 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Courses alimentaires : les prix vont encore augmenter dès mars 2027, prévient le patron de Coopérative U
information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/11/2026 à 12:10
Temps de lecture: 2 min

Après plusieurs mois de stabilité, les prix des courses pourraient augmenter à nouveau au printemps 2027. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Après plusieurs mois de stabilité, les prix des courses pourraient augmenter à nouveau au printemps 2027. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Les prix des produits alimentaires vont augmenter dès mars 2027, selon Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U. L’ampleur de cette hausse sera débattue lors des négociations annuelles entre supermarchés et industriels, qui s’ouvriront le mois prochain.

Nouvelle hausse en vue dans les rayons. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche , Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U, affirme que les prix alimentaires augmenteront à partir de mars 2027. « Il y aura plusieurs points d’inflation supplémentaire sur le panier de courses, c’est factuel » , assure-t-il.

Chaque année, les négociations commerciales fixent les nouveaux tarifs : les supermarchés y discutent des prix d’achat des produits avec leurs fournisseurs industriels. « Aujourd’hui il y a un consensus sur le fait qu’il y aura de l’inflation » , souligne le dirigeant, qui cite la hausse des coûts du transport, des emballages importés, de l’énergie et des salaires. « Toute la question est de savoir à quel niveau. »

Le prix moyen du panier alimentaire reste stable

« Le prix du caddie moyen n’a absolument pas bougé » , assure Dominique Schelcher. Le patron de Coopérative U précise que l'enseigne a lancé « une vague importante de baisse au mois d’octobre » . L’inflation dépasse 3 %, mais elle est « uniquement tirée par les prix de l’énergie » . Selon lui, l’Insee confirme la stabilité globale des prix alimentaires.

Le dirigeant reconnaît néanmoins que les prix des fruits et légumes ont déjà augmenté cette année, en raison des « canicules à répétition » . Coopérative U a accepté ces hausses car elles « se justifient » .

Les distributeurs réclament plus de transparence

Début novembre, le ministère de l’Économie a convoqué distributeurs et industriels pour préparer ces négociations. La fédération de la grande distribution a refusé d’y participer. Elle réclame plus de transparence de la part des industriels sur la part de matière première agricole dans les prix, une part que les distributeurs n’ont plus le droit de négocier. Elle souhaite aussi que les PME soient traitées autrement que les multinationales.

Dominique Schelcher se dit prêt à accepter les hausses justifiées, à condition qu’elles soient « étayées et vérifiées » . Mais il estime que « la capacité des Français à absorber de nouvelles hausses est très limitée » : 46 % d’entre eux, rappelle-t-il, ont du mal à boucler leurs fins de mois.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi
  • La vie en solo peut aussi bien s’inscrire dans un petit logement loué pour quelques années que dans une maison ou un grand appartement.
    Logement: vivre seul est‑il devenu la norme?
    information fournie par The Conversation 09.11.2026 08:30 

    L'essentiel: Vivre seul n'est plus seulement une transition, mais recouvre une diversité de situations. La situation conjugale des personnes seules est variée, tout comme leurs profils économiques. Cette situation peut exacerber les tensions sur le marché immobilier ... Lire la suite

  • Récupérer l'eau de pluie va devenir un axe stratégique pour anticiper les épisodes de sécheresse en France (Crédits: Adobe Stock)
    Sécheresse : le récupérateur d'eau de pluie va-t-il devenir un équipement indispensable ?
    information fournie par Boursorama 09.11.2026 08:00 

    Face à la multiplication des sécheresses ces dernières années, aux restrictions d'eau de plus en plus fréquentes et à la hausse du prix de l'eau potable, le récupérateur d'eau de pluie apparaît comme une solution d'avenir. S'il n'est pas encore obligatoire à l'échelle ... Lire la suite

  • Cet automne, misez sur une assurance habitation proche de vous (Crédit : Boursorama / image générée par IA)
    Assurance habitation : votre logement est-il prêt pour l’automne ?
    information fournie par BoursoBank 09.11.2026 08:00 

    Votre logement sera prêt pour l'automne si vous avez vérifié les garanties de votre contrat d'assurance habitation ou si vous remplissez les exigences d'une future installation. À l'automne, la température moyenne en France varie entre 5 °C et 15 °C, ce qui crée ... Lire la suite

  • Plutôt que de décrire des émotions spécifiques comme la tristesse, la joie ou la colère, les personnes alexithymiques parlent souvent d’un malaise général ou se sentent en décalage. (crédit: Adobe Stock)
    L’alexithymie: pourquoi certaines personnes ne comprennent pas leurs émotions
    information fournie par The Conversation 08.11.2026 08:30 

    L'alexithymie correspond à des difficultés majeures pour identifier, traiter et exprimer ses émotions. Étudié depuis plusieurs décennies dans différents champs de la psychologie, ce trait de la personnalité reste méconnu du grand public. Mieux le comprendre aiderait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank