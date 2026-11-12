4 conseils pratiques pour sécuriser tous vos paiements en ligne

On n'est jamais trop prudent quand on effectue un paiement sur internet... (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)

Pour sécuriser tout paiement en ligne, assurez-vous d'être sur un site internet fiable, exigez l'authentification forte, sans oublier de choisir une solution bancaire dédiée qui protège vos données confidentielles. Suivez nos 4 conseils pratiques !

1) Sélectionnez les sites d'e-commerce fiables et réputés pour vos achats

Les consignes élémentaires avant d'effectuer une transaction sur internet

Avant toute transaction ponctuelle ou liée à un abonnement récurrent, les vérifications préalables suivantes peuvent éviter d'arriver sur un faux site marchand, piloté par des cybercriminels :

-> Adresse de la page de paiement en https:// (prérequis nécessaire mais non suffisant) ;

-> Notoriété ou avis favorable des internautes ;

-> Descriptif et provenance des produits ;

-> Mentions légales et conditions générales de vente.

En effet, les achats sur internet font désormais partie du quotidien de nombreux consommateurs. Selon le dernier rapport annuel de l'Observatoire de la Sécurité des Moyens de Paiement (OSMP) publié par la Banque de France, en 2025, les paiements en ligne ont représenté 27% du montant total des opérations réalisées par les consommateurs français (1).

Le saviez-vous ? L'ANSSI indique que 1.366 incidents de sécurité ont été recensés en France en 2025 (2).

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Pas de données bancaires laissées sur des sites méconnus

Les données bancaires enregistrées sur les sites internet sont davantage exposées à des attaques ou arnaques. Même si l'enregistrement automatique des coordonnées bancaires présente l'avantage de gagner du temps lors d'un achat ultérieur, cette commodité doit autant que possible être évitée.

Pensez-y : quand votre carte bancaire se renouvelle, vous devez identifier tous les sites où vous avez renseigné vos données bancaires : voici une raison de plus de ne pas les disperser sur la toile !

Il vous arrive de réaliser des opérations sur des sites étrangers : comment procéder ?

Faites attention aux éléments suivants : la devise appliquée pour la transaction par le site et l'absence du protocole de sécurité en vigueur en France. Devez-vous pour autant annuler votre intention de paiement ? Non, car des solutions existent comme la carte virtuelle et la carte à code changeant, conçues spécifiquement pour ne pas exposer les données de sa carte bancaire principale.

Le saviez-vous ? Les contestations relatives à des transactions frauduleuses constatées avec un professionnel hors Espace économique européen doivent impérativement être formulées sous 70 jours (et non sous 13 mois).

2) Exigez l'authentification forte pour vos paiements en ligne

À quoi sert l'authentification forte 3D Secure ?

L'authentification forte 3D Secure permet outre l'expérience d'achat améliorée de :

Vérifier l'identité du payeur en combinant au moins deux éléments de sécurité distincts : critère de connaissance des données de la carte et critère de possession physique de celle-ci.

Sécuriser les transactions en ligne à partir de 30 euros, si le détenteur de la carte et le bénéficiaire sont basés dans l'Espace économique européen.

Grâce à ces dispositifs hautement sécurisés, la fraude sur le canal des paiements par carte sur internet est en net recul même s'il représente encore 70% de la fraude en valeur (1).

Comment savoir si vous en bénéficiez déjà avec votre banque ?

Pour savoir si votre carte est dotée du système 3D Secure, consultez ses paramètres dans l'application ou l'espace client, ou vérifiez si une authentification supplémentaire s'active lors de certains paiements en ligne.

Paiement en ligne par carte bancaire : quels sont les cas les plus risqués ?

Il est facile de saisir les données de sa carte pour un paiement en ligne ponctuel ou récurrent (abonnement) sur un site connu. Néanmoins, certaines circonstances doivent attirer votre attention pour des questions de sécurité et de consentement lié au paiement :

Lien reçu par e-mail ou SMS.

Offres commerciales anormalement basses avec un critère d'urgence affiché pour en bénéficier.

Page du commerçant dans la barre de navigation avec une adresse inhabituelle.

Défaut de clarté sur la durée d'engagement et les conditions de renouvellement lors de la souscription d'un abonnement (ex : tacite reconduction).

À noter : le paiement mobile en ligne présente un niveau de sécurité comparable à celui d'un paiement classique par carte bancaire, grâce notamment aux dispositifs d'authentification mis en place lors de la transaction.

À lire aussi | Authentification forte 3D Secure : comptez sur elle pour vos paiements en ligne

3) Paiement mobile avec Wallet : pour des opérations fluides et sûres

Les solutions de paiement mobile (wallet) que sont Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ou Garmin Pay séduisent un nombre croissant d'utilisateurs. Introduites en France depuis 2016 dans les portefeuilles électroniques des utilisateurs, elles leur permettent de régler des achats partout et n'importe quand sans communiquer directement leur numéro de carte bancaire.

Une fois la carte ajoutée dans le portefeuille électronique, la validation de l'opération repose sur un mécanisme d'authentification intégré au smartphone, comme la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou le code de déverrouillage.

En 2025, le paiement mobile a enregistré une hausse de 38%, ce qui témoigne de la démocratisation de cet usage digital de la carte bancaire (1).

4) Carte virtuelle : la carte bancaire conçue pour tous les paiements à distance

Carte virtuelle : une solution de paiement éphémère pour plus de protection

La carte virtuelle, proposée par les établissements bancaires, est un moyen de payer en ligne en toute sécurité, à partir d'une carte bancaire classique que l'on souhaite protéger.

Son principe est simple : une carte secondaire digitale est générée par la banque à la demande du détenteur de la carte principale : avec un numéro temporaire, un plafond défini et, selon les offres, une durée de validité limitée. Elle reste personnelle et confidentielle.

Carte virtuelle : un rempart contre les sites internet étrangers peu sécurisés

Cette solution est adaptée aux achats réalisés sur des sites internet étrangers, peu connus ou occasionnels, car elle ne dévoile jamais les données de la carte bancaire permanente.

Comment fonctionnent les cartes virtuelles BoursoBank ?

Chez BoursoBank, toutes les gammes de cartes bancaires (pour les particuliers et les professionnels) bénéficient gratuitement du service de cartes virtuelles pour les achats en ligne.

Pourquoi la carte virtuelle est-elle idéale pour les achats en ligne ?

Car la mise à disposition de la carte virtuelle par la banque est immédiate (sur simple demande).

Car elle est garante de l'intégrité des données de la carte bancaire principale.

Car sa durée d'utilisation est éphémère (paiement unique ou en plusieurs fois) et/ou un montant limité.

Car elle permet des transactions à distance 24/7 et partout dans le monde.

À lire aussi | Cartes virtuelles BoursoBank : un service pour mieux sécuriser vos paiements en ligne

FAQ sur la sécurisation des paiements en ligne

L'authentification forte, ça change quoi dans les paiements en ligne ? Toute personne malveillante qui s'est procuré les codes d'une carte bancaire d'un tiers ne pourra pas finaliser la transaction à la place de sa cible sur l'application bancaire. Attention toutefois aux paniers inférieurs à 30 euros et aux transactions dont les deux parties prenantes ne sont pas situées dans l'Espace économique européen.

Toute personne malveillante qui s'est procuré les codes d'une carte bancaire d'un tiers ne pourra pas finaliser la transaction à la place de sa cible sur l'application bancaire. Attention toutefois aux paniers inférieurs à 30 euros et aux transactions dont les deux parties prenantes ne sont pas situées dans l'Espace économique européen. Quels risques prend-on en effectuant des paiements par carte bancaire sans vérifications préalables d'un e-commerçant ? Des coordonnées bancaires détournées, un encaissement sans marchandise livrée, une non-conformité nécessitant un échange ou un remboursement, mais qui dans les faits s'avèrent impossibles, etc.

Des coordonnées bancaires détournées, un encaissement sans marchandise livrée, une non-conformité nécessitant un échange ou un remboursement, mais qui dans les faits s'avèrent impossibles, etc. Combien coûte une carte bancaire virtuelle ? Chez BoursoBank, les cartes virtuelles sont gratuites et peuvent être commandées 24/7, avec jusqu'à 10 cartes détenues simultanément. Dans les autres banques, la facture peut grimper à 18 euros par an pour bénéficier du service de cartes virtuelles (3).

(1) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/rapport-de-lobservatoire-de-la-securite-des-moyens-de-paiement-2025 (page 15)

(2) https://cyber.gouv.fr/actualites/panorama-de-la-cybermenace-2025/

(3) https://www.moneyvox.fr/carte-bancaire/carte-bancaire-virtuelle.php

DECOUVREZ LA BANQUE AU QUOTIDIEN CHEZ BOURSOBANK Savourez tous les avantages de la Banque au quotidien avec BoursoBank Chez BoursoBank, vous effectuez vos opérations bancaires courantes en toute simplicité grâce à un Espace Client qui vous laisse choisir en autonomie parmi une gamme complète de 57 produits et 1.000 fonctionnalités gratuites et disponibles en temps réel. En plus des moyens de paiement, des assurances à petits prix et des bons plans négociés auprès d’enseignes partenaires sont réservés aux clients pour un véritable coup de pouce réel sur leur pouvoir d’achat. Le tout accessible sur l’application mobile pour une navigation intuitive et sécurisée lors de toutes les transactions.

Le point commun de toutes les activités de la banque au quotidien ? Des économies qui parlent d’elles-mêmes avec un montant moyen de frais bancaires de 10 euros par an et par client (1). C’est pourquoi BoursoBank est désignée banque la moins chère depuis 18 ans (2).

(1) Étude réalisée par BoursoBank le 13/01/2025.

(2) De nouveau classée banque la moins chère respectivement sur les profils « Jeune actif », « Cadre », « Cadre supérieur » et exæquo sur les profils « Jeune inactif », « Employé » et « L’adepte du 100 % mobile » selon une enquête réalisée par Le Monde / Panorabanques.com publiée le 08/12/2025. Détail des profils, des études tarifaires et de leur source depuis 2009 disponible sur boursobank.com. Découvrir la banque au quotidien avec BoursoBank