Top départ pour des super offres spéciales Black Friday avec The Corner ! (Crédit Pexel - Photo kaboompics)

Pour le Black Friday 2026, pensez à The Corner avec des idées originales à petits prix dans de nombreuses enseignes. Découvrez les bons plans Black Friday avec The Corner pour se faire plaisir ou prendre de l'avance sur ses cadeaux.

Black Friday : pour anticiper ses cadeaux de fin d'année

En dénichant des cadeaux à petits prix pour ses proches, il est possible d'optimiser le budget de Noël et de gagner du temps, si précieux à l'approche des fêtes.

À l'occasion du Black Friday avec The Corner, c'est le moment de repérer ses coups de cœur en ligne ou en magasin dès le vendredi 27 novembre.

The Corner, c'est quoi déjà ?

The Corner est un programme gratuit d'avantages, réservé aux clients BoursoBank. Avec des bons plans valables toute l'année dans des enseignes pour la plupart nationales, le client qui adhère à The Corner bénéficie de cashback, de remises immédiates ou de cartes cadeaux moins chères.

Comment sont sélectionnés les partenaires ? Les enseignes qui intègrent le programme The Corner ont en commun la notoriété, un réel intérêt pour les clients et un potentiel d'économies.

Les différents types d'économies réalisables avec The Corner pour le Black Friday

Comme toute l'année, trois types d'offres sont disponibles pour le Black Friday 2026 auprès d'enseignes de renom, avec des bons plans d'automne irrésistibles.

Le cashback pour cagnotter en fonction de ses achats

Selon les enseignes partenaires sélectionnées, le cashback (ou cagnottage) se constitue à partir des achats effectués et permet une utilisation ultérieure des euros cumulés par le client. Il lui suffit de revenir dans le magasin ou sur le site pour bénéficier d'une somme à déduire sur la prochaine commande.

On retrouve ainsi des partenaires de renom comme Dyson et Cdiscount, qui veillent au pouvoir d'achat des clients BoursoBank à l'occasion du Black Friday, comme toute l'année avec des avantages permanents.

Les remises immédiates : impossible d'attendre plus longtemps !

D'autres avantages sont déployés sur The Corner par des partenaires «high-tech» tels que Samsung et Garmin et par un acteur proposant des offres mobiles et internet sans engagement : RED by SFR.

Comment ça marche ? Le taux de remise immédiate applicable par enseigne pour le Black Friday vient directement en diminution du tarif public affiché. Le prix réellement payé tient compte de la remise accordée.

Les cartes cadeaux à petits prix : pour offrir et se faire plaisir

Il est possible d'offrir à un proche ou de prendre pour soi une carte cadeau dans une enseigne partenaire (sur le site internet ou en point de vente). Il s'agit ensuite de repérer la date de validité pour l'utiliser dans le délai imparti.

Le principe est simple : le client choisit sur The Corner la valeur des bons à acheter et est débité du montant après déduction de la remise. C'est le cas chez Auchan, Zalando, Maisons du Monde pour faire le plein de bonnes affaires pour le quotidien et la famille.

FAQ sur le Black Friday 2026 version The Corner

Combien de jours dure le Black Friday ? En théorie, le Black Friday n'a lieu qu'un seul jour : le vendredi qui suit Thanksgiving aux États-Unis (quatrième jeudi de novembre). Dans les faits, il se poursuit souvent le week-end et même jusqu'au lundi, appelé Cyber Monday. En 2026, le Black Friday aura lieu le 27 novembre et le Cyber Monday le 30 novembre.

En théorie, le Black Friday n'a lieu qu'un seul jour : le vendredi qui suit Thanksgiving aux États-Unis (quatrième jeudi de novembre). Dans les faits, il se poursuit souvent le week-end et même jusqu'au lundi, appelé Cyber Monday. En 2026, le Black Friday aura lieu le 27 novembre et le Cyber Monday le 30 novembre. Est-il vraiment intéressant de faire ses achats pendant le Black Friday ? Positionné entre la rentrée et les fêtes de Noël, le Black Friday permet de profiter d'opérations commerciales attractives, du déstockage massif et de produits présentant toujours la même qualité.

Positionné entre la rentrée et les fêtes de Noël, le Black Friday permet de profiter d'opérations commerciales attractives, du déstockage massif et de produits présentant toujours la même qualité. En quoi The Corner est-il inratable pendant le Black Friday ? Le principe est simple : le Black Friday est un temps fort commercial où les marques et enseignes proposent des offres attractives. Avec The Corner, elles sont encore plus intéressantes pour l'occasion !

Le principe est simple : le Black Friday est un temps fort commercial où les marques et enseignes proposent des offres attractives. Avec The Corner, elles sont encore plus intéressantes pour l'occasion ! Comment adhérer au programme d'avantages The Corner ? Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'avantages auprès de ces enseignes en adhérant gratuitement à The Corner. Accédez ensuite aux bons plans qui vous sont réservés. Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez sans attendre les bons plans The Corner.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK The Corner, c'est le programme d'avantages réservé aux clients BoursoBank, avec des bons plans pour une préservation de leur pouvoir d’achat. Avec plus de 100 millions d'euros déjà économisés par nos clients, et plus de 160 enseignes partenaires auprès desquelles profiter de bons d’achat à prix réduits, de remises immédiates ou de cashback… Alors pour commencer à économiser sur vos dépenses du quotidien dans 13 univers de consommation, ayez le réflexe The Corner ! Découvrir The Corner