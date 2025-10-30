La folle histoire de Marwan Ouarab, hackeur repenti qui a débusqué le faux Brad Pitt

Il était un escroc patenté, au bagout certain, capable d'endosser mille casquettes pour duper son interlocuteur, en vrai ou derrière un écran. Mais ça, c'est du passé, assure Marwan Ouarab, qui se présente désormais comme un hackeur « éthique », patron de Findmyscammer, une entreprise qui débusque les escrocs en ligne et les livre à la justice. Ce basculement, le jeune homme de 29 ans le décrit dans un livre, Hacker (éditions First, à paraître le 30 octobre). Où il raconte un déclic : « J'ai compris que mes talents, mon intelligence, mes compétences, tout cela pouvait soit me détruire définitivement, soit me sauver. » Son entreprise a retrouvé les escrocs du « faux Brad Pitt » qui ont ruiné Anne, une quinquagénaire qui croyait à un rapport privilégié avec l'acteur américain. Nous avons rencontré Marwan Ouarab dans un troquet des Hauts-de-Seine pour comprendre son parcours. Il n'a rien perdu de sa faconde.

Le Point : D'où vous vient cette passion pour le hacking ?

Marwan Ouarab : Quand j'étais enfant, vers l'âge de 10 ans, je « flashais » déjà des consoles de jeu PSP. Je les « crackais » pour que mes potes puissent jouer à plein de jeux dessus. L'informatique, c'était l'une des rares