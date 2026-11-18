Nouvelle offre de découvert autorisé BoursoBank avec affichage personnalisé de la capacité d'emprunt du client (Crédits: Adobe Stock)

Le découvert autorisé BoursoBank change : grâce à la détection automatique des revenus et des charges et à un parcours 100% mobile, chaque client peut visualiser immédiatement sa capacité d'emprunt, souscrire en quelques clics et gérer son découvert de manière autonome depuis son espace client. Cette évolution accompagne l'entrée en vigueur de la directive européenne DCC2 à compter du 20 novembre 2026.

Pourquoi le découvert autorisé BoursoBank évolue-t-il ?

Qu'est-ce qu'un découvert bancaire autorisé ?

Un découvert bancaire autorisé permet à une banque d'accepter certaines opérations même lorsque le solde du compte devient négatif.

Cette autorisation de découvert peut être prévue dans la convention de compte ou accordée à la demande du client. Les conditions applicables, comme le montant autorisé, la durée ou les éventuels frais, sont alors définies par la banque.

Quelles étaient les règles applicables au découvert autorisé avant la DCC2 ?

Jusqu'à présent, les banques devaient réaliser une analyse de solvabilité avant d'accorder un découvert autorisé uniquement lorsque celui-ci atteignait au moins 200 € et/ou s'étendait sur une durée supérieure à un mois.

En revanche, les découverts autorisés inférieurs à 200 € et/ou d'une durée inférieure à un mois, souvent qualifiés de « petits découverts », pouvaient être accordés selon des modalités plus souples, sans nécessairement faire l'objet d'une analyse de solvabilité.

Quels changements la DCC2 apporte-t-elle aux petits découverts bancaires ?

À compter du 20 novembre 2026, la France doit appliquer la directive européenne du 18 octobre 2023 relative au crédit à la consommation, communément appelée « DCC2 » (Directive sur le crédit à la consommation 2).

Cette directive intègre désormais le découvert bancaire autorisé dans le champ du crédit à la consommation.

Conséquence : les banques devront également évaluer la solvabilité des clients pour les petits découverts autorisés, c'est-à-dire ceux inférieurs à 200 € et/ou d'une durée inférieure à un mois.

Comme le précise le site gouvernemental Service-Public.fr, « l'évaluation de la solvabilité sera proportionnée à la durée et au montant du découvert, comme c'est déjà le cas pour les découverts égaux ou supérieurs à 200 € et/ou d'une durée de plus d'un mois ».

Afin d'accompagner l'entrée en vigueur de la DCC2, BoursoBank fait évoluer son découvert bancaire autorisé.

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Comment fonctionne le nouveau découvert autorisé BoursoBank ?

Comment fonctionnait le découvert bancaire autorisé BoursoBank avant la DCC2 ?

Avant le 20 novembre 2026 et l'application de DCC2, le découvert bancaire autorisé était accessible aux clients BoursoBank selon les conditions suivantes :

À partir de 3 mois d'ancienneté

Pour un montant calculé en fonction des encours et du type de carte

Pour un montant maximum de 10 000 euros.

Comment fonctionne le nouveau découvert bancaire autorisé BoursoBank ?

Avec l'entrée en vigueur de la DCC2, BoursoBank modifie le fonctionnement de son découvert bancaire autorisé selon les conditions suivantes :

Être client BoursoBank depuis 12 mois minimum

Le montant maximum est calculé en fonction de la solvabilité du client et des revenus détectés sur son compte depuis au moins 3 mois

Le montant maximum de découvert bancaire autorisé reste de 10 000 euros.

Quels sont les points clés du nouveau découvert bancaire autorisé BoursoBank ?

Avec l'application de la DCC2, pour chaque demande de découvert bancaire autorisé, son acceptation ou son refus font l'objet d'une analyse minutieuse fondée sur les revenus et charges détectés sur le compte à vue (CAV) de l'emprunteur.

Pour tout nouvel octroi d'un découvert bancaire autorisé, le client BoursoBank signe un contrat de crédit à la consommation de découvert autorisé et il dispose à ce titre d'un délai de rétractation de 14 jours une fois le contrat signé.

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Qu'est-ce qui change concrètement pour les clients BoursoBank ?

La capacité d'emprunt personnalisée, une innovation BoursoBank

Pour offrir toujours plus de fluidité à ses clients, BoursoBank affiche au client sa capacité d'emprunt dès son espace client.

Le calcul du découvert maximum autorisé auquel peut prétendre le client est calculé automatiquement pour chacun des comptes à vue (CAV) qu'il possède, en fonction des revenus et des charges détectés sur le compte.

Les revenus pris en compte peuvent être un salaire régulier, un revenu locatif (loyer) ou encore une pension de retraite versée par une caisse de retraite.

Zéro justificatifs pour les clients BoursoBank

Pas besoin de démarches fastidieuses pour rassembler des documents justificatifs, tout se fait automatiquement !

Chez BoursoBank, nous connaissons nos clients et nous faisons tout pour leur simplifier la vie : si vous nous avez fait confiance et avez domicilié vos revenus chez nous, pas besoin rassembler et de télécharger tout un tas de justificatifs. Finie la paperasse !

Nous détectons et analysons automatiquement vos revenus et vos charges pour évaluer votre solvabilité et le montant maximum de découvert bancaire autorisé auquel vous pouvez prétendre. Celui-ci est clairement affiché dans votre espace client.

Au final, grâce à la détection automatique de revenus et de charges, il vous suffit de quelques clics pour demander votre découvert autorisé.

Une fois le découvert bancaire autorisé, le client est autonome pour le gérer

Par la suite, le client a accès à une page détenteur BoursoBank qui lui permet de retrouver toutes les informations relatives à son découvert et de gérer son découvert autorisé de manière autonome, dans la limite des conditions prévues au contrat.

Les avantages du découvert autorisé BoursoBank

Une capacité de découvert autorisé visible en permanence dans votre application

Une souscription 100 % mobile, en quelques clics

Aucun justificatif demandé ! Le client peut en bénéficier dès lors que des revenus et charges sont détectés sur le compte

Une fois le découvert accordé, le client peut le gérer depuis sa page détenteur, dans la limite des conditions prévues au contrat (montant, durée, etc.)

Le moins cher : les taux de découvert autorisé et de dépassement de découvert bancaire autorisé appliqués par BoursoBank sont les moins chers du marché, selon une étude MoneyVox (1).

Comment souscrire un découvert bancaire autorisé chez BoursoBank ?

Quelques clics suffisent pour souscrire un découvert bancaire autorisé BoursoBank

Comme toujours chez BoursoBank, le parcours de souscription pour nos clients est 100% mobile, fluide et intuitif.

Quatre étapes suffisent :

1/ La proposition personnalisée de votre plafond de découvert autorisé : Depuis la page de votre compte, vous accédez à la page de souscription du découvert autorisé et vous visualisez immédiatement le montant maximum de découvert auquel vous pouvez prétendre en fonction des revenus et charges automatiquement détectés sur votre compte courant.

Bon à savoir : si vous souhaitez augmenter ce montant maximum de découvert autorisé, vous pouvez transférer vos autres revenus éventuels chez BoursoBank.

2/ Choisissez le montant de découvert dont vous avez besoin : Vous voyez en un coup d'œil le montant de votre découvert autorisé maximum, puis vous pouvez choisir le montant qui vous convient avec un simple curseur, en respectant le plafond maximum.

3/ Vérifiez votre situation financière : Vos revenus et vos charges ont été préremplis automatiquement.

Vous pouvez soit les valider en l'état, soit les modifier.

4/ La signature du contrat : Vous visualisez ensuite un récapitulatif des conditions de votre demande, et une fois validé, vous pourrez prendre connaissance de votre contrat et le signer électroniquement.

Le montant de votre découvert est immédiatement mis à jour.

Le nouveau découvert autorisé BoursoBank en bref

Montant calculé selon les revenus et charges détectés sur le compte.

Aucun justificatif demandé lorsque les informations nécessaires sont déjà disponibles.

Capacité d'emprunt visible immédiatement depuis l'espace client.

Souscription 100 % mobile, en quelques clics.

Montant maximum maintenu à 10 000 €, avec signature d'un contrat de crédit à la consommation et un délai de rétractation de 14 jours.

(1) « Taux des découverts autorisés ou non autorisés dans les banques », MoneyVox, 01/06/2026.

FAQ – Le découvert bancaire autorisé et la DCC2

Que deviennent les clients BoursoBank avec un ancien découvert autorisé ?

Rien ne change pour les clients BoursoBank qui détenaient déjà une autorisation de découvert bancaire.

En cas de modification du montant de découvert autorisé, la nouvelle réglementation DCC2 s'appliquera et le nouveau montant sera défini selon les revenus détectés et entraînera la signature d'un contrat de crédit.

La DCC2 oblige-t-elle les banques à accepter ou refuser un découvert autorisé ?

Non. La DCC2 impose une évaluation de la solvabilité du client avant l'octroi de certains découverts autorisés, mais elle ne contraint pas les banques à accepter ou à refuser une demande.

Chaque établissement conserve sa politique d'octroi.

Le montant de mon découvert autorisé peut-il évoluer dans le temps ?

Oui. En cas de modification du montant de découvert autorisé, une nouvelle analyse de solvabilité est réalisée conformément aux dispositions applicables. Le montant accordé dépend alors notamment des revenus détectés, des charges et de la situation du client au moment de la demande.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Comment fonctionne le découvert autorisé ? Être à découvert peut arriver. Connaissez-vous le découvert autorisé BoursoBank ? Une solution pour gérer vos dépenses imprévues et vos besoins ponctuels de trésorerie directement depuis votre compte bancaire (1). En savoir plus (1) Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé.