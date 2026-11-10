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Augmentation du prix de votre forfait mobile : les démarches à connaître pour résilier votre abonnement sans frais
information fournie par Boursorama avec Newsgene 10/11/2026 à 13:11
Temps de lecture: 1 min

Les abonnés disposent d'un délai de quatre mois après avoir été informés du changement de tarif pour résilier leur contrat sans frais. (Jan Vasek / Pixabay)

Les abonnés disposent d'un délai de quatre mois après avoir été informés du changement de tarif pour résilier leur contrat sans frais. (Jan Vasek / Pixabay)

Un opérateur peut augmenter le prix d’un forfait en cours de contrat, sans l’accord de l’abonné. Celui-ci a quatre mois pour le résilier sans frais.

SFR a annoncé à certains abonnés une hausse de leur forfait mobile, parfois de plusieurs euros par mois. Orange a aussi informé certains de ses clients d’une hausse à venir, rapporte franceinfo . Cette pratique est légale, même si le contrat de base mentionnait un tarif précis et que la période d’engagement n’est pas terminée. L’opérateur a pour seule obligation de prévenir l’abonné concerné au moins un mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

Quatre mois pour résilier sans frais

Les abonnés ne sont pas tenus d'accepter cette augmentation. Ils disposent d'un délai de quatre mois après avoir été informés du changement de tarif pour résilier leur contrat sans frais. La demande peut être effectuée depuis l'espace client en ligne ou par lettre recommandée. En revanche, si vous remboursez encore un téléphone acheté auprès de votre opérateur, les mensualités restantes devront être payées.

Si vous souhaitez changer d'opérateur, veillez à ne pas accepter les nouvelles conditions tarifaires. Votre accord pourrait vous faire perdre le droit à la résiliation gratuite, prévient TF1 Info . TF1 Info. Pour conserver votre numéro de téléphone, composez le 3179 afin d'obtenir votre code RIO (relevé d'identité opérateur). Il suffira ensuite de le transmettre à votre nouvel opérateur, qui prendra en charge la résiliation de votre ancien contrat.

Comparer avant de résilier

Avant de quitter votre opérateur, vous pouvez aussi contacter son service client pour tenter de conserver votre ancien tarif. Les associations de consommateurs rappellent que certains opérateurs peuvent proposer un geste commercial à leurs abonnés.

Pensez également à vérifier votre consommation de données mobiles. Selon l'Arcep, les Français utilisent en moyenne un peu plus de 19 Go par mois, alors que certains forfaits comprennent 100 ou 200 Go. Une offre avec moins de données mobiles pourrait donc être suffisante et vous permettre de faire des économies.

© Boursorama avec Newsgene
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