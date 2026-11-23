Prime de Noël 2026 : le virement de la CAF fixé au 15 décembre, avec des montants réduits à Mayotte

information fournie par Moneyvox • 23/11/2026 à 14:20

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la prime de Noël en 2026 ? ( Crédits photo: © juefraphoto - stock.adobe.com)

La date est désormais connue : la prime de Noël sera versée le mardi 15 décembre 2026 aux allocataires du RSA et de l'ASS. Les montants restent les mêmes qu'en 2025, sauf à Mayotte, où un barème spécifique s'applique.

C'est confirmé : plus de 2,2 millions de foyers modestes recevront leur prime de Noël le 15 décembre 2026. Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a validé la reconduction de cette aide exceptionnelle sans changer ses règles ni ses montants. Le virement sera effectué automatiquement par la CAF, la Mutualité sociale agricole (MSA) ou France Travail, selon l'allocation perçue.

Qui peut en bénéficier ?

La prime concerne les personnes qui touchent le revenu de solidarité active (RSA) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre du mois de novembre ou de décembre 2026. Aucune demande n'est nécessaire. Il est toutefois conseillé de vérifier, dans son espace personnel en ligne, que les coordonnées bancaires et la situation familiale déclarées sont à jour.

Ceux qui ne sont entrés dans le dispositif qu'en décembre ne seront pas oubliés : un second versement est prévu en janvier à leur intention.

Créée en 1998 sous le gouvernement Jospin, la prime n'a jamais été revalorisée. Pour un allocataire du RSA, elle varie selon la composition du foyer : 152,45 euros pour une personne seule, 228,67 euros pour un couple sans enfant, 320,15 euros pour un couple avec deux enfants et 335,39 euros pour un parent seul avec trois enfants. Les bénéficiaires de l'ASS perçoivent un forfait unique de 152,45 euros.

À Mayotte, un barème à part

Les habitants de Mayotte bénéficient eux aussi de la prime, mais selon une grille nettement plus basse. Pour une personne seule au RSA, le montant est divisé par deux par rapport à la métropole. Voici le barème applicable aux allocataires du RSA :

Pour les Mahorais qui touchent l'ASS, le montant versé par France Travail est fixe : 76,23 euros, quelle que soit la taille du foyer.

Un recentrage finalement abandonné

L'exécutif avait un temps envisagé de limiter la prime aux seuls foyers avec enfants. Jean-Pierre Farandou avait admis que la mesure pouvait paraître brutale, tout en plaidant pour une aide sociale moins généreuse. Le projet aurait permis d'économiser plus de 200 millions d'euros, l'enveloppe passant de 466,5 millions en 2025 à environ 261,5 millions. Le gouvernement y a renoncé : tous les bénéficiaires actuels conservent leur droit à la prime cette année.

Le 15 décembre correspond à la date d'émission du virement, pas forcément à celle où la somme apparaîtra sur le compte. La CAF prévient qu'un délai pouvant aller jusqu'à huit jours ouvrés est possible selon les établissements bancaires.