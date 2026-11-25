Zone euro : les paiements par carte passent devant les espèces, dit la BCE

information fournie par AFP • 25/11/2026 à 11:11

Le logo de l'euro au siège de la BCE à Francfort, le 29 octobre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les paiements par carte ont dépassé pour la première fois les espèces dans les commerces de la zone euro, selon une étude publiée mercredi par la Banque centrale européenne, qui défend parallèlement son projet d'euro numérique afin de faciliter les paiements dans l'union monétaire.

En 2026, les cartes ont représenté 45% des transactions réalisées dans les magasins, restaurants ou stations-service contre 44 % pour les paiements en espèces, alors que celles-ci dominaient encore largement lors de la précédente enquête en 2024 (52% contre 39% pour les cartes).

La part des paiements en espèces varie du plus bas de 18 % aux Pays-Bas au plus haut à 58% en Slovénie, contre 36% en France et 51% en Allemagne, pays où l'attachement au liquide reste particulièrement marqué.

En valeur, les paiements en liquide dépassent encore ceux effectués par carte dans sept des 21 pays couverts par l'enquête.

Les paiements mobiles ont poursuivi leur progression, atteignant 9 % des transactions, contre 6 % en 2024.

Menée auprès de près de 44.000 personnes dans 20 pays de la zone euro entre l'automne 2025 et le printemps 2026, l'enquête confirme la montée en puissance des moyens de paiement numériques. Plus de la moitié des consommateurs (54 %) ont déclaré préférer payer par carte ou par un autre moyen dématérialisé, contre 22 % qui privilégiaient les espèces.

Cette évolution s'accompagne également de nouveaux risques, alors que 5 % des répondants ont déclaré avoir perdu de l'argent en raison d'une fraude au cours des douze derniers mois.

L'étude met également en évidence l'attachement des consommateurs à la liberté de choix. Quelque 82 % jugent important de pouvoir payer par voie numérique, tandis que 62 % souhaitent conserver la possibilité de régler en espèces.

"Ce qui compte vraiment pour les Européens est de pouvoir choisir", a souligné Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, en préface de l'enquête.

L'institution monétaire assure vouloir préserver l'accès aux espèces tout en poursuivant ses travaux sur un euro numérique, la version dématérialisée des billets de banque.

Selon M. Cipollone, celui-ci permettrait notamment d'établir "des règles communes incluant l'acceptation dans les points de vente" dans la zone euro et de "soutenir le développement des solutions de paiement privées" comme Wero, concurrent européen des américains Visa, Mastercard ou PayPal.