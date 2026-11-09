Assurance habitation : votre logement est-il prêt pour l’automne ?

Cet automne, misez sur une assurance habitation proche de vous (Crédit : Boursorama / image générée par IA)

Votre logement sera prêt pour l'automne si vous avez vérifié les garanties de votre contrat d'assurance habitation ou si vous remplissez les exigences d'une future installation. À l'automne, la température moyenne en France varie entre 5 °C et 15 °C, ce qui crée des risques spécifiques pour chaque habitation.

Pluie, vent, tempêtes : quand la météo met le logement à l'épreuve

Les parties du logement les plus exposées aux variations climatiques de l'automne – c'est à dire les changements de température et d'humidité – sont, sans surprise, la toiture, les gouttières et les fenêtres, du fait de l'augmentation des précipitations automnales par rapport à l'été et de l'humidité extérieure.

Redoublez de vigilance face aux intempéries de l'automne

Pour prévenir les risques d'infiltration qui causent des dommages irréversibles sur vos peintures ou vos papiers peints et vos installations électriques, il est utile de prendre les devants pour vérifier la qualité des issues et des huisseries, ainsi que le bon positionnement des tuiles sur le toit.

En effet, les dégâts des eaux, qui représentent 44% du nombre total de sinistres en 2024, impliquent une surveillance régulière par les occupants lorsque les pluies reviennent (1).

Comment réagir vite en cas de dégât des eaux ?

Que vous soyez propriétaire ou locataire dans votre résidence principale ou secondaire, voici les bons réflexes à avoir en cas de sinistre automnal de type dégât des eaux :

Coupez l'eau et l'électricité par mesure de sécurité.

Menez des recherches sur l'origine de la fuite.

Demandez à vos voisins s'ils sont également touchés.

Surtout, n'attendez pas pour déclarer le sinistre à votre assurance habitation (sous 5 jours).

Prenez des photos avant de tout nettoyer.

Ne planifiez pas de réparations définitives avant le passage des experts.

Conservez tous les justificatifs de vos dépenses associées au sinistre (2).

Important : ce qui est couvert par la garantie dégâts des eaux prévue dans l'assurance habitation, ce sont les dommages causés par l'eau (murs abîmés, plafonds tachés, parquets gondolés) mais pas la réparation du chauffe-eau, même s'il est à l'origine de la fuite (2).

Équipements extérieurs et chauffage : ils méritent toute votre attention à l'automne

Le jardin, la terrasse et le garage peuvent être mis à mal à l'automne. Voici quelques astuces pour protéger l'extérieur de votre maison :

Rentrez ou couvrez le mobilier de jardin.

Vérifiez les joints de votre véranda.

Rangez les outils de jardinage et tous les appareils électriques (tondeuse, barbecue, taille-haie…) pour éviter la formation de rouille ou les infiltrations d'eau dans le moteur.

Inspectez la porte de garage pour déceler des traces d'humidité qui pourraient nuire à son bon fonctionnement dans le temps.

Le saviez-vous ? Les packs d'options de l'assurance Alabri de BoursoBank s'invitent idéalement chez vous pour ce changement de saison ! Que vous soyez amateur d'équipements extérieurs dédiés à l'environnement, au jardin ou au confort domestique, vous apprécierez une couverture renforcée dès le rafraîchissement des températures.

La remise en route de vos appareils courants (chaudière, chauffage) est une étape clé qui peut nécessiter le passage d'un professionnel en cas de redémarrage complexe ou de dysfonctionnement. Anticipez autant que possible sa venue en planifiant cette visite avant le retour du grand froid.

Lieu d'habitation : des risques différents, un besoin commun de protection

Le risque d'infiltration d'eau à l'automne dépend du type d'habitation : dans une maison individuelle, il faut surveiller les extérieurs – toiture, gouttières et façades – pour prévenir les infiltrations, tandis qu'en appartement, le risque le plus fréquent provient des fuites d'eau des voisins ou des parties communes, notamment les canalisations collectives.

L'environnement du logement, urbain ou rural, influence également les menaces :

-> Inondations en zone urbaine ;

-> Vents violents et catastrophes naturelles à la campagne.

Ces situations différentes illustrent le même besoin de protection, adapté à chaque lieu d'habitation.

À noter : une formule sur mesure sera particulièrement appréciée pour tenir compte des spécificités de chaque logement.

Assurance habitation : profitez de l'automne pour faire le point sur vos besoins

Nouveau contrat lié à une prochaine installation

Si vous comptez vous installer dans un nouveau logement à l'automne, pensez à comparer les offres, les garanties, le montant de la franchise - ignoré par 56% des adhérents (3) - et les petits plus auxquels vous serez sensible en fonction de la taille de votre domicile, de vos équipements domestiques et de votre budget.

Assurance habitation : analyse de votre contrat actuel

Si vous avez un contrat multirisques habitation (MRH) en cours depuis au moins trois ans, il est pertinent de comparer les tarifs, les possibilités de personnalisation, les options et les délais d'indemnisation proposés par d'autres assureurs compétitifs avant de continuer à cotiser sur les mêmes bases.

Si l'intérieur de votre logement évolue (objets précieux, pièces de valeur) ou que la composition du foyer a varié depuis la souscription du contrat initial, vous devrez déclarer les changements survenus dans votre vie personnelle susceptibles d'impacter les garanties essentielles de votre contrat et le montant de votre prime.

A savoir En souscrivant Alabri cet automne, économisez deux mois sur votre cotisation annuelle ! Si vous êtes client BoursoBank et non-détenteur d'un contrat Alabri pour le logement en question, profitez de l'offre en cours de deux mois offerts entre le 14/10/2026 et le 12/11/2026*. En plus d'une formule d'assurance flexible et économique, vous bénéficierez d'un tarif exceptionnel pour la première année. Et tout cela, en autonomie et en quelques clics sur l'appli bancaire ou l'Espace client.

En personnalisant votre assurance habitation en fonction de votre logement, vous savourerez l'automne avec sérénité, en faisant des économies et en étant mieux protégé.

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À lire aussi | Ces équipements domestiques et de loisirs que vous pourriez protéger davantage

*2 mois de cotisation offerts, hors taxe attentat, pour toute nouvelle adhésion à un Contrat Alabri, effectuée entre le 14/10/2026 et le 12/11/2026, avec une date d'effet au plus tard le 12/01/2027. Le remboursement sera versé sur le compte bancaire BoursoBank, au plus tard le 12/03/2027 et sous réserve que le contrat soit toujours en cours à cette date et à jour de ses cotisations.

(1) https://www.franceassureurs.fr/nos-chiffres-cles/assurance-de-dommages-et-responsabilite/lassurance-habitation-en-2024/

(2) https://www.franceassureurs.fr/espace-presse/assurance-habitation-comment-reagir-en-cas-de-degat-des-eaux-nouvel-episode-de-notre-podcast-assurement-margaux/

(3) https://www.inc-conso.fr/content/assurance/assurance-habitation-une-information-renforcer

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