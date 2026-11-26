Black Friday : les bons réflexes pour éviter les pièges et les arnaques

Le Black Friday a lieu ce vendredi 27 novembre. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Le Black Friday attire chaque année de nombreux consommateurs à la recherche de prix avantageux. Mais une promotion n’est pas toujours synonyme de bonne affaire. Pour éviter les pièges, Le Parisien rappelle quelques règles à suivre.

Utiliser l’intelligence artificielle avec prudence

Les assistants d’intelligence artificielle peuvent aider à identifier un produit adapté à ses besoins en compilant des tests et des avis. Mais ils ne permettent pas de connaître les prix les plus récents, ni de recenser toutes les offres disponibles. « Elle n’a pas non plus de visibilité sur des offres qui apparaissent à la dernière minute, à la faveur de réajustements des distributeurs ou lors de ventes flash » , ajoute Romain Gavache, directeur France du comparateur LeDénicheur interrogé par le quotidien francilien.

Comparer les prix avant de passer commande

Un compte à rebours ou une réduction importante peuvent inciter à acheter immédiatement. Pourtant, certaines offres Black Friday peuvent être moins intéressantes que celles proposées lors d’autres opérations commerciales. Il faut aussi tenir compte des frais de livraison, des éventuels abonnements cachés, et des conditions de vente.

Vérifier la fiabilité du site marchand

Les faux sites sont parfois très difficiles à distinguer des véritables boutiques en ligne. Avant de commander, mieux vaut vérifier l’adresse du site et éviter les liens reçus par mail ou via les réseaux sociaux. Il est conseillé de passer par l’application officielle ou son compte client habituel. Une recherche associant le nom du marchand aux mots « avis » ou « arnaque » peut aider à repérer d’éventuels problèmes.

Sécuriser ses paiements

Pour limiter les risques, il est fortement recommandé de ne pas enregistrer ses coordonnées bancaires sur les sites marchands, et bien sûr de ne jamais communiquer son code confidentiel. Certaines banques proposent une carte bancaire virtuelle qui permet de générer des coordonnées de paiement distinctes de celles de sa carte habituelle, tout en débitant le compte bancaire réel.

Se méfier des paiements en plusieurs fois

Le paiement fractionné et les crédits à la consommation peuvent rendre un achat plus accessible. Mais ils entraînent des frais supplémentaires. Avant de s’engager, il faut vérifier le taux d’intérêt, le coût total du crédit, les frais éventuels et les échéances de remboursement.