'acquitter d'une cotisation annuelle.

À qui est destiné l'échange de maisons ?

Cette formule convient particulièrement aux personnes ayant une envie d'ailleurs et un budget vacances contraint au niveau de la famille, mais aussi à celles qui recherchent une manière plus locale de voyager.

C'est surtout une aventure fondée sur la confiance : le propriétaire vous prête son logement en son absence et, lorsque vous accueillez à votre tour, votre visiteur doit se sentir attendu. Ouverture d'esprit, respect des lieux et sens de l'hospitalité sont donc indispensables.

Une solution intéressante lorsque partir chez des membres de la famille n'est pas toujours possible ou devient contraignant en raison de rythmes de vie différents et d'un sentiment de gêne réciproque entre les proches qui cohabitent.

Vous êtes locataire ? L'échange de maisons ne vous est pas nécessairement fermé. Certaines plateformes permettent aux locataires de proposer sous conditions le logement qu'ils occupent (par exemple en vérifiant les clauses de leur bail).

Ce qu'il faut savoir avant de s'inscrire comme hôte sur une plateforme

Avant l'inscription, réfléchissez à votre capacité à accueillir du monde chez vous, c'est-à-dire à prévoir de quitter votre domicile exactement pendant la période concernée !

Prenez ensuite le temps de comparer les formules, leur prix (forfaitaire ou variable selon les échanges réalisés), les garanties proposées et les modalités d'annulation. Vérifiez également les garanties de votre assurance habitation pour l'échange de maisons et informez-vous sur la couverture prévue par la plateforme.

Votre logement doit ensuite être suffisamment fonctionnel, sûr et confortable. Il faut aussi anticiper l'arrivée et le départ des occupants (via une personne disponible sur place ou, a minima, une boîte à clés).

Enfin, les règles de savoir-vivre s'appliquent à tout le monde, notamment concernant le bruit, le rangement, le respect du matériel en place et la propreté.

Les 5 points clés à connaître pour un échange de maisons réussi

1) Vous avez des craintes à laisser votre maison à des inconnus ? Il y a des solutions !

Réservez un placard fermé à clé pour vos affaires personnelles (dont papiers et objets fragiles) et prévoyez du linge de maison et de toilette dédié à vos invités. Quelques consignes claires traduites en plusieurs langues vous aideront aussi à partir l'esprit plus tranquille.

2) Rédigez un descriptif du lieu précis, exhaustif et fidèle à la réalité

Nombre de couchages, distance du centre-ville, transports, présence d'un animal… Plus votre annonce est transparente et détaillée, plus les visiteurs seront satisfaits de leur séjour chez vous.

3) Guidez les occupants sur place pour qu'ils s'approprient votre logement

Préparez un petit livret d'accueil avec le fonctionnement des équipements (culinaires, hi-fi), de la box Wi-Fi et quelques conseils pratiques et vos bonnes adresses locales. De quoi faciliter le déroulement de leur séjour et leur faire découvrir votre quartier comme si vous les accompagniez !

La bonne idée : un livre d'or mis à disposition des visiteurs leur sera utile pour relever les coups de cœur des voyageurs qui les ont précédés et les explorer selon leurs goûts et leur planning.

4) Adaptez la durée du premier accueil pour cumuler un nombre de points suffisant

Sur les plateformes fonctionnant avec des points, accueillir des voyageurs aide à cumuler un crédit à utiliser ensuite pour ses propres vacances. Pensez donc à anticiper vos futurs projets de voyages.

5) Donnez votre avis sur la plateforme après la visite

Un commentaire objectif sur votre expérience aidera les prochains membres à faire leur choix. Les avis reçus sur votre profil pourront rassurer vos futurs hôtes et les convaincre de réserver chez vous !

L'échange de maisons traduit un état d'esprit et une curiosité qui permettent dans le même temps d'économiser sur le budget vacances. Après avoir étudié les différentes options proposées par les plateformes, vous préparerez ensuite votre logement à être le tremplin de vos futures destinations de rêve.

Si vous préférez opter pour un système classique de location en France ou à l'étranger, pensez à The Corner et à ses 16 partenaires dédiés à l'hébergement de vacances.

À lire aussi | Tendances voyage 2027 : les nouvelles façons de voyager qui vont marquer l'année

(1) https://www.alliance-france-tourisme.fr/posts/enquete-sur-les-vacances-2025-des-francais-en-partenariat-avec-ipsos

(2) https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/01/16/l-echange-de-maisons-en-pleine-croissance-s-installe-discretement-dans-le-paysage-touristique_6662543_3234.html

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK The Corner, c'est le programme d'avantages réservé aux clients BoursoBank, avec des bons plans pour une préservation de leur pouvoir d’achat. Avec plus de 100 millions d'euros déjà économisés par nos clients, et plus de 160 enseignes partenaires auprès desquelles profiter de bons d’achat à prix réduits, de remises immédiates ou de cashback… Alors pour commencer à économiser sur vos dépenses du quotidien dans 13 univers de consommation, ayez le réflexe The Corner ! Découvrir The Corner