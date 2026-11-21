information fournie par Le Particulier • 21/11/2026 à 08:00

Face à la hausse des fraudes bancaires, vigilance et réaction rapide sont essentielles: sécurisez vos paiements et faites opposition sans attendre. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

La carte bancaire, un moyen de paiement globalement sécurisé

Les nouveaux moyens de paiement: mobile, sans contact, virement instantané

La fraude par manipulation

L'authentification forte: le socle de la sécurité

Réagir en cas de fraude: opposition et plainte

La carte bancaire, un moyen de paiement globalement sécurisé

La carte bancaire est, de loin, le moyen de paiement scriptural le plus utilisé par les Français, avec un taux de fraude qui demeure très faible: de l’ordre de 0,05% de la valeur des transactions, selon les données de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (Banque de France). Ce niveau de sécurité résulte notamment du plan de sécurisation des paiements par carte à distance mis en œuvre par l’Observatoire, en particulier pour les transactions hors 3D Secure.

En valeur, la fraude à la carte se concentre très majoritairement sur les achats à distance (34% du montant total), tandis que les paiements de proximité, notamment sans contact, restent nettement moins exposés. La localisation de la transaction est également un facteur déterminant: un paiement réalisé à l’international hors Espace économique européen présente un risque de fraude sensiblement plus élevé (0,55%) qu’un paiement national ou européen (0,07%), ce qui illustre l’efficacité des dispositifs européens d’authentification forte issus de deuxième directive européenne sur les services de paiement, dite DSP2.

Les nouveaux moyens de paiement: mobile, sans contact, virement instantané

Si la carte reste largement dominante, les usages dits «innovants» occupent une place croissante dans le quotidien des Français.

Le paiement mobile (via smartphone) affiche l’un des taux de fraude les plus bas (0,013% au premier semestre 2025) parmi l’ensemble des moyens de paiement, grâce à l’authentification forte systématique exigée lors de l’enrôlement dans les solutions de paiement mobile.

Le paiement sans contact, très largement utilisé pour les achats de proximité, bénéficie d’un niveau de sécurité comparable à celui du paiement par carte classique.

Le virement instantané, dont l’usage se développe rapidement (+70% en nombre de transactions sur un an), présente un taux de fraude (0,043%) inférieur à celui de la carte bancaire, ce qui en fait un moyen de paiement relativement sûr malgré sa croissance.

La diversification des canaux de paiement ne s’accompagne pas nécessairement d’une hausse du risque, dès lors que l’authentification forte est systématiquement mise en œuvre.

La fraude par manipulation

Au-delà des failles techniques, une part importante de la fraude repose aujourd’hui sur la manipulation de la victime elle-même, plutôt que sur un piratage des systèmes. Cette «fraude par manipulation» combine ingénierie sociale et usurpation d’identité: faux appels d’un prétendu conseiller bancaire, SMS frauduleux imitant un numéro connu, ou virements initiés après avoir convaincu la victime d’agir elle-même. Elle touche en particulier les virements réalisés depuis les espaces de banque en ligne dont le montant frauduleux lié à la manipulation a progressé de 31% sur six mois et de 54% sur un an. La fraude par manipulation représente désormais environ 40% de la valeur totale de la fraude, contre 32% en 2023 et 2024.

Pour lutter contre ces techniques, un Mécanisme d’Authentification des Numéros (MAN) vise à empêcher l’usurpation de numéro de téléphone grâce à des certificats numériques. Des dispositifs de vérification du bénéficiaire et de signalement des IBAN douteux compètent cet arsenal de protection.

L'authentification forte: le socle de la sécurité

Pour tout paiement en ligne par carte, la réglementation impose une authentification forte combinant deux éléments parmi trois:

une information secrète (mot de passe, code),

un appareil détenu par le porteur de carte (smartphone, ordinateur),

une caractéristique personnelle (empreinte digitale, voix, reconnaissance faciale).

L’authentification s’effectue le plus souvent via l’application bancaire, un code à usage unique par SMS, ou un dispositif physique pour les personnes non équipées de smartphone.

Les paiements authentifiés via le protocole 3D Secure affichent un taux de fraude nettement inférieur à celui des paiements réalisés en dehors de ce protocole, en particulier pour les transactions internationales.

Réagir en cas de fraude: opposition et plainte

En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de votre carte, l’opposition doit être immédiate. Contactez le numéro dédié fourni par votre banque, ou à défaut le serveur interbancaire au 0 892 705 705 (à l’étranger, les sites de Visa ou Mastercard indiquent le numéro local). Confirmez ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sommes prélevées frauduleusement restent à votre charge sans limite en cas d’opposition tardive ou de négligence grave, par exemple le partage de codes personnels.

Il est également recommandé de déposer plainte, auprès de la police, de la gendarmerie, par courrier au procureur de la République, ou auprès des autorités consulaires à l’étranger.