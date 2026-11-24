Nouveau prêt personnel BoursoBank : votre capacité d'emprunt affichée en temps réel

BoursoBank propose un prêt personnel 100% mobile (Crédits: Adobe Stock)

BoursoBank fait évoluer son prêt personnel pour proposer une offre plus simple, plus flexible et 100% mobile. En s'appuyant sur les informations de revenus et de charges déjà disponibles sur les comptes de ses clients, BoursoBank peut analyser leur solvabilité et leur afficher immédiatement leur capacité d'emprunt.

Pourquoi le prêt personnel BoursoBank évolue-t-il ?

Comment la directive DCC2 modifie-t-elle les règles du prêt personnel ?

Depuis le 20 novembre 2026, la directive européenne DCC2 (Directive sur le crédit aux consommateurs) renforce la protection des emprunteurs en étendant notamment le champ du crédit à la consommation et en imposant des règles plus strictes en matière de solvabilité et de transparence.

L'objectif de cette réforme européenne est de mieux protéger les consommateurs face à l'évolution des usages numériques et à l'apparition de nouvelles formes de financement.

La DCC2 modernise ainsi le cadre du prêt personnel en renforçant l'information précontractuelle et la prévention du surendettement.

Quelles étaient les règles avant le 20 novembre 2026 ?

Avant l'entrée en vigueur de la DCC2, les règles européennes du crédit à la consommation s'appliquaient aux montants compris entre 200 € et 75.000 €.

Les établissements prêteurs avaient plusieurs obligations :

Fournir une information précontractuelle standardisée.

Présenter le TAEG, le montant emprunté, la durée et le coût total du crédit.

Vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du financement.

Toutefois, certaines formes de financement, notamment certains crédits de faible montant ou solutions de paiement fractionné, n'entraient pas dans le champ de cette réglementation.

Quelles sont les règles depuis le 20 novembre 2026 ?

Depuis le 20 novembre 2026, la directive DCC2 renforce les règles du crédit à la consommation afin de mieux protéger les emprunteurs.

Trois changements majeurs sont à retenir :

Un champ d'application élargi, avec des crédits couverts entre 100 € et 100.000 €, contre 200 € à 75.000 € auparavant. De fait, certains petits crédits ou offres de paiement fractionnés entrent désormais dans le cadre du crédit à la consommation, comme par exemple les découverts autorisés d'un montant inférieur à 200 euros et/ou d'une durée de moins d'un mois.

Une évaluation de la solvabilité renforcée avant l'octroi d'un prêt personnel.

Une information plus claire et plus transparente, notamment lors des souscriptions réalisées en ligne.

La DCC2 s'applique également à davantage de solutions de financement, notamment certains petits crédits et certaines offres proposées dans les parcours d'achat numériques. L'objectif est d'offrir un niveau de protection plus homogène aux consommateurs, quel que soit le canal de souscription.

Lors d'une demande de prêt personnel, les emprunteurs bénéficient désormais :

D'un contrôle plus approfondi de leur capacité de remboursement.

D'informations plus lisibles sur le montant emprunté, le coût du crédit et les modalités de remboursement.

D'un meilleur encadrement des pratiques commerciales liées au crédit.

Dans ce contexte réglementaire renforcé, BoursoBank fait évoluer son prêt personnel pour proposer à ses clients éligibles une offre simplifiée et 100% mobile, tout en maintenant les exigences d'analyse de solvabilité prévues par la réglementation.

À lire aussi | Découvert bancaire : ce qui a changé depuis le 20 novembre 2026

Comment fonctionne le nouveau prêt personnel BoursoBank ?

Le prêt personnel BoursoBank vous permet de financer tous vos projets du quotidien grâce à une offre unique, simple à souscrire et accessible directement depuis votre espace client.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau prêt personnel BoursoBank ?

Les nouvelles caractéristiques du prêt personnel BoursoBank sont les suivantes :

Accessible tous les clients BoursoBank depuis au moins 12 mois.

100% mobile, avec une souscription en quelques clics.

Aucun justificatif complémentaire à fournir, le client voit sur sa page d'accueil le montant qu'il peut emprunter, calculé à partir des revenus et charges détectés sur son compte

Des fonds versés immédiatement, ou sous 15 jours.

Montant : de 200 à 100.000 euros.

Durée : de 3 mois à 10 ans.

Un seul projet : plus besoin de choisir entre différents types de projets, l'offre est uniformisée.

Et toujours le meilleur taux puisque BoursoBank est la banque la moins chère…. (1)

Capacité d'emprunt personnalisée : comment fonctionne l'innovation BoursoBank ?

Avec cette évolution, BoursoBank va plus loin dans la simplification du crédit à la consommation en calculant automatiquement votre capacité d'emprunt.

Comment BoursoBank détecte-t-elle vos revenus et vos charges ?

Les revenus et charges identifiés sur votre compte courant permettent à BoursoBank d'évaluer automatiquement votre solvabilité.

Cette approche facilite la souscription et supprime toutes les démarches administratives habituellement nécessaires lors d'une demande de crédit.

Comment BoursoBank calcule-t-elle votre capacité d'emprunt ?

Pour étudier votre demande de financement, BoursoBank analyse les informations disponibles sur vos comptes afin d'identifier notamment :

Vos revenus réguliers.

Vos revenus fonciers éventuels.

Vos pensions ou retraites.

Vos charges de logement.

Vos remboursements de crédits en cours.

Cette analyse de solvabilité permet de déterminer votre capacité d'emprunt et de vérifier que votre futur crédit reste compatible avec votre budget.

Grâce aux informations déjà connues de BoursoBank, un montant empruntable peut être calculé et affiché directement dans votre espace client. Vous visualisez immédiatement le montant auquel vous êtes potentiellement éligible sans avoir à constituer un dossier de justificatifs avant la simulation.

Comment augmenter le montant que vous pouvez emprunter ?

Si vous percevez certains revenus dans un autre établissement bancaire, leur versement chez BoursoBank peut permettre d'enrichir l'analyse de votre situation financière et d'augmenter le calcul automatique de votre capacité d'emprunt.

Pourquoi choisir le nouveau prêt personnel BoursoBank ?

Le nouveau prêt personnel a été conçu pour simplifier le financement de tous les projets du quotidien.

Une offre unifiée pour financer tous vos projets

Il n'est désormais plus nécessaire de sélectionner un type de projet particulier. Le prêt personnel BoursoBank repose sur une offre unique conçue pour répondre à la plupart des besoins de financement.

Empruntez jusqu'à 100.000 € avec le prêt personnel BoursoBank

Le montant maximum empruntable passe de 75.000 à 100.000 euros, permettant de financer des projets de plus grande ampleur.

Peut-on cumuler plusieurs prêts personnels BoursoBank ?

Selon votre capacité d'emprunt, vous pouvez cumuler jusqu'à deux prêts personnels BoursoBank afin de financer plusieurs projets au même moment.

Le prêt personnel écoresponsable est-il toujours disponible ?

Le prêt personnel écoresponsable est maintenu pour financer l'acquisition d'un véhicule électrique ou d'une borne de recharge.

Il devient une simple option à sélectionner au moment de la souscription.

Vous conservez notamment la possibilité de bénéficier d'une réduction du taux après transmission et validation des justificatifs demandés dans le délai prévu.

À lire aussi | Le crédit lombard BoursoBank, une solution patrimoniale sur-mesure

Comment simuler votre prêt personnel BoursoBank ?

La simulation permet d'évaluer rapidement les caractéristiques de votre futur financement.

Que permet de connaître la simulation de prêt personnel BoursoBank ?

Avant toute souscription, vous pouvez visualiser :

Le montant emprunté

La durée de remboursement

Les mensualités

Le taux nominal

Le TAEG

Le coût total du crédit

L'éventuelle réduction de taux liée au prêt écoresponsable.

Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour vérifier que votre projet est compatible avec votre budget.

Bon à savoir : lors de la simulation, vous visualisez les économies potentielles réalisables grâce à l'offre BoursoBank par rapport au coût moyen observé sur le marché.

Comment obtenir un prêt personnel BoursoBank en ligne ?

La souscription s'effectue directement depuis votre espace client, à tout moment et en quelques étapes. Vous sélectionnez le montant souhaité ainsi que la durée de remboursement adaptée à votre projet.

Vous indiquez :

le compte destinataire des fonds.

le versement immédiat ou différé.

votre souhait de souscrire ou non une assurance emprunteur.

Un récapitulatif prérempli de votre situation financière vous est présenté. Si nécessaire, vous pouvez corriger ou compléter les informations utilisées pour l'analyse de votre dossier. Une fois votre offre validée, vous accédez aux documents précontractuels ainsi qu'au contrat de prêt personnel. La signature électronique finalise votre demande de financement.

(1) Banque la moins chère selon l'étude «Prêt Personnel : palmarès 2025 des banques les moins chères» réalisée par Squirrel at Work le 15 janvier 2026.

À retenir sur le prêt personnel BoursoBank

Le nouveau prêt personnel BoursoBank permet d'emprunter de 200 € à 100.000 €.

La capacité d'emprunt est calculée à partir des revenus et charges identifiés sur votre compte. Le montant empruntable est affiché directement dans votre espace client.

Aucun justificatif de projet n'est demandé, sauf pour le prêt personnel écoresponsable

FAQ – DCC2 et prêt personnel

Les nouvelles règles de la DCC2 s'appliquent-elles aux crédits déjà souscrits avant leur entrée en vigueur ?

Non, car les nouvelles obligations issues de la DCC2 concernent les nouveaux contrats proposés après leur transposition dans le droit national.

Les crédits déjà souscrits continuent d'être régis par les règles en vigueur au moment de leur signature.

La DCC2 concerne-t-elle aussi les offres de paiement fractionné ou "Buy Now Pay Later" (BNPL) ?

Oui, la directive élargit son champ d'application à certaines solutions de paiement fractionné qui étaient auparavant moins encadrées.

L'objectif est d'offrir un niveau de protection plus homogène aux consommateurs quel que soit le mode de financement utilisé.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Découvrez le prêt personnel de BoursoBank Vous envisagez de changer de voiture, d’effectuer des travaux ou alors vous avez tout simplement un achat à financer ?

BoursoBank vous propose de nombreuses solutions de crédit pour réaliser vos projets personnels (1). Profitez du simulateur (1) Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé.