Prévoyance : une déclaration inexacte peut fragiliser vos revenus

information fournie par Mingzi • 10/11/2026 à 08:42

Ne jamais négliger le questionnaire médicale dans le cadre d'une assurance. ( Crédits photo : Shutterstock)

Un arrêt de travail, des revenus qui baissent … et une assurance qui refuse de vous indemniser. Une réponse inexacte au questionnaire de santé peut fragiliser la protection sur laquelle vous comptiez.

Même rempli par votre courtier, ce document mérite toute votre attention avant signature.

Protéger son patrimoine, c'est aussi anticiper les conséquences financières d'un arrêt de travail. L'assurance de prévoyance répond à cet objectif : elle prévoit notamment, selon les garanties souscrites, une indemnisation en cas d'incapacité. Mais cette protection se construit dès la souscription. Une étude de cas publiée le 20 octobre 2026 par la Médiation de l'Assurance rappelle combien les réponses au questionnaire de santé méritent notre attention.

Trois mois d'arrêt, une indemnisation refusée

Dans l'affaire présentée, un assuré subit une intervention chirurgicale, suivie de trois mois d'arrêt de travail. Il demande alors à bénéficier de la garantie incapacité de son contrat. L'assureur refuse : il invoque une fausse déclaration lors de la souscription et oppose la nullité de l'adhésion.

L'assuré reconnaît que certaines réponses sont inexactes. Il explique toutefois que le questionnaire a été rempli par un conseiller de l'entreprise de courtage, qui connaissait ses antécédents médicaux. De son côté, affirme-t-il, il n'a jamais eu l'intention de tromper l'assureur. Une défense qui, dans ce dossier, ne suffira pas.

Faire confiance ne dispense pas de vérifier

Le point décisif tient à la signature. En signant un questionnaire rempli par son courtier, l'assuré fait siennes les réponses qui y figurent. Autrement dit, il les valide, même s'il n'a pas lui-même tenu le stylo.

Le courtier intervient ici comme mandataire de l'assuré, c'est-à-dire qu'il agit pour son compte. Son intervention ne supprime donc pas la nécessité de contrôler les informations transmises.

Dans cette affaire, la Médiation estime que l'assuré ne pouvait ignorer le caractère inexact des réponses qu'il avait validées. Elle considère ainsi que l'assureur était fondé à opposer la nullité du contrat. La connaissance des antécédents par le conseiller ne remplace pas leur déclaration exacte dans le questionnaire.

Toute erreur n'entraîne pas l'annulation

Une nuance essentielle mérite cependant d'être soulignée : une erreur ne conduit pas automatiquement à la nullité de l'assurance.

L'article L.113-8 du Code des assurances vise la fausse déclaration intentionnelle, lorsqu'elle modifie le risque ou conduit l'assureur à le sous-estimer. Cette sanction peut s'appliquer même si l'information dissimulée n'a joué aucun rôle dans le sinistre. Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, l'article L.113-9 prévoit un autre régime, pouvant notamment conduire à une réduction de l'indemnisation si l'inexactitude est découverte après le sinistre. La distinction est donc déterminante.

Avant de signer, prendre le temps de relire

En pratique, mieux vaut reprendre chaque question et vérifier que la réponse inscrite correspond bien à sa situation. Une formulation paraît obscure ? Demander une explication permet de lever le doute. Une réponse est incomplète ou erronée ? Il faut la faire corriger avant de signer.

Cette vigilance concerne aussi les autres questionnaires préalables à la souscription d'une assurance. Le professionnel accompagne la démarche ; l'assuré reste engagé par les réponses qu'il approuve. Prendre quelques minutes pour les vérifier, c'est donner à la protection choisie toutes ses chances de jouer son rôle le jour où l'on en aura besoin.

Source : étude de cas de la Médiation de l'Assurance, 20 octobre 2026