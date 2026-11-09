Courses alimentaires : les prix vont encore augmenter dès mars 2027, prévient le patron de Coopérative U

Après plusieurs mois de stabilité, les prix des courses pourraient augmenter à nouveau au printemps 2027. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Nouvelle hausse en vue dans les rayons. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche , Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U, affirme que les prix alimentaires augmenteront à partir de mars 2027. « Il y aura plusieurs points d’inflation supplémentaire sur le panier de courses, c’est factuel » , assure-t-il.

Chaque année, les négociations commerciales fixent les nouveaux tarifs : les supermarchés y discutent des prix d’achat des produits avec leurs fournisseurs industriels. « Aujourd’hui il y a un consensus sur le fait qu’il y aura de l’inflation » , souligne le dirigeant, qui cite la hausse des coûts du transport, des emballages importés, de l’énergie et des salaires. « Toute la question est de savoir à quel niveau. »

Le prix moyen du panier alimentaire reste stable

« Le prix du caddie moyen n’a absolument pas bougé » , assure Dominique Schelcher. Le patron de Coopérative U précise que l'enseigne a lancé « une vague importante de baisse au mois d’octobre » . L’inflation dépasse 3 %, mais elle est « uniquement tirée par les prix de l’énergie » . Selon lui, l’Insee confirme la stabilité globale des prix alimentaires.

Le dirigeant reconnaît néanmoins que les prix des fruits et légumes ont déjà augmenté cette année, en raison des « canicules à répétition » . Coopérative U a accepté ces hausses car elles « se justifient » .

Les distributeurs réclament plus de transparence

Début novembre, le ministère de l’Économie a convoqué distributeurs et industriels pour préparer ces négociations. La fédération de la grande distribution a refusé d’y participer. Elle réclame plus de transparence de la part des industriels sur la part de matière première agricole dans les prix, une part que les distributeurs n’ont plus le droit de négocier. Elle souhaite aussi que les PME soient traitées autrement que les multinationales.

Dominique Schelcher se dit prêt à accepter les hausses justifiées, à condition qu’elles soient « étayées et vérifiées » . Mais il estime que « la capacité des Français à absorber de nouvelles hausses est très limitée » : 46 % d’entre eux, rappelle-t-il, ont du mal à boucler leurs fins de mois.