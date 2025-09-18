Ces 4 outils accessibles aident les consommateurs à mieux gérer leur budget

Des applications existent pour vous aider à supprimer vos abonnements superflus. ( crédit photo : Getty Images )

Cette application permet aux utilisateurs de suivre correctement leurs dépenses

1Money repose sur une saisie active des revenus et des dépenses. Il n’y a besoin d’aucune synchronisation bancaire: chaque transaction doit être entrée manuellement. L’application, disponible en français, classe les dépenses grâce à des codes couleur et des icônes (transport, alimentation, vacances…). Elle permet de créer plusieurs comptes (épargne immobilière, budget vacances…) et d’en suivre l’évolution via des graphiques sous forme de jauges. Les fonctions de base sont gratuites, la version premium coûte 2,99 euros pour trois mois ou 5,99 euros par an.

Prédire ses dépenses est désormais possible

Pour comprendre, analyser, voire prédire vos dépenses, SayMoney est là. L’application permet de gérer vos transactions, comptes, virements, catégories et vos paiements récurrents (abonnements, charges fixes, etc.). Les données sont saisies manuellement ou à l’oral. SayMoney dispose d’une autre fonctionnalité: elle intègre un gestionnaire des reçus de tickets de caisse. Ainsi, vous pouvez créer votre liste de courses et anticiper vos dépenses. C’est là le point fort de cette application: elle possède une dimension prédictive. Cette fonction permet, grâce à l’analyse de vos habitudes financières, d’extrapoler vos dépenses. La version gratuite intègre les fonctionnalités de base et est sans publicité.

Cette fonctionnalité tout-en-un résout vos dépassements de budget

Il est possible de reprendre le contrôle de son budget grâce à une application multitâche. C’est d’ailleurs la fonctionnalité première de Wally Budget. Vous pouvez en effet enregistrer vos achats, les catégoriser et suivre vos habitudes de consommation. L’application vient se synchroniser directement sur votre compte bancaire. Un tableau de bord vous permet d’avancer sur vos objectifs d’épargne ou de suivre un budget pour un projet de voyage par exemple. Des rappels sont programmables pour payer une facture ou honorer un remboursement. Un calendrier permet de visualiser ses dépenses et notamment de repérer des habitudes de consommation ou d’anticiper des périodes dans le mois ou l’année où l’on dépense plus. Enfin, Wally Budget permet de suivre avec précision ses abonnements récurrents ou ses contrats d’assurance pour se prémunir de toute mauvaise surprise financière. L’ensemble des données stockées sur l’application est chiffré. Vous pouvez demander leur suppression à tout moment. L’application est en anglais uniquement et la plupart de ses fonctionnalités sont gratuites.

Cette application vous transforme en expert de la gestion financière

Enfin, You Need A Budget (YNAB) est l’application à avoir pour reprendre en main la gestion de vos comptes et aussi passer au niveau supérieur en matière d’épargne. En plus des fonctionnalités vous permettant de catégoriser votre budget, vous accédez à des tutoriels pédagogiques pour renforcer vos connaissances financières. L’ensemble des contenus fournis est en anglais. YNAB se base sur la méthodologie du «Budget Base Zéro»(BBZ): cette méthode oblige à justifier chaque euro dépensé. Cela force l’utilisateur à éliminer les dépenses superflues. Une fonctionnalité de reporting vous aide à identifier les postes de dépenses pesant le plus dans votre budget ou à connaître la valeur nette de votre patrimoine financier. Un système de couleur pour suivre l’avancée de vos projets ou rééquilibrer vos dépenses en cas de dépassement participe à l’ergonomie et à la fluidité de l’application.

Pourquoi garde-t-on des abonnements qu’on n’utilise plus? Vient ensuite la question des «petits montants». Quelques euros par mois pour une option de mutuelle ou une garantie supplémentaire, comme la protection juridique, paraissent indolores. Ces sommes font parfois doublon avec d’autres contrats déjà en place. La paresse administrative est aussi en cause. Résilier un abonnement suppose souvent d’effectuer des démarches (lettre, justificatif, délais de préavis). Des actions peu motivantes, souvent repoussées. Mois après mois, ces services non utilisés s’accumulent. Additionnés sur plusieurs années, ils peuvent représenter plusieurs centaines d’euros perdus. La première raison de conserver un abonnement inutilisé est souvent l’oubli. Un abonnement à une salle de sport ou à une plateforme de streaming, signé pour un an minimum, peut facilement disparaître de l’esprit une fois la motivation envolée. Le prélèvement, lui, continue en silence.

