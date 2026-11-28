Les Français vont adapter leurs achats pour un Noël 2026 majoritairement préservé (Boursorama - Visuel créé à l'aide de l'IA)

La Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) vient de publier une étude menée par Toluna Harris Interactive sur la préparation des achats de Noël 2026. Au programme, découvrez le budget prévisionnel des Français, les modes d'achat les plus répandus et les astuces qu'ils ont imaginées pour économiser par temps de crise, sans renoncer à l'esprit de fêtes.

Un budget Noël 2026 sous haute surveillance

En 2026, les Français comptent resserrer leur budget consacré aux achats de Noël. Le budget internet moyen s'établit à 236 euros, contre 291 euros en 2025 (-19% sur un an). Le budget moyen tous circuits confondus est de 353 euros. Cette prudence se retrouve dans les intentions déclarées : 27% des répondants concernés prévoient un budget cadeaux inférieur à celui de l'an dernier, 19% un budget supérieur et 49% un budget stable.

Shopping en ligne ou en magasin : quelles seront les préférences des Français ?

Internet reste un canal majeur pour le shopping de Noël, malgré un léger recul. 73% des personnes interrogées planifient tout ou partie de leurs achats et préparatifs de Noël en ligne, contre 78% en 2025.

Le e-commerce joue aussi un rôle dans le contrôle des dépenses : 68% des répondants estiment qu'acheter sur internet permet d'éviter les achats impulsifs et les aide à maîtriser leur budget. Comparer plus facilement les offres et préparer ses achats à l'avance peut ainsi limiter les tentations de dernière minute.

Le saviez-vous ? Une partie des Français entend aussi soutenir les magasins exposés récemment pendant les périodes de manifestations. 29% se disent prêts à se rendre en boutique sur un créneau spécifique pour faire leurs achats plus tranquillement, tandis que 20% envisagent de commander en ligne auprès de l'enseigne de leur magasin physique habituel.

Achats de Noël : ces arbitrages que les Français privilégient

Pas question de céder à un pessimisme généralisé : les consommateurs Français vont faire preuve d'inventivité pour sauver autant que possible le traditionnel budget de Noël. Voici les astuces et leviers qu'ils souhaitent actionner :

Au global, 28% vont réduire d'autres dépenses et 12% vont mobiliser leur épargne ou un financement, dont 9% qui cumulent cette solution avec la réduction d'autres dépenses.

Des ajustements de priorités sont envisagés : les Français vont privilégier les cadeaux en promotion (30%), en choisir des moins chers (19%), préserver les cadeaux des enfants en réduisant ceux des adultes (17%), offrir à moins de personnes (13%), offrir moins à chaque destinataire (13%) et 9% ont l'intention de revendre des objets personnels sur internet pour soutenir le budget cadeaux.

78% des personnes prévoyant des achats de Noël sur internet vont profiter du Black Friday, contre 70% en 2025 (+8 points). 31% des répondants concernés comptent y faire la majeure partie de leurs achats de cadeaux, avec le Cyber Monday.

L'IA s'invite dans la préparation des cadeaux de Noël

Autre tendance lourde : l'intelligence artificielle trouve progressivement sa place dans la préparation des achats de Noël. En effet, de plus en plus sollicités par les consommateurs Français (50% tous âges confondus), les agents IA accompagnent les acheteurs dans leur quête des meilleurs cadeaux et dans la comparaison des prix pour des achats optimisés.

En précisant leurs besoins (destinataire, budget, couleurs, style…), les internautes accèdent, grâce aux résultats instantanés de l'IA, à des offres et des idées pertinentes auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé pour leurs proches.

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(1) https://www.fevad.com/noel-2026-les-francais-resserrent-leur-budget-et-misent-sur-le-black-friday-et-lia-pour-preparer-leurs-achats/

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