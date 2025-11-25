Livret A : ne dépassez pas cette date pour déposer votre argent

25/11/2025

Les Français qui le boudent pourraient être amenés à reconsidérer leur position. En septembre 2025, 2,71 milliards d'euros avaient été retirés des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire (LDDS, ex-Codevi). Des chiffres records, qui n'avaient pas été observés depuis dix ans.

Rebelote en octobre, où les Français ont retiré, cette fois-ci, 3,81 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur ce compte d'épargne – la plus forte décollecte depuis le début des statistiques officielles, en 2009. Cependant, le livret A pourrait connaître un renouveau d'intérêt. Malgré la baisse du taux de rémunération à 1,7 % en août – l'un des facteurs du désintérêt des Français –, le livret A peut tout de même faire gagner des intérêts… À ceux qui sauront respecter des délais précis.

Cela tient au fait que les intérêts du livret A ne sont pas calculés en fonction du jour de placement, mais par quinzaine, soit du 1er au 15 de chaque mois, puis du 16 au dernier jour de celui-ci. Le tout dernier calcul des intérêts de l'année 2025 aura donc lieu le lundi 16 décembre, soulignent nos confrères du Parisien . En d'autres termes, l'argent placé sur ce livret A après le 15 décembre à 23 h 59 ne sera pas comptabilisé dans les intérêts de 2025.

Reste à voir si cette information suffira à