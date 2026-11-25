information fournie par BoursoBank • 25/11/2026 à 08:00

Bourso Prévoyance ajoute des garanties pour les bénéficiaires désignés au contrat (Crédit photo Unsplash - Chris Hardy)

En enrichissant ses garanties, Bourso Prévoyance offre la possibilité à tous les adhérents de prévoir un capital plus généreux qui sera reversé à leurs bénéficiaires désignés en cas de décès. Cette mesure s'applique à tous les contrats pour une même cotisation mensuelle. Découvrez cette nouvelle formule en faveur des ayants droit !

Bourso Prévoyance : des garanties supplémentaires pour vos proches en cas de décès accidentel

On parle de décès accidentel lorsque la mort résulte d'un événement soudain, involontaire et extérieur à la personne (différent d'une maladie ou d'une cause naturelle).

A noter qu'il existe des exclusions et restrictions qui sont détaillées dans la notice d'information* telles que le suicide survenant la première année du contrat, les faits intentionnellement commis par l'adhérent et les accidents antérieurs à la date de l'adhésion.

Sont intégrés au calcul du capital garanti** tous les comptes, comptes épargne et contrats d'assurance via BoursoBank de l'adhérent.

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Assurance décès toutes causes : quels sont les avantages pour les bénéficiaires ?

Cette nouveauté «décès toutes causes» intégrée au contrat Bourso Prévoyance, toujours au même tarif, renforce la protection des bénéficaires grâce à des modalités d'activation des garanties plus larges.

Voici les caractéristiques de ce volet qui vient enrichir le contrat prévoyance de BoursoBank :

-> Garantie déclenchable quelle que soit l'origine du décès.

-> Soutien financier immédiat avec un versement des garanties sous 48h après la réception et validation des justificatifs).

-> Versement d'un capital d'urgence jusqu'à 3.000 euros (1) également exonéré d'impôts, de prélèvements sociaux et droits de succession (2) et cumulable avec le capital en cas de décès accidentel.

Contrat Bourso Prévoyance : comment les versements fonctionnent-ils ?

Désormais, de meilleures garanties sont disponibles

Jusqu'à 53.000 euros au total au lieu de 50.000 euros avant l'ajout d'un capital d'urgence en cas de décès toutes causes ;

Avec le capital reçu, les bénéficiaires peuvent participer au paiement des frais d'obsèques ou plutôt financer un projet personnel comme des études supérieures, une inscription au permis de conduire, un voyage ou des travaux à leur domicile.

Quels sont les facteurs qui impactent le montant réellement perçu ?

Entre le montant maximal potentiellement versé et le capital perçu par les proches dans le cadre de l'assurance décès Bourso Prévoyance, il peut y avoir un écart qui s'explique par la prise en compte de deux paramètres essentiels, inscrits dans le contrat initial :

Le montant total des avoirs détenus au moment de la disparition accidentelle

Pour le capital décès accidentel, le montant versé dépend des avoirs détenus sur l'ensemble de ses comptes à vue, comptes d'épargne et contrats d'assurance vie BoursoBank**. Plus les avoirs sont importants, plus les garanties versées seront intéressantes pour les bénéficiaires (dans la limite du plafond fixé).

L'âge de l'adhérent au moment de son décès

Montant / âge Avant 30 ans entre 31 et 41 ans après 41 ans Montant garanti au titre de la garantie toutes causes 3.000 euros 2.000 euros 1.000 euros

A noter : l'éxonération fiscale (portant sur l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et les droits de succession) est un réel plus pour les bénéficiaires qui disposera d'un montant de capital intact à percevoir directement. Ce dispositif est particulièrement avantageux pour léguer une somme à des proches, sans craindre une perte de sa valeur à cause d'une imposition fiscale***.

A savoir Décès accidentel ou décès toutes causes : qu'est ce que cela change ? Chez BoursoBank, si le décès de l'adhérent résulte d'un accident, ses bénéficaires peuvent percevoir jusqu'à 50.000 euros selon les avoirs détenus sur les comptes éligibles. Lors du décès, le montant du capital d'urgence garanti sera également versé et pourra atteindre jusqu'à 3.000 euros (1), selon l'âge de l'adhérent. Ces montants sont cumulables entre eux si le décès est accidentel. Malgré l'ajout de cette dernière garantie à l'offre initiale, la cotisation mensuelle reste inchangée et coûte seulement 2 euros par mois. En ce moment, et jusqu'au 13/01/2027, bénéficiez de 3 mois de cotisations offertes pour toute première souscription**** !

A retenir sur l'assurance prévoyance chez BoursoBank

Quand peut-on souscrire l'offre Bourso Prévoyance ? Un contrat Bourso Prévoyance peut s'ouvrir à tout moment à partir de 18 ans jusqu'à son 70e anniversaire (inclus).

Un contrat Bourso Prévoyance peut s'ouvrir à tout moment à partir de 18 ans jusqu'à son 70e anniversaire (inclus). Comment choisir les bénéficiaires d'une assurance décès ? Par défaut, les ayants droit sont les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ; à défaut il s'agira des héritiers (conjoint non divorcé et partenaire lié par un PACS).

Par défaut, les ayants droit sont les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ; à défaut il s'agira des héritiers (conjoint non divorcé et partenaire lié par un PACS). Comment s'articulent les garanties prévues dans l'assurance décès accidentel et l'assurance décès toutes causes ? Elles sont cumulables entre elles dans le cas d'un décès accidentel.

Elles sont cumulables entre elles dans le cas d'un décès accidentel. Combien coûte la souscription à Bourso Prévoyance ? La cotisation mensuelle s'élève à 2 euros.

La cotisation mensuelle s'élève à 2 euros. Sous quel délai le capital garanti est-il disponible ? Le capital est versé aux bénéficiaires sous 48 heures (sous réserve de fournir dans les temps tous les justificatifs demandés et qu'ils soient validés par nos services).

Le capital est versé aux bénéficiaires sous 48 heures (sous réserve de fournir dans les temps tous les justificatifs demandés et qu'ils soient validés par nos services). Quelle fiscalité s'applique aux versements liés à la prévoyance décès ? Le capital est exonéré d'impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession (1).

Découvrir Bourso Prévoyance

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*https://www.boursorama.com/content/pdf/banque/assurances/1659-IPID-assurance-deces-accidentel.pdf

**sur les contrats concernés et mentionnés dans la notice d'information. Le montant des encours pris en compte est celui du dernier jour du mois ouvré précédant le décès.

***l'exonération sur les droits de succession se fait dans les limites des plafonds prévus par la réglementation et diffère en fonction de la situation des bénéficiaires, qui disposent en tant que contribuables de taux d'imposition propres.

****3 mois de cotisations offerts, pour toute première adhésion à un Contrat Bourso Prévoyance, effectuée entre le 04/11/2026 et le 13/01/2027. Le montant de la cotisation d'assurance Bourso Prévoyance, imputée au débit du compte bancaire BoursoBank du client, sera remboursée au client à partir de son adhésion et pendant 3 mois (2€/mois) sur le compte débité.

(1) Quelle que soit la cause du décès, le capital d'urgence versé est compris entre 1 000 € et 3 000 € selon votre âge au moment du décès :

3.000 € pour un décès survenu avant 31 ans.

2.000 € pour un décès survenu entre 31 et 41 ans.

1.000 € pour un décès survenu après 41 ans.

Voir le détail des conditions des garanties, des exclusions et des justificatifs nécessaires dans la Notice d'Information.

(2) Dans les conditions et limites prévues aux articles 757 B et 990 I du Code Général des Impôts

Le contrat d'assurance n°96.060 (Bourso Prévoyance) est souscrit par Boursorama, auprès de SOGECAP, entreprise régie par le code des assurances, au bénéfice de ses clients. Il est présenté en exclusivité par Boursorama (immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 916) en sa qualité de courtier en assurance. - www.orias.fr. Ce contrat a pour objet de garantir toute personne physique contre le risque de Décès (décès accidentel et décès toutes causes).