Les promotions affichées sur les produits peuvent être réservées aux achats en magasin. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Des produits identiques facturés plus cher au drive qu'en supermarché. Une habitante de Seine-et-Marne a fait ce constat et a sollicité la rubrique Le 13H à vos côtés de TF1 pour savoir si cette pratique était légale. Elle a notamment remarqué que des promotions affichées sur l'emballage des produits n’étaient pas appliquées sur sa facture.

Le journaliste Valentin Dépret a interrogé à ce sujet Yves Puget, directeur des rédactions du magazine LSA. Ce dernier a confirmé que les supermarchés étaient autorisés à pratiquer une tarification différente entre leur magasin et leur drive. Des promotions peuvent par exemple être réservées à l'un ou l'autre.

Une pratique commerciale trompeuse ?

Mais, quoi qu'il en soit, l'enseigne doit mentionner clairement ces informations sur le produit, sur l’étiquette, dans ses prospectus ou sur son site. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'une pratique commerciale trompeuse.

Dans une telle situation, vous pouvez dans un premier temps contacter le service client du magasin pour demander des explications, muni d'une photo des emballages et de la facture pour montrer que les promotions affichées n'ont pas été appliquées. Le supermarché devra alors se justifier.

Dans le cas de cette cliente, TF1 a contacté l'enseigne qui est restée sur sa position : « Notre politique promotionnelle n’est pas la même en drive et en magasin. Cette remise spécifique n’était pas applicable en drive » . L'emballage affichait bien la promotion mais, sur internet, elle n'était pas mentionnée lorsque la cliente a fait ses courses en ligne. Cette dernière ne pourra donc pas en profiter.