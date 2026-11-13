Quand ses parents ont besoin d’aide financière, comment trouver sa juste place ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 13/11/2026 à 16:02

Aider financièrement ses parents nécessite de trouver le juste équilibre entre solidarité familiale, obligations légales et préservation de son propre budget ( Shutterstock )

Voir ses parents manquer d'argent n'est jamais simple. Entre envie de les soutenir et nécessité de préserver son propre équilibre, la situation peut devenir délicate.

Une facture repoussée, des courses qui pèsent sur le budget, une retraite qui ne suffit plus : les difficultés financières des parents se révèlent discrètement. Pour leurs enfants, la question de l’aide finit par se poser. Entre l’envie de leur rendre ce qu’ils ont donné et la crainte de ne pas pouvoir suivre, la décision est rarement simple. D’autant qu’un soutien annoncé comme provisoire peut durer des années. Trouver sa juste place suppose de conjuguer solidarité, dialogue et protection de ses propres finances.

Trouver le bon équilibre entre solidarité et sécurité financière

La première étape consiste à comprendre ce qui manque. Une petite retraite, une dépense de santé exceptionnelle ou des frais d’Ehpad ne réclament pas la même réponse. Avec leur accord, il est utile de reprendre les revenus des parents, leurs charges fixes, leurs économies et leurs crédits. On distingue un besoin ponctuel d’un déséquilibre durable. Cela évite de promettre une somme mensuelle alors qu’une démarche administrative ou une aide temporaire suffirait. L’ objectif n’est pas de contrôler leur argent , mais de décider ensemble.

Il faut ensuite regarder son propre budget avec lucidité. Une contribution de 150 euros par mois représente 1 800 euros par an : encore faut-il pouvoir l’assumer sans compromettre ses projets ni sa sécurité financière. Chez BoursoBank, l’ outil Wicount permet de catégoriser ses dépenses , de suivre ses revenus et de fixer des objectifs budgétaires. Il devient facile d’identifier la marge disponible et de prévoir une réserve pour les imprévus. Mieux vaut conserver une épargne accessible, sur un Livret A, un LDDS ou un Livret Bourso+, plutôt que de puiser systématiquement dans ses économies.

Des aides existent avant de solliciter les enfants

Dans certains cas, aider relève aussi d’un devoir légal. Les articles 205 à 207 du Code civil prévoient une « obligation alimentaire » envers les parents ou grands-parents qui ne peuvent plus couvrir leurs besoins essentiels. Elle peut concerner le logement, la nourriture ou la santé, sans imposer un montant identique à tous les enfants. Les capacités financières de chacun entrent en compte. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi. Certaines situations graves, comme des manquements parentaux reconnus par la justice, peuvent justifier une dispense. Il ne s’agit donc ni d’un chèque en blanc ni d’une obligation de rembourser toutes les dettes parentales .

Avant de compléter les ressources familiales, mieux vaut vérifier les soutiens. L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) peut améliorer les revenus de retraités modestes. En cas de perte d’autonomie, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) contribue à certaines dépenses à domicile ou en établissement. Des aides au logement et, sous conditions, l’aide sociale à l’hébergement (ASH) peuvent réduire la facture d’un Ehpad. La caisse de retraite, le conseil départemental ou le centre communal d’action sociale (CCAS) peuvent orienter les démarches. Attention : l’ASH peut tenir compte de l’obligation alimentaire des proches.

Pension alimentaire, donation, entraide familiale : comment bien s’organiser ?

Plusieurs formes de soutien sont possibles : un virement régulier, le paiement d’une facture ou un accueil à domicile. Lorsque le parent est dans le besoin, les dépenses relevant de l’obligation alimentaire peuvent, sous conditions et avec justificatifs, être déduites des revenus imposables de l’enfant , sans plafond général fixe. Cette déduction n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié au domicile du parent. Le bénéficiaire doit en principe déclarer les pensions reçues. Pour une aide plus importante, une donation à un parent bénéficie d’un abattement de 100 000 euros tous les quinze ans, par enfant et par parent. Depuis 2026, les dons manuels doivent en principe être déclarés en ligne par leur bénéficiaire.

Enfin, mieux vaut un accord clair qu’une succession de dépannages improvisés. Si plusieurs frères et sœurs sont concernés, chacun peut contribuer selon ses moyens : l’un financièrement, l’autre en consacrant du temps aux démarches ou aux rendez-vous. Il est possible de convenir d’un montant, d’une durée et d’un bilan tous les trois ou six mois. Les virements gratuits et les alertes personnalisables de BoursoBank facilitent le suivi des sommes engagées. Une règle reste essentielle : pouvoir réévaluer l’aide si sa situation change, sans confondre affection et sacrifice financier.