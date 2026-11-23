information fournie par Boursorama avec Editorialink • 23/11/2026 à 13:26

Fermer un compte joint nécessite l’accord des deux titulaires, mais une dénonciation permet d’en modifier le fonctionnement sans le consentement de l’autre ( Shutterstock )

Vous ne partagez plus votre vie, mais vous partagez toujours un compte bancaire ? Voici les démarches à connaître pour retrouver votre autonomie financière.

Un compte joint facilite les dépenses du quotidien à deux. Mais lorsque la vie commune s’arrête, son fonctionnement peut devenir problématique : chaque titulaire conserve, en principe, la possibilité d’effectuer seul des retraits, des virements ou des paiements. Peut-on alors décider de fermer le compte sans attendre l’accord de l’autre ? La réponse est non. La clôture nécessite le consentement de tous les cotitulaires, mariés ou non. Même un divorce prononcé ne met pas automatiquement fin au compte commun . Cette règle s’applique aussi si un seul des deux a alimenté le compte.

Fermer un compte joint : l’accord des deux titulaires est indispensable

Quand les deux titulaires s’entendent, la démarche est relativement simple. Ils doivent demander ensemble la clôture à leur banque, selon la convention de compte. Avant cela, mieux vaut faire le point sur les prélèvements, les virements récurrents, notamment ceux liés aux abonnements, et les chèques encore susceptibles d’être encaissés. Il faut aussi convenir de la répartition de l’argent disponible, transmettre les coordonnées du ou des comptes destinataires et restituer les moyens de paiement. La clôture d’un compte de dépôt est gratuite , comme le prévoit le Code monétaire et financier.

Chez BoursoBank, la clôture d’un compte joint peut être initiée directement depuis l’application, dans le menu situé près du nom du compte, puis « Clôturer mon compte ». Deux conditions s’imposent : les cartes bancaires associées doivent avoir été clôturées depuis au moins sept jours et le solde doit être nul. Une fois la demande lancée, l’autre titulaire dispose de 48 heures pour la confirmer. Sans validation dans ce délai, elle est annulée : cette confirmation est donc indispensable. Mieux vaut télécharger les relevés avant la fermeture, car ils ne seront ensuite plus accessibles dans l’application.

Comment se retirer d’un compte joint sans l’accord de son conjoint ?

Si l’autre titulaire refuse, une autre démarche reste possible, sans avoir à justifier d’une séparation. Il est possible de « dénoncer » le compte joint, autrement dit de mettre fin, de sa propre initiative, à son fonctionnement habituel. Cette démarche se distingue de la clôture : elle ne supprime pas le compte et ne permet pas de récupérer librement sa part du solde. Mieux vaut adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à la banque et en informer également le cotitulaire. Lorsque les deux titulaires agissent ensemble, une désolidarisation peut aussi être demandée d’un commun accord.

Une fois la dénonciation enregistrée, le compte devient indivis : aucun des titulaires ne peut, en principe, donner seul un nouvel ordre de paiement. Virements et autres opérations exigent désormais leurs signatures conjointes. Chez BoursoBank, la demande de désolidarisation s’effectue par courrier daté et signé, accompagné d’une copie recto verso de sa carte nationale d’identité en cours de validité, transmis par courrier ou via l’espace d’envoi de documents. La banque précise que cette procédure bloque les cartes associées, supprime les mandats de prélèvement et entraîne une opposition aux chèques en circulation. L’autorisation de découvert est également supprimée selon les délais contractuels.

Compte joint : que deviennent les dettes et les opérations en cours ?

La dénonciation n’efface cependant pas les dettes antérieures. Les cotitulaires restent solidairement responsables du découvert existant au moment de la dénonciation, même si un seul a dépensé les fonds. Des paiements déjà engagés peuvent aussi nécessiter un traitement particulier : certains doivent encore être régularisés auprès des créanciers, tandis que d’autres, notamment des chèques, peuvent être rejetés après le changement de fonctionnement. Il faut donc vérifier la situation avec sa banque, afin d’éviter les incidents et de distinguer les opérations anciennes des nouvelles dépenses, désormais soumises à l’accord commun.

Pour retrouver son autonomie bancaire, ouvrir ou conserver un compte individuel permet de recevoir son salaire, de payer son loyer et de domicilier ses prélèvements sans dépendre de l’ex-conjoint. Il faut communiquer son nouveau RIB aux organismes concernés. Chez BoursoBank, un compte joint ne peut pas être converti en compte personnel : il faut disposer d’un compte individuel distinct. Si un accord intervient ultérieurement, les deux titulaires pourront alors demander la clôture définitive du compte commun et donner ensemble leurs instructions pour le versement du solde restant.