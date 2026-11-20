L'étude révèle que 43,3 % des répondants ont payé des frais imprévus pour des commandes provenant de pays situés hors de l'Union européenne (illustration) (Rupixen / Pixabay)

À l'approche du Black Friday, les achats sur les plateformes étrangères peuvent réserver de mauvaises surprises. Selon une enquête menée par plusieurs associations européennes de consommateurs, plus de quatre personnes interrogées sur dix ont dû régler des frais supplémentaires qui ne leur avaient pas été annoncés au départ, rapporte Ouest-France .

Menée entre juillet et septembre 2026 auprès de 2 883 consommateurs, l'étude révèle que 43,3 % des répondants ont payé des frais imprévus pour des commandes provenant de pays situés hors de l'Union européenne. Les plateformes AliExpress et Temu sont particulièrement citées.

Les associations réclament davantage de transparence

En moyenne, ces frais représentent 5 euros supplémentaires pour un achat de 43 euros, soit environ 11 % du montant initial. Ils correspondent notamment à des droits de douane ou à des frais d'importation.

Pour le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), ces pratiques ne respectent pas les règles européennes. Le prix affiché au moment de l'achat doit correspondre au montant réellement payé par le client. L'organisation demande donc aux autorités européennes et nationales de renforcer les contrôles sur les plateformes concernées. Deux évolutions législatives sont notamment attendues pour améliorer la transparence des prix et sanctionner plus efficacement les pratiques frauduleuses.